Michael Carrick Dipecat Manchester United, 12 Kemenangan dan Finis Ketiga Tak Menyelamatkan

JawaPos.com — Manchester United resmi memecat Michael Carrick dari jabatan pelatih kepala tim utama putra setelah awal musim Liga Inggris yang mengecewakan, demi menjaga peluang mencapai ambisi klub.

Keputusan di Old Trafford itu mengakhiri masa kerja legenda klub yang sebelumnya membawa Manchester United finis ketiga berkat 12 kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir musim 2025/2026.

Mengapa Manchester United Memecat Michael Carrick? Manchester United memutuskan mengganti Carrick karena menilai perubahan diperlukan setelah rentetan hasil buruk pada awal musim baru.

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Pencapaian musim sebelumnya tetap mendapat pengakuan, tetapi tidak cukup untuk meyakinkan petinggi klub agar mempertahankan sang pelatih.

Konfirmasi perpisahan tersebut disampaikan Manchester United melalui akun Instagram resmi dan pernyataan di situs klub.

Kedua saluran itu menegaskan Carrick sudah meninggalkan posisi tertinggi dalam kepelatihan tim utama putra.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa Michael Carrick telah meninggalkan perannya sebagai pelatih kepala tim utama,” tulis Manchester United melalui Instagram.

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Pernyataan tersebut memastikan berakhirnya tugas Carrick setelah kembali bergabung dengan klub pada Januari.

Dalam penjelasan yang lebih lengkap di situs resmi, Manchester United menyebut keputusan itu lahir dari pertimbangan yang sangat sulit.

Namun, klub akhirnya memilih pergantian pelatih sebagai langkah yang dianggap diperlukan untuk mengejar sasaran mereka.

“Setelah awal musim yang mengecewakan, klub sampai pada kesimpulan yang sangat sulit, perubahan diperlukan untuk mencapai ambisi kami,” demikian pernyataan Manchester United, diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Penjelasan itu menempatkan hasil awal musim sebagai alasan utama perpisahan.

Manchester United tidak merinci target yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

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Meski demikian, keputusan memberhentikan Carrick memperlihatkan besarnya tuntutan terhadap pelatih untuk menjaga hasil tim sejak awal kompetisi.

Bagaimana Catatan Carrick Sebelum Dipecat? Michael Carrick sebenarnya memiliki bekal pencapaian kuat dari musim 2025/26, ketika membawa Manchester United mengakhiri Liga Primer Inggris di posisi ketiga.

Ia melakukannya setelah kembali pada Januari dan menangani tim dalam 17 pertandingan tersisa.

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Dari jumlah pertandingan tersebut, Manchester United membukukan 12 kemenangan di bawah kepemimpinannya.

Artinya, Carrick memenangkan sekitar 70,6 persen laga liga selama periode penutup musim tersebut, sebuah catatan yang kini berbanding terbalik dengan akhir pekerjaannya.

“Michael kembali bergabung dengan klub pada Januari dan membawa tim finis ketiga di Liga Primer dengan memenangkan 12 dari 17 pertandingan tersisa musim 2025/2026,” tulis klub.

Manchester United turut mencatat tim mengumpulkan poin terbanyak di liga sepanjang periode itu.

Keterangan tersebut memberi konteks penting terhadap keputusan pemecatan Carrick.

Pelatih yang kini diberhentikan itu sebelumnya mampu membawa Manchester United meraih hasil lebih baik daripada seluruh pesaingnya dalam rentang waktu yang sama.

Namun, keunggulan pada penutup musim lalu tidak berlanjut menjadi jaminan keamanan jabatan.

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Manchester United menilai perkembangan awal musim baru cukup mengecewakan hingga membutuhkan perubahan di kursi pelatih.

Kontras antara dua periode itu menjadi sisi paling mencolok dari perpisahan ini.

Carrick pergi dengan catatan finis ketiga yang masih mendapat apresiasi klub, sekaligus membawa beban hasil terbaru yang membuat pekerjaannya berakhir.

Apa Kata Manchester United tentang Status Legendanya? Manchester United tetap menempatkan Michael Carrick sebagai legenda klub meskipun memutuskan mengakhiri tugasnya sebagai pelatih kepala.

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Pengakuan tersebut disampaikan secara tegas dalam pernyataan resmi yang juga mengumumkan kepergiannya.

“Michael adalah, dan akan selalu menjadi, legenda Manchester United,” tulis klub dalam terjemahan bahasa Indonesia.

Kalimat itu menunjukkan penghargaan terhadap sosok Carrick tetap dipertahankan di tengah keputusan yang mengecewakan bagi sang pelatih.

Manchester United juga menyoroti sikap Carrick selama kembali bekerja bersama tim.

Dedikasi dan profesionalismenya mendapat pujian, sebagaimana karakter yang sebelumnya ia perlihatkan ketika masih menjadi pemain.

“Seperti ketika menjadi pemain, ia menunjukkan standar dedikasi dan profesionalisme tertinggi sepanjang masa kembalinya bersama klub,” lanjut pernyataan tersebut.

Manchester United secara khusus mengapresiasi cara Carrick menjalankan tanggung jawabnya.

“Kepemimpinan dan pencapaiannya musim lalu akan selalu dikenang dengan hangat,” demikian penghormatan klub berikutnya.

Pengakuan itu merujuk pada periode ketika Carrick membawa Manchester United meraih 12 kemenangan dan menutup liga di urutan ketiga.

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Bagi Carrick, pernyataan tersebut menyisakan penghargaan di tengah akhir masa kerja yang pahit.

Manchester United mengakui kontribusinya secara terbuka, sementara keputusan soal jabatan tetap didasarkan pada kebutuhan memperbaiki hasil tim.

Siapa Pengganti Michael Carrick di Manchester United?

Manchester United belum menyebut nama pengganti Carrick dalam pernyataan resmi yang diberikan.

Klub hanya memastikan keinginan untuk segera menunjuk penerus permanen agar kepemimpinan tim dapat memasuki tahap berikutnya.

“Klub bermaksud menunjuk pengganti permanen secepat mungkin,” tulis Manchester United pada penutup pernyataannya.

Dengan demikian, pengumuman pemecatan Carrick sekaligus membuka proses pergantian pelatih kepala untuk menghadapi kelanjutan musim.

Belum ada rincian mengenai waktu penunjukan maupun identitas pelatih yang akan mengambil alih pekerjaan tersebut.

Pernyataan klub juga tidak memuat penjelasan mengenai susunan kepelatihan selama menunggu kedatangan pengganti permanen.

Satu hal yang sudah jelas, pelatih berikutnya akan datang dengan tuntutan memperbaiki awal musim Manchester United.

Ambisi klub menjadi alasan pergantian, sehingga hasil pertandingan akan menjadi ukuran penting dalam menilai arah baru tim.

Warisan Carrick pun menjadi bagian dari konteks yang menyertai pergantian tersebut.

Musim lalu, ia membuktikan Manchester United mampu mengumpulkan poin terbanyak di liga dalam periode 17 pertandingan terakhir.

Kini, Manchester United memilih melanjutkan perjalanan bersama pelatih lain setelah awal musim yang mengecewakan.