Prediksi Skor Singapura vs Paraguay di FIFA Matchday: Ujian Berat The Lions

JawaPos.com - Timnas Singapura akan menghadapi Paraguay pada agenda FIFA Matchday November 2026. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi skuad The Lions - julukan Singapura.

Agenda Singapura pada periode FIFA Matchday November 2026 tidak kaleng-kaleng. Bagaimana tidak? Tim asuhan Gavin Lee itu akan menantang Paraguay dan Brasil.

Sedianya, laga uji coba ini merupakan bagian dari persiapan Singapura menatap Piala Asia 2027 yang seharusnya bergulir pada Januari 2027. Namun, turnamen tersebut dimundurkan menjadi 23 Dessember 2027.

Singapura akan lebih dulu menantang Paraguay. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut berlangsung di National Stadium, Singapura, pada Jumat (13/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Meski berstatus sebagai tuan rumah, Singapura datang ke laga ini dengan hasil kekalahan telak 0-6 dari Malaysia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Lain cerita dengan Paraguay yang menyapu bersih kemenangan dalam dua laga terakhirnya, yakni atas Bolivia dan Kolombia.

Perbedaan peringkat kedua tim bak bumi dan langit. Singapura saat ini menempati posisi ke-149 dunia, sementara Paraguay di peringkat ke-33 dunia. Artinya, terdapat jarak 116 peringkat di antara kedua negara.

Paraguay diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Singapura. Tim asal Amerika Selatan tersebut diperkuat sejumlah pemain yang merumput di Liga Inggris, seperti Julio Enciso dan Diego Gomez, serta mantan winger Newcastle United, Miguel Almiron.

Meski demikian, Gavin Lee sangat antusias menyambut duel melawan Paraguay. Menurutnya, pertandingan menghadapi kontestan Piala Dunia menjadi tantangan yang bagus untuk Singapura.

“Kami sangat antusias dengan kesempatan untuk menguji kemampuan melawan tim sekelas Paraguay,” kata Gavin Lee, dilansir dari laman resmi FA Singapura, Kamis (12/11).

“Kami tahu mereka akan memberikan tekanan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain di berbagai area lapangan. Namun, justru tantangan seperti itulah yang kami butuhkan,” lanjutnya.

Gavin Lee menyadari bahwa Singapura tidak diunggulkan dalam laga tersebut. Namun, ia meminta kepada anak asuhnya untuk tetap tenang dalam menghadapi tekanan yang diberikan Paraguay selama pertandingan.

“Pertandingan ini menuntut kami untuk tetap nyaman meski berada dalam situasi tidak nyaman, tenang saat mendapat tekanan, dan konsisten dalam menjalankan permainan sepanjang laga,” ujar dia.

Setelah menghadapi Paraguay, The Lions akan menantang Brasil. Laga yang dinanti-nanti pencinta sepak bola Singapura tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11) mendatang.

Prediksi Skor Singapura vs Paraguay Singapura memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Namun, faktor tersebut belum tentu cukup untuk mengimbangi perbedaan kualitas individu dan pengalaman internasional kedua tim.

Pasalnya, Paraguay memiliki sejumlah individu yang apik seperti Julio Enciso dan Miguel Almiron. Terlebih, skuad La Albirroja merupakan tim peserta Piala Dunia 2026 pada Juni lalu.

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Dengan kualitas pemain serta pengalaman yang dimiliki, Paraguay berpeluang besar memegang kemudi permainan. Singapura tetap memiliki potensi untuk mengancam, tetapi La Albirroja diperkirakan bakal keluar sebagai pemenang laga tersebut.

Prediksi skor: Singapura 0-2 Paraguay

Timnas Indonesia Hanya Gelar TC di Saat Negara Tetangga Uji Coba Lawan Tim Kuat Seperti yang sudah disinggung, Singapura menjalani dua pertandingan uji coba yang tidak kaleng-kaleng. Mereka menantang dua negara besar dari Amerika Selatan. Meski kekalahan akan membuat posisinya di peringkat FIFA terancam, tetapi pengalaman bertanding seperti ini sangat berharga bagi The Lions.

Situasi tersebut berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang harus absen di FIFA Matchday November 2026. Skuad Garuda hanya memanfaatkan jeda internasional kali ini dengan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memanggil 22 pemain untuk bergabung dalam TC tersebut. Dari 22 nama tersebut, mayoritas adalah pemain Super League dan terdapat beberapa wajah baru seperti Taisei Marukawa, dan Noah Adnan.

Timnas Indonesia terpaksa menjalani TC di Bali setelah PSSI memutuskan membatalkan pertandingan tandang melawan Yordania. Federasi mengambil keputusan tersebut karena mempertimbangkan keamanan di kawasan Timur Tengah yang sedang memanas.

Setelah membatalkan agenda tersebut, PSSI sejatinya langsung bergerak cepat dengan menghubungi Hong Kong untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2026. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Hong Kong.