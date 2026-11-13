Italia Hajar Prancis 3-1, Kekalahan Perdana Zinedine Zidane Bersama Les Bleus

JawaPos.com – Timnas Prancis tumbang 1-3 dari Italia dalam pertandingan kelima UEFA Nations League, Jumat (13/11/2026). Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan pertama bagi Zinedine Zidane sejak menangani Les Bleus pada Agustus 2026.

Prancis sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan meski bermain tanpa Kylian Mbappe. Michael Olise membawa Les Bleus unggul saat laga baru berjalan 10 menit.

Gol tersebut berawal dari kesalahan Gianluigi Donnarumma saat menerima bola dari tendangan gawang. Umpan sang kiper justru mengarah langsung ke kaki Olise. Pemain Prancis itu kemudian melewati dua pemain bertahan Italia sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan Donnarumma.

Italia merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-26 melalui Francesco Pio Esposito.

Gol penyeimbang itu tercipta berkat umpan tarik Nicolo Cambiaghi ke dalam kotak penalti. Pio Esposito yang berada di posisi tepat berhasil menjulurkan kakinya untuk mengarahkan bola melewati penjagaan Mike Maignan.

Italia Bangkit dan Berbalik Unggul Memasuki babak kedua, Italia mendapatkan peluang emas untuk berbalik unggul. Wasit menunjuk titik putih setelah Malo Gusto melakukan pelanggaran terhadap Cambiaghi di dalam kotak penalti.

Namun, Sebastiano Esposito yang dipercaya menjadi eksekutor gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Tendangannya melebar dari sasaran pada menit ke-60.

Meski demikian, Italia tidak membutuhkan waktu lama untuk mencetak gol kedua. Tiga menit setelah gagal mengeksekusi penalti, Federico Dimarco yang masuk sebagai pemain pengganti langsung memberikan kontribusi dengan mengirimkan umpan matang kepada Davide Frattesi.

Gelandang Italia itu menyambut bola dan langsung melepaskan tembakan ke gawang Maignan. Italia pun berbalik unggul 2-1.

Prancis berusaha mencari gol penyeimbang, tetapi kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Sebaliknya, Italia kembali mendapatkan hadiah penalti setelah Dayot Upamecano menjatuhkan Antonio Vergara di dalam kotak terlarang.

Francesco Pio Esposito yang maju sebagai eksekutor kali ini menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mengarahkan tendangan ke sudut kiri bawah gawang untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-75.

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Italia dengan skor 3-1. Prancis tidak mampu menambah gol hingga pertandingan berakhir.

Italia Rebut Puncak Klasemen Grup A1 Kemenangan atas Prancis menjadi hasil penting bagi Italia dalam persaingan Grup A1 UEFA Nations League. Sebelumnya, Belgia berhasil mengalahkan Turki sehingga Italia membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang lolos ke perempat final.

Italia kini bertengger di puncak klasemen sementara, sedangkan Prancis turun ke posisi kedua. Sementara itu, Belgia yang sempat menempati posisi kedua harus turun ke peringkat ketiga.

Setelah pertandingan, pelatih Timnas Italia Roberto Mancini mengapresiasi penampilan para pemainnya. Dalam wawancara dengan RAI Sport yang dilansir dari situs UEFA, Mancini menyebut timnya telah menunjukkan performa yang sangat baik.

“Penampilan yang luar biasa, anak-anak tampil sangat baik. Saya ikut senang untuk para penggemar dan berharap mereka menikmati jalannya pertandingan,” kata Mancini.

Mancini juga menilai kemampuan para pemain menjaga ketenangan setelah kebobolan menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan tersebut.

“Sayangnya, hal-hal seperti ini memang bisa terjadi. Kami berhasil tetap tenang, terus bermain, dan pada akhirnya meraih kemenangan yang memang layak kami dapatkan,” ujar Mancini.

Menurut Mancini, kebobolan gol cepat dari Prancis berpotensi mengganggu permainan Italia. Namun, para pemain tetap mampu menjalankan rencana permainan hingga akhirnya membalikkan keadaan.

“Kebobolan satu gol dari Prancis setelah sepuluh menit laga berjalan bisa saja menghancurkan mental kami. Namun, kami tetap tenang dan berhasil kembali ke jalur yang tepat,” lanjutnya.

Meski demikian, pelatih berusia 61 tahun itu mengaku masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.