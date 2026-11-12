Manchester United Pecat Michael Carrick, Simak 3 Pencapaiannya Musim Lalu

JawaPos.com - Manchester United telah resmi berpisah dengan Michael Carrick. Itu berarti, Mauricio Pochettino akan semakin dekat menuju ke Old Trafford sebagai pelatih pengganti.

Menurut laporan dari jurnalis The Athletic, David Ornstein, Manchester United telah memecat Michael Carrick. Selama menjabat sebagai pelatih tetap, dia sudah menjalani 16 pertandingan bersama Setan Merah.

"Manchester United berpisah dengan Michael Carrick. Mantan gelandang itu telah pergi setelah 16 pertandingan sebagai pelatih tetap, tidak termasuk pertandingan persahabatan pramusim, dan hanya satu kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir klub," tulis The Athletic di Instagram, Kamis (12/11/2026).

Dengan dipecatnya Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United, maka Mauricio Pochettino semakin dekat menuju Old Trafford. Kini, manajemen sedang melakukan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, karena pelatih asal Argentina itu masih terikat kontrak hingga 2030.

"Manchester United telah memutuskan hubungan dengan pelatih kepala Michael Carrick. Pelatih kepala Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, muncul sebagai kandidat terpilih untuk menggantikannya, setelah The Athletic mengungkapkan bahwa United sedang menyelesaikan kesepakatan untuk mantan pelatih Tottenham Hotspur dan telah melakukan kontak resmi dengan U.S. Soccer," tulis The Athletic.

Sebelum dipecat, Carrick sebenarnya memiliki beberapa pencapaian mentereng di musim lalu. Apa saja tiga pencapaiannya? Baca terus artikel ini.

1. Raih Lebih Banyak Kemenangan di Putaran Kedua Musim lalu, Manchester United mengalami hasil buruk bersama Ruben Amorim dan Darren Fletcher yang sempat menggantikannya. Saat itu, Man United hanya meraih delapan kemenangan di Liga Inggris.

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Ketika Carrick menjadi pelatih interim, dia berhasil mengubah mentalitas tim dengan meraih lebih banyak kemenangan. Bersama pelatih 45 tahun tersebut, 12 kemenangan berhasil diraih Man United di Liga Inggris.

2. Kembali ke Liga Champions Carrick sukses mengantarkan Manchester United kembali bermain di Liga Champions setelah menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Setelah dua musim absen sejak 2024/2025, Man United kembali berlaga di kompetisi bergengsi di Eropa tersebut.

3. Mengalahkan Tim Big Six Di putaran kedua, Carrick terbukti berhasil mengubah mentalitas tim dengan mengalahkan tim big six. Manchester City menjadi korban pertama, disusul kemenangan dramatis melawan Arsenal.

Dua tim London, Tottenham Hotspur dan Chelsea juga berhasil dikalahkan. Yang terakhir, Manchester United sukses mengalahkan Liverpool.