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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 13 November 2026 | 03.55 WIB

Badai Cedera di Real Madrid Mereda Sejak Dilatih Jose Mourinho

Real Madrid menemukan formula baru saat Vinicius Junior absen di laga kontra Valencia. (Instagram/@realmadrid) - Image

Real Madrid menemukan formula baru saat Vinicius Junior absen di laga kontra Valencia. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com – Badai cedera Real Madrid mengalami penurunan secara signifikan sejak Jose Mourinho kembali menangani klub pada musim ini. 

Setelah melewati beberapa musim yang kerap terganggu oleh badai cedera, tanda-tanda awal menunjukkan pelatih asal Portugal tersebut berhasil membenahi salah satu masalah terbesar di Santiago Bernabeu.

Baru Satu Kasus Cedera Otot Musim Ini

Melansir Diario AS, dalam beberapa musim terakhir, Real Madrid berulang kali terpaksa memanggil pemain dari akademi akibat krisis pemain, meskipun mereka memiliki skuad utama yang berisi hampir 25 pemain. 

Tingginya angka cedera otot sempat membuat jajaran pelatih kekurangan opsi, sehingga aspek pencegahan cedera langsung dijadikan prioritas utama begitu Mourinho mengambil alih kursi kepelatihan.

Hasilnya mulai terlihat. Di bawah arahan The Special One, Real Madrid tercatat baru mengalami satu kasus cedera otot murni sejak awal musim 2026/2027, yakni menimpa Federico Valverde saat laga El Clasico melawan Barcelona.

Selebihnya, Los Blancos sukses terhindar dari absennya pemain akibat masalah otot yang muncul di tengah musim. Adapun beberapa nama yang sempat menepi seperti Rodrygo, Thiago Pitarch, Eder Militao, Ferland Mendy, dan Asencio memang mengalami masalah kebugaran, tetapi cedera tersebut sudah mereka bawa sebelum musim kompetisi bergulir.

Perbandingan Mencolok dengan Musim Lalu

Catatan kebugaran musim ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada musim lalu.

Kala itu, para pemain tim utama Real Madrid sudah melewatkan total 39 pertandingan akibat cedera. Angka tersebut melonjak hingga 62 laga jika menghitung pemain yang mengalami cedera bawaan dari musim sebelumnya atau saat jeda musim panas.

Pada bulan-bulan pembukaan musim lalu, daftar ruang perawatan Madrid dipenuhi nama-nama besar akibat masalah otot, mulai dari Antonio Rudiger, David Alaba, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, hingga Franco Mastantuono.

Kali ini, pendekatan yang diterapkan menunjukkan hasil berbeda. Staf kepelatihan Mourinho memberikan perhatian khusus pada program persiapan fisik serta mengawasi secara ketat beban latihan dan menit bermain setiap pemain. Pola kerja ini terbukti membantu menjaga tingkat kebugaran skuad agar tetap optimal dan memastikan ketersediaan pemain untuk setiap laga.

Meskipun perjalanan musim masih panjang dan catatan tenang di beberapa bulan awal belum menjamin situasi akan terus bertahan, berkurangnya masalah cedera otot menjadi perubahan positif yang sangat berarti bagi Real Madrid.

Editor: Edi Yulianto
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