Prediksi Skor Singapura vs Paraguay: La Albirroja Diunggulkan, The Lions Hadapi Ujian Berat

JawaPos.com – Timnas Singapura akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Paraguay dalam pertandingan persahabatan internasional, Jumat (13/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermain di National Stadium, Singapura, The Lions harus menghadapi lawan yang memiliki perbedaan kualitas cukup jauh.

Paraguay datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun dalam pertandingan persahabatan terakhir. Sebaliknya, Singapura masih berusaha memperbaiki performa setelah mengalami kekalahan telak dari Malaysia pada Oktober lalu.

Jika melihat peringkat FIFA, Paraguay jelas lebih diunggulkan. Tim asal Amerika Selatan tersebut menempati posisi ke-33 dunia, sedangkan Singapura berada di urutan ke-149. Perbedaan 116 peringkat itu menjadi gambaran tantangan yang harus dihadapi tuan rumah.

Singapura memiliki kepentingan tersendiri dalam pertandingan ini. Laga melawan Paraguay menjadi bagian dari persiapan mereka menuju Piala Asia 2027. Karena itu, kesempatan menghadapi tim dengan kualitas lebih tinggi diharapkan bisa membantu meningkatkan kemampuan para pemain.

Pelatih Gavin Lee juga mulai melakukan penyegaran dalam komposisi skuad. Salah satu pemain yang mendapat perhatian adalah Woo Chun Wei. Gelandang berusia 21 tahun tersebut memperoleh panggilan pertamanya ke tim senior Singapura.

Selain Woo, sejumlah pemain seperti Saifullah Akbar, Joshua Pereira, dan Darren Teh kembali mendapatkan kesempatan memperkuat The Lions.

Singapura sebelumnya gagal melaju ke babak playoff FIFA ASEAN Cup setelah hanya menempati peringkat ketiga Grup A dengan tiga poin. Hasil tersebut semakin mengecewakan setelah mereka menutup perjalanan di kompetisi itu dengan kekalahan 0-6 dari Malaysia.

Menghadapi Paraguay, Singapura tentu ingin menunjukkan perkembangan permainan. Apalagi, mereka masih memiliki agenda pertandingan melawan Brasil yang dijadwalkan berlangsung empat hari setelah laga ini.

Dua pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Gavin Lee untuk mengukur kemampuan anak asuhnya sebelum menghadapi persaingan di Piala Asia 2027.

Paraguay Datang dengan Modal Dua Kemenangan Beruntun Paraguay memiliki modal lebih meyakinkan. La Albirroja berhasil mengalahkan Bolivia dengan skor 2-0 sebelum menundukkan Kolombia 1-0.

Kemenangan atas Bolivia tidak terlepas dari penampilan Miguel Almiron. Pemain yang beroperasi di belakang penyerang tersebut mencetak dua gol sekaligus menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 12.

Adapun kemenangan atas Kolombia ditentukan oleh Hugo Benitez. Gol tersebut terasa spesial karena menjadi gol pertamanya dalam penampilan debut bersama tim senior Paraguay.

Pelatih Gustavo Alfaro membawa 27 pemain untuk menjalani rangkaian pertandingan di Asia. Setelah menghadapi Singapura, Paraguay dijadwalkan melanjutkan agenda dengan bertemu Jepang.

Alfaro juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pengalaman kepada sejumlah pemain muda. Empat pemain mendapatkan panggilan pertama ke tim senior, sementara 11 pemain lainnya belum memiliki lebih dari 10 penampilan internasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi Paraguay setelah gagal melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Mereka sebelumnya tersingkir pada babak 16 besar setelah kalah dari Prancis.

Kondisi Pemain Singapura vs Paraguay Dari sisi komposisi pemain, Singapura diperkirakan belum bisa menurunkan kekuatan terbaik. Ikhsan Fandi dan Nur Adam Abdullah masih harus absen karena cedera. Bek Perry Ng juga belum dapat menjalani debut internasional karena alasan keluarga.

Ilhan Fandi berpeluang menjadi pilihan utama di lini depan. Ia diperkirakan mendapat dukungan dari Song Ui-young dan Glenn Kweh untuk membangun serangan.

Di kubu Paraguay, Antonio Sanabria masih belum bisa bermain karena cedera. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Hugo Benitez untuk kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter.

Miguel Almiron dan Julio Enciso diprediksi menjadi tumpuan serangan dari sisi sayap. Sementara itu, Mathias Villasanti, Matias Galarza, dan Damian Bobadilla berpeluang mengisi sektor tengah.

Prediksi Skor Singapura vs Paraguay Melihat catatan pertandingan terakhir, Paraguay memiliki konsistensi yang lebih baik. Mereka mampu mencatatkan dua kemenangan tanpa kebobolan, masing-masing atas Bolivia dan Kolombia.

Singapura sebenarnya sempat menunjukkan hasil positif ketika bermain imbang 0-0 melawan Kepulauan Faroe dan menang 4-0 atas Mongolia. Namun, kekalahan dari China dan Malaysia memperlihatkan masih adanya persoalan dalam menjaga stabilitas permainan.

Keuntungan bermain di kandang bisa menjadi tambahan motivasi bagi Singapura. Dukungan suporter di National Stadium diharapkan mampu membantu mereka memberikan perlawanan.

Meski demikian, Paraguay memiliki keunggulan dari segi pengalaman, kualitas individu, dan performa terkini. Jika mampu mempertahankan organisasi pertahanan seperti dalam dua pertandingan sebelumnya, tim asuhan Gustavo Alfaro berpeluang mengendalikan jalannya laga.

Singapura mungkin bisa memberikan perlawanan pada awal pertandingan. Namun, Paraguay diprediksi memiliki lebih banyak pilihan untuk menciptakan peluang dan memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan kekuatan kedua tim, Paraguay lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.