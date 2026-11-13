Prediksi Skor Moldova vs Kazakhstan: Duel Ketat Perebutan Tiket Playoff Promosi

JawaPos.com – Moldova akan menjamu Kazakhstan dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup C3 di Stadion Zimbru, Jumat (13/11/2026) malam waktu setempat.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak playoff promosi Liga B. Moldova saat ini mengoleksi empat poin, sedangkan Kazakhstan baru mengantongi dua poin dari empat pertandingan.

Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi di klasemen. Meski sudah kehilangan peluang menjadi juara grup, perebutan posisi kedua tetap membuka jalan menuju babak playoff promosi.

Moldova memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri sekaligus membawa modal kemenangan pada pertemuan sebelumnya. Namun, Kazakhstan datang dengan ambisi mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan dan membalas kekalahan dari tuan rumah.

Moldova Incar Posisi Kedua, tetapi Performa Belum Meyakinkan Moldova menempati peringkat ketiga Grup C3 UEFA Nations League 2026/2027 setelah mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan.

Pasukan Lilian Popescu mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan sepanjang fase grup. Perolehan tersebut membuat Moldova memiliki poin sama dengan Kepulauan Faroe yang menempati posisi kedua.

Situasi ini membuka peluang bagi Tricolours untuk merebut tiket playoff promosi apabila mampu memaksimalkan dua pertandingan tersisa.

Perjalanan Moldova dalam kompetisi musim ini sebenarnya belum berjalan sesuai harapan. Mereka mengawali fase grup dengan kekalahan 0-2 dari Slovakia.

Setelah itu, Moldova mulai memperlihatkan perkembangan melalui hasil imbang 1-1 menghadapi Kepulauan Faroe. Momentum positif berlanjut ketika mereka berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama.

Kemenangan tersebut menjadi satu-satunya keberhasilan Moldova dalam pertandingan internasional sejak November 2024.

Sayangnya, perkembangan itu tidak berlanjut ketika Moldova kembali berhadapan dengan Slovakia. Mereka justru mengalami kekalahan telak 0-4 yang memperlihatkan kelemahan dalam organisasi pertahanan dan konsistensi permainan.

Menghadapi Kazakhstan, Moldova membutuhkan penampilan lebih disiplin agar tidak kembali kehilangan poin penting. Dukungan publik Stadion Zimbru diharapkan membantu tuan rumah mengendalikan pertandingan sejak menit awal.

Kazakhstan Belum Menang, Peluang Playoff Masih Terbuka Kazakhstan datang dengan tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan Grup C3 UEFA Nations League. Tim berjuluk Qaršyğalar tersebut baru mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Meski berada di dasar klasemen, Kazakhstan hanya tertinggal dua angka dari Kepulauan Faroe yang menghuni peringkat kedua. Artinya, kemenangan atas Moldova berpotensi mengubah persaingan perebutan tiket playoff menjelang pertandingan terakhir.

Kazakhstan mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Kepulauan Faroe sebelum mengalami dua kekalahan beruntun. Mereka takluk dari Slovakia dan Moldova sehingga kehilangan momentum untuk bersaing di papan atas.

Pada pertandingan terakhir, Kazakhstan kembali gagal mengamankan kemenangan setelah bermain imbang 2-2 menghadapi Kepulauan Faroe.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan pasukan John van 't Schip menjadi enam pertandingan di seluruh kompetisi.

Meski demikian, Kazakhstan memiliki catatan pertemuan yang cukup kompetitif ketika menghadapi Moldova. Dari delapan pertandingan di seluruh kompetisi, Qaršyğalar membukukan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan kekuatan kedua tim relatif berimbang, meskipun Moldova memenangkan pertemuan terbaru.

Kazakhstan juga memiliki motivasi tambahan untuk mendapatkan hasil positif sebelum menjamu Slovakia pada 16 November mendatang.

Kondisi Pemain Moldova dan Kazakhstan Jelang Pertandingan Moldova diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain utama untuk menghadapi Kazakhstan dalam pertandingan penting Grup C3.

Pelatih Lilian Popescu tidak menghadapi masalah pemain yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu pada pertandingan ini.

Namun, Iurie Iovu, Vadim Rata, dan Oleg Reabciuk perlu bermain hati-hati karena terancam absen pada pertandingan berikutnya. Ketiganya hanya membutuhkan satu kartu kuning tambahan untuk mendapatkan hukuman larangan bermain.

Di lini depan, Petru Popescu diperkirakan kembali menjadi salah satu andalan Moldova dalam membongkar pertahanan Kazakhstan.

Penyerang tersebut telah mencetak dua gol dari delapan penampilan bersama tim nasional sehingga berpotensi memberikan ancaman bagi tim tamu.

Sementara itu, Nichita Motpan berpeluang mendapatkan tempat sebagai starter untuk memperkuat sektor tengah tuan rumah. Kehadirannya diharapkan membantu Moldova menjaga keseimbangan permainan sekaligus memperlancar distribusi bola menuju lini serang.

Kazakhstan justru menghadapi masalah di sektor pertahanan setelah Sergey Malyy dipastikan absen akibat hukuman kartu merah. Kehilangan pemain tersebut menjadi tantangan bagi John van 't Schip ketika menyusun komposisi lini belakang.

Untuk urusan menyerang, Kazakhstan diperkirakan mengandalkan Ramazan Karimov dan Galymzhan Kenzhebek sebagai tumpuan utama.

Georgi Zhukov juga berpeluang tampil sejak awal untuk menjaga stabilitas lini tengah sekaligus membantu transisi permainan.

Prediksi Skor Moldova vs Kazakhstan Pertandingan Moldova vs Kazakhstan diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim memiliki kebutuhan poin yang sama besarnya.

Moldova mempunyai keuntungan kandang, sedangkan Kazakhstan berusaha memanfaatkan kesempatan untuk mengakhiri rentetan hasil buruk.

Tuan rumah berpotensi mengambil inisiatif menyerang dengan mengandalkan kreativitas lini tengah dan pergerakan Petru Popescu. Namun, Kazakhstan bisa memberikan perlawanan melalui kombinasi Karimov dan Kenzhebek ketika mendapatkan ruang untuk melancarkan serangan balik.

Kemenangan Moldova pada pertemuan pertama menjadi modal psikologis penting, tetapi hasil tersebut belum menjamin dominasi mereka. Apalagi, performa kedua kesebelasan sepanjang kompetisi memperlihatkan persoalan konsistensi yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kazakhstan berpeluang mencuri poin apabila mampu menjaga disiplin pertahanan meskipun kehilangan Sergey Malyy. Sebaliknya, Moldova harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir agar keuntungan bermain di Stadion Zimbru tidak terbuang.

Melihat keseimbangan kekuatan, catatan pertemuan, dan performa terbaru kedua kesebelasan, pertandingan berpotensi berakhir tanpa pemenang.

Kazakhstan diprediksi mampu membawa pulang satu poin, tetapi kemenangan perdana mereka di Grup C3 kemungkinan masih harus tertunda.