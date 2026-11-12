Klarifikasi Son Heung-min dan Rekan, Isu Perpecahan Timnas Korea Selatan Terjawab!

JawaPos.com - Timnas Korea Selatan sedang diterpa isu perpecahan antarpemain. Untuk menjawab hal tersebut, beberapa pemain memberikan klarifikasi.

Son Heung-min, Lee Jae-sung, Kim Min-jae, Hwang In-beom, dan Hwang Hee-chan akhirnya buka suara tentang perpecahan pemain di timnas Korea Selatan. Mereka memberikan klarifikasi melalui pernyataan yang diunggah di sosial media resmi timnas Korea Selatan.

Kelima pemain tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas isu perpecahan di timnas Korea Selatan. Mereka juga telah berkumpul dan saling berbicara tentang masalah yang sedang terjadi.

Para pemain yang berkonflik sebenarnya punya keresahan yang sama. Mereka ingin timnas Korea Selatan kembali ke performa terbaiknya.

"Pertama-tama, saya mohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan penggemar sepak bola akibat berbagai pemberitaan baru-baru ini mengenai tim nasional," tulis pernyataan resmi di Instagram resmi @thekfa, Kamis (12/11/2026).

"Yang terpenting, kami telah menegaskan kembali bahwa kita semua memiliki sentimen yang sama. Yaitu bahwa sepak bola Korea Selatan, yang agak stagnan, harus berkembang lebih lanjut dan membalas dukungan rakyat dengan performa dan hasil yang sesuai dengan sejarah dan kedudukannya. Tentu saja, sentimen itu sama sebelumnya, dan tetap tidak berubah sekarang," lanjut pernyataan resmi kelima pemain itu.

Kegagalan di Piala Dunia 2026, masih menjadi kekecewaan bagi para pemain. Mereka berusaha untuk bermusyawarah agar kegagalan yang sama kembali terulang.

Konflik yang terjadi diantara pemain tidak dikarenakan karena satu pemain. Bahkan, rumor pensiun dini dari timnas Korea Selatan dibantah pemain.

"Penyesalan dan kekecewaan karena telah mengecewakan publik selama Piala Dunia terakhir masih membekas di antara kami, dan titik awal musyawarah kami adalah menentukan apa yang perlu diubah untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama," jelas kelima pemain itu.

"Yang ingin saya sampaikan dengan jelas adalah: Penting untuk dicatat bahwa tindakan para pemain tim nasional kami tidak berasal dari konflik pribadi dengan pemain tertentu atau kepentingan pribadi terkait isu-isu tertentu, melainkan dari rasa tanggung jawab bersama bahwa tim nasional perlu meningkatkan performanya. Lebih lanjut, klaim bahwa kami mencoba memaksakan tuntutan tertentu dengan menggunakan pensiun sebagai syarat sama sekali tidak benar."

Para pemain memang ingin menyelesaikan konflik secara internal dan saling bertemu. Sebab, mereka tidak ingin ada rumor yang beredar luas di masyarakat. Kini, konflik antar pemain di timnas Korea Selatan sudah berakhir. Para pemain berusaha untuk memberikan contoh baik untuk pemain muda.

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Kelima pemain timnas Korea Selatan juga akan fokus di Piala Asia 2027. Dan mereka akan menunjukkan keseriusannya pada laga melawan Arab Saudi pada 13 November.

"Kami akan saling menghormati dan mempercayai peran serta tanggung jawab masing-masing, dan bekerja sama untuk memberikan contoh yang baik bagi para pemain muda yang akan menulis lembaran baru sepak bola Korea. Saya akan menggunakan waktu yang diberikan hingga Piala Asia berikutnya sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang. Saya juga akan berkomunikasi lebih erat dengan asosiasi untuk memastikan bahwa kekecewaan dan penyesalan dari turnamen terakhir tidak terulang," tegas para pemain.