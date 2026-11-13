Lionel Scaloni Perpanjang Kontrak hingga 2030, Bidik Sejarah di Tiga Edisi Piala Dunia

JawaPos.com – Lionel Scaloni resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Timnas Argentina hingga 2030. Keputusan tersebut membuka peluang bagi Scaloni untuk menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang memimpin La Albiceleste dalam tiga edisi Piala Dunia.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA), Claudio Tapia, mengumumkan kelanjutan kerja sama tersebut menjelang laga persahabatan Argentina kontra Uruguay.

“Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi seluruh keluarga sepak bola Argentina. Kami akan mengumumkan kelanjutan jabatan Lionel Scaloni sebagai pelatih Tim Nasional Argentina,” kata Tapia.

Kabar perpanjangan kontrak itu kemudian dikonfirmasi langsung oleh Scaloni dalam konferensi pers pada Jumat (13/11). Pelatih berusia 48 tahun tersebut tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya hingga meneteskan air mata saat menyampaikan pengumuman tersebut.

“Saya sangat senang. Ini bukan periode yang mudah bagi keluarga saya, tetapi menjadi bagian dari kelompok ini membuat saya merasa lebih baik,” ujar Scaloni, dikutip dari DAZN.

Scaloni juga menegaskan bahwa dirinya masih memiliki tekad yang sama seperti ketika pertama kali menangani Argentina.

“Saya masih memiliki rasa lapar dan keyakinan yang sama seperti hari pertama. Jika tidak, saya tidak mungkin berada di sini. Kami harus selalu memberikan seribu persen dan memastikan diri siap serta memiliki semangat,” kata Scaloni.

Scaloni Siapkan Argentina untuk Era Baru Bukan kali pertama Scaloni memperlihatkan sisi emosionalnya di hadapan publik. Dia juga pernah menangis saat berbicara dalam konferensi pers setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Saat itu, Scaloni mengaku terharu melihat perjuangan para pemainnya yang dinilai telah menunjukkan karakter luar biasa sepanjang turnamen.

“Saya menangis karena skuad ini benar-benar berisi para pejuang. Bahkan, para pemain Spanyol mengakui hal tersebut ketika kami saling menyapa setelah pertandingan,” ungkap Scaloni.

Pelatih berusia 48 tahun itu juga mengungkapkan bahwa menjadi pelatih merupakan salah satu impian terbesarnya. Namun, untuk melanjutkan perjalanan bersama Argentina, Scaloni menyadari perlunya membangun kembali kekuatan tim.

“Saat ini, untuk melanjutkan perjalanan, ada banyak hal yang harus dilakukan. Terutama melakukan evaluasi dan membentuk kembali kelompok seperti ini,” tuturnya.

Argentina kini menghadapi tantangan untuk memulai era baru setelah Lionel Messi pensiun. La Albiceleste diperkirakan akan mengandalkan sejumlah pemain muda berbakat yang berpotensi menjadi tulang punggung tim nasional.

“Kami telah menganalisis dan melihat bahwa ada banyak pemain, ada bahan yang cukup dan kami bisa terus bersaing,” kata Scaloni, dikutip dari akun X Timnas Argentina.

Argentina Belum Siapkan Pemilik Nomor 10 Scaloni juga mengungkapkan bahwa belum ada pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10 dalam waktu dekat.

“Dalam pertandingan ini [laga persahabatan melawan Uruguay] tidak ada yang akan menggunakan nomor 10. Kami tidak akan memikirkan hal itu sampai benar-benar wajib, itu bukan sesuatu yang membuat saya khawatir,” lanjut Scaloni.

Sementara itu, Scaloni menjelaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan kerja sama dengan Timnas Argentina diambil setelah melalui pembicaraan panjang bersama staf pelatih.