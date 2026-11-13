Belgia Menang 2-1 atas Turki, Amankan Peluang Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League

JawaPos.com – Timnas Belgia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Gursel Aksel, Izmir, Jumat (13/11). Sempat tertinggal lebih dulu, Belgia bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere.

Kemenangan tersebut membawa Belgia naik ke posisi kedua klasemen sementara Grup A1, menggeser Italia. Hasil ini sekaligus menjaga peluang mereka untuk melaju ke perempat final UEFA Nations League. Sementara itu, Turki masih tertahan di dasar klasemen dengan koleksi nol poin.

Arda Guler Bawa Turki Unggul Lebih Dulu Setelah berpisah dengan Vincenzo Montella, Turki berusaha memberikan kesan positif dalam pertandingan pertama bersama pelatih anyar Sergen Yalcin. Tuan rumah bahkan mampu membuka keunggulan melalui gol spektakuler Arda Guler pada menit ke-20.

Gelandang Real Madrid itu mengeksekusi tendangan bebas dengan kaki kirinya. Guler melepaskan tembakan melengkung yang melewati pagar betis Belgia dan bersarang di sudut kiri atas gawang Senne Lammens.

Namun, keunggulan Turki tidak bertahan lama. Belgia berhasil menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian melalui Kevin De Bruyne.

Gol tersebut berawal dari aksi Jeremy Doku yang melewati Oguz Aydin di sisi kiri lapangan. Pemain Manchester City itu kemudian mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang disambut De Bruyne dengan tembakan langsung. Bola meluncur deras ke bagian atas gawang Turki.

Belgia Berbalik Unggul lewat Charles De Ketelaere Belgia kemudian membalikkan keadaan pada menit ke-30. Doku kembali menjadi motor serangan dengan melewati hadangan Aydin sebelum memasuki sisi kanan kotak penalti. Umpan silang yang dilepaskannya sempat diblok pemain bertahan Turki.

Nicolas Raskin berhasil menguasai bola liar dan mengarahkannya kepada Maxim De Cuyper di tiang jauh. Pemain Brighton & Hove Albion itu sempat gagal dalam percobaan umpan tarik pertamanya karena diblok lawan.

Namun, upaya keduanya berhasil menjangkau Charles De Ketelaere yang dengan mudah menyelesaikannya menjadi gol. Belgia pun berbalik unggul 2-1 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Belgia mendapat peluang untuk memperbesar keunggulan menjelang satu jam pertandingan. De Ketelaere berkesempatan mencetak gol keduanya, tetapi kiper Turki Ugurcan Cakir berhasil menggagalkan upaya tersebut.

Turki kemudian meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Arda Guler sempat melepaskan tembakan yang mengarah tepat ke Senne Lammens. Guler juga terjatuh setelah mendapat tekanan dari Nicolas Raskin.

Deniz Gul dan Hakan Calhanoglu turut mencoba peruntungan melalui tembakan dari sudut sempit. Namun, kedua upaya tersebut berhasil digagalkan Lammens.

Meski terus memberikan tekanan hingga akhir pertandingan, Turki gagal mencetak gol penyeimbang. Belgia pun membawa pulang tiga poin dari kandang lawan.

Belgia Jaga Peluang Lolos ke Perempat Final Kemenangan atas Turki menjadi hasil penting bagi Belgia dalam persaingan Grup A1. Saat ini, tim asuhan Mark van Bommel menempati posisi kedua klasemen sementara.

Belgia selanjutnya harus menunggu hasil pertandingan Italia kontra Prancis yang berlangsung di Milan pada hari yang sama. Hasil laga tersebut akan memengaruhi persaingan kedua tim dalam perebutan tiket ke babak berikutnya.