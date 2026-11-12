Manchester United Pecat Michael Carrick Sebagai Pelatih Kepala

JawaPos.com - Manchester United resmi memecat Michael Carrick dari jabatan pelatih kepala menyusul rentetan hasil buruk yang membuat klub berjuluk Setan Merah itu terpuruk di zona degradasi Liga Inggris musim 2026/2027.

"Manchester United mengonfirmasi bahwa Michael Carrick bukan lagi pelatih kepala tim utama putra," demikian pernyataan klub melalui laman resminya dilansir dari Antara, Kamis (12/11).

Manchester United menyampaikan apresiasi atas kontribusi Carrick selama menangani tim dan menegaskan bahwa mantan gelandang timnas Inggris tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub.

"Michael adalah dan akan selalu menjadi legenda Manchester United. Seperti ketika masih menjadi pemain, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dengan standar tertinggi selama kembali menangani klub. Kepemimpinan dan pencapaiannya pada musim lalu akan selalu dikenang dengan baik," demikian pernyataan klub.

Carrick kembali menangani Manchester United pada Januari 2026 dan berhasil membawa klub tersebut finis di peringkat ketiga Liga Inggris musim 2025/2026 setelah meraih 12 kemenangan dari 17 pertandingan terakhir.

Namun, performa Manchester United menurun pada awal musim 2026/2027 hingga menempatkan mereka di peringkat ke-18 klasemen sementara Liga Inggris.

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Setan Merah baru mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan, hasil satu kemenangan, lima kali imbang, dan empat kekalahan.

Satu-satunya kemenangan tersebut diraih ketika Manchester United mengalahkan Ipswich Town dengan skor 5-2 pada 30 Agustus.

Hasil itu membuat Manchester United mencatatkan salah satu awal musim terburuk mereka sepanjang era Liga Inggris.

Sebelum pemecatan diumumkan, sejumlah petinggi Manchester United, termasuk direktur sepak bola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada, dilaporkan membahas masa depan Carrick.

Sementara itu, mantan pelatih Chelsea dan Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, menjadi kandidat kuat pengganti Carrick.

Menurut laporan Sky Sports, Manchester United telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Pochettino, yang saat ini menangani tim nasional Amerika Serikat.

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Meski demikian, Manchester United belum mengumumkan secara resmi sosok yang akan menggantikan Carrick.