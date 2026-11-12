Pesan Jose Mourinho Kepada Pemain Real Madrid Jika Ingin Meraih Trofi Musim Ini

JawaPos.com – Real Madrid mencatatkan peningkatan signifikan dari segi pertahanan maupun taktik di bawah asuhan Jose Mourinho. Hal ini terbukti lewat keberhasilan Los Blancos menyapu bersih delapan pertandingan beruntun dengan kemenangan pada periode antara jeda internasional bulan Oktober hingga November.

Perubahan positif ini tidak semata-mata bertumpu pada produktivitas gol, melainkan juga kemampuan tim mengontrol penguasaan bola, meredam tembakan tepat sasaran lawan, serta memulihkan stabilitas lini belakang yang menjadi syarat utama dalam perburuan gelar juara.

Melansir akun X dari Madrid Xtra, kebangkitan ini bermula setelah Mourinho menyampaikan pesan tegas kepada skuadnya mengenai prioritas pertahanan.

"Kita tidak akan memenangkan gelar jika kita tidak menjaga gawang tetap bersih. Ini bukan hanya tentang mencetak gol," ujar Mourinho kepada para pemainnya.

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Peringatan tersebut muncul setelah Real Madrid sempat melewati awal musim yang sulit. Mourinho kemudian merespons situasi itu dengan memperkuat sektor lini tengah demi memperkokoh barisan pertahanan.

Kemenangan comeback melawan AS Roma serta hasil positif atas Barcelona dalam laga El Clasico menjadi titik balik yang meyakinkan pelatih asal Portugal tersebut untuk menerapkan sistem baru.

Skema ini bertumpu pada kekuatan fisik Aurelien Tchouameni dan Bernardo Silva, sekaligus memberi ruang bagi Silva untuk berduet bersama Arda Guler di lini tengah.

Penguasaan Bola yang Lebih Baik Lindungi Thibaut Courtois Dampak paling nyata dari perubahan pendekatan ini terlihat pada minimnya ancaman berbahaya ke gawang Real Madrid. Saat berhadapan dengan Valencia, kiper Thibaut Courtois tercatat hanya menerima dua tembakan tepat sasaran, bahkan Racing Santander hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran.

Catatan tersebut jauh membaik dibandingkan saat El Clasico, di mana Barcelona sempat mencatatkan enam tembakan tepat sasaran meski Madrid tetap keluar sebagai pemenang dengan penguasaan bola yang lebih sedikit.

Secara keseluruhan, pasukan Mourinho berhasil membukukan tiga clean sheet dalam lima pertandingan terakhir di La Liga, masing-masing saat melawan Villarreal, Racing Santander, dan Valencia. Torehan ini kontras dengan periode sebelum jeda internasional bulan September dan Oktober, ketika Madrid hanya mampu meraih satu clean sheet dari delapan laga di semua kompetisi.

Laporan AS juga menyoroti bahwa dominasi penguasaan bola berperan besar dalam meredam serangan lawan. Ketika menundukkan Valencia, Madrid menguasai 70 persen aliran bola, yang menjadi rekor penguasaan bola tertinggi mereka sepanjang musim ini. Alih-alih hanya mengandalkan bek untuk menghalau serangan, cara bermain ini otomatis membatasi ruang gerak lawan dalam menciptakan peluang.

Penyesuaian Lini Tengah Berbuah Hasil Maksimal Selain dominasi saat menguasai bola, perubahan taktik Mourinho turut mendongkrak efektivitas pemain dalam merebut kembali bola (ball recovery). Pada pertandingan melawan Racing Santander, Real Madrid membukukan rekor tertinggi mereka musim ini dengan catatan 19 intersepsi.

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Tidak hanya itu, Los Blancos kini memuncaki daftar persentase kemenangan duel di La Liga dengan angka mencapai 57,1 persen. Statistik ini membuktikan bahwa peningkatan performa Madrid bukan sekadar hasil dari memainkan bola lebih lama, melainkan juga keberhasilan mereka menekan lawan dan memenangkan pertarungan individu ketika kehilangan penguasaan bola.