Peter Schmeichel Kecam Perilaku Tidak Hormat Manchester United Terhadap Michael Carrick

JawaPos.com – Legenda Manchester United, Peter Schmeichel, melayangkan kritik tajam kepada manajemen Setan Merah atas perlakuan "tidak hormat" mereka terhadap Michael Carrick.

Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya rumor bahwa klub tengah menjalin komunikasi untuk mendatangkan Mauricio Pochettino.

Melansir ESPN, Pochettino kini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Carrick sebagai pelatih kepala, dan pihak klub sudah mulai berbicara dengan perwakilan pelatih berusia 54 tahun tersebut.

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Namun, Schmeichel menilai akar permasalahan di Old Trafford sebenarnya berasal dari jajaran manajemen di atas Carrick.

Menurut mantan penjaga gawang Setan Merah itu, Carrick seharusnya tetap dipertahankan dan diberi kesempatan untuk merekrut pemain sesuai kebutuhannya saat bursa transfer Januari mendatang dibuka.

"Saya benar-benar merasa simpati padanya. Saya pikir cara ini terjadi sangat tidak menghormatinya," kata Schmeichel saat berbicara di program The Overlap Daily.

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"Sejujurnya, saya rasa dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya tahu tim yang dia pimpin berada di posisi mereka saat ini di klasemen, tetapi saya tidak menyalahkan semuanya padanya."

"Ada begitu banyak hal yang terjadi di Manchester United sejak Sir Alex [Ferguson] dan David Gill meninggalkan klub. Dan itu tidak pernah diperbaiki."

"Bukan orang yang tepat, bukan orang yang benar yang bertanggung jawab, dan perlahan-lahan situasinya semakin memburuk."

Schmeichel juga menyoroti kegagalan klub dalam memperkuat sektor pertahanan pada bursa transfer lalu, yang membuat gawang Setan Merah sangat mudah dibobol lawan.

"Dan jika Anda memikirkan bursa transfer saat ini, sangat jelas bagi semua orang – semua orang yang sedikit tahu tentang sepak bola – bahwa Manchester United membutuhkan pemain bertahan."

"Mereka melewati seluruh jendela transfer tanpa mendatangkan satu pun pemain bertahan. Anda tidak bisa memenangkan pertandingan jika kebobolan 30 gol dalam 10 pertandingan... itu tidak ditangani."

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"Jadi ya, saya memang sangat bersimpati kepada Michael. Saya pikir apa yang terjadi itu salah. Saya pikir kita harus tetap bersama Michael."