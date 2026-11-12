Prediksi Skor Mozambik vs Ethiopia di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Tuan Rumah Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Mozambik akan menghadapi Ethiopia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup J. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio Nacional do Zimpeto, Maputo, pada Jumat, 13 November 2026 pukul 02.00 WIB.

Tuan rumah memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin dalam pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Mozambik juga menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dalam dua pertandingan awal fase grup.

Os Mambas mengawali perjalanan di Grup J dengan hasil imbang 1-1 melawan Senegal. Mereka kemudian tampil lebih meyakinkan saat menghadapi Sudan dengan meraih kemenangan telak 4-1.

Hasil tersebut membuat Mozambik untuk sementara berada di puncak klasemen Grup J dengan koleksi empat poin. Mereka memiliki poin yang sama dengan Senegal, tetapi unggul dalam selisih gol.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal penting bagi Mozambik. Mereka sudah mengemas lima gol dari dua pertandingan. Chamito Alfândega juga tampil cukup baik dengan mencatatkan dua gol dan menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan Ethiopia.

Situasi berbeda justru dialami tim tamu. Ethiopia belum berhasil mendapatkan poin setelah melewati dua pertandingan pertama di fase grup.

Mereka harus mengakui keunggulan Sudan dan Senegal dengan skor identik 0-1. Hasil tersebut membuat Ethiopia berada di posisi terbawah klasemen sementara Grup J.

Persoalan produktivitas menjadi pekerjaan rumah bagi tim berjuluk Walia Ibex tersebut. Mereka belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan awal. Kondisi ini tentu menjadi perhatian menjelang lawatan ke markas Mozambik.

Selain itu, perbedaan peringkat FIFA juga memperlihatkan jarak kekuatan kedua negara. Mozambik berada di posisi ke-98 dunia, sedangkan Ethiopia menempati peringkat ke-147.

Meski demikian, Ethiopia tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan. Mereka bisa mencoba bermain lebih disiplin dan memperkuat pertahanan untuk meredam tekanan tuan rumah.

Kedua negara juga pernah bertemu dalam ajang Kejuaraan Negara-Negara Afrika (CHAN) pada Januari 2023. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol atau imbang 0-0.

Namun, melihat kondisi terkini kedua tim, Mozambik lebih layak diunggulkan. Performa yang lebih stabil, produktivitas gol, serta keuntungan bermain di kandang menjadi faktor pendukung bagi tuan rumah.

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Ethiopia perlu menunjukkan peningkatan, terutama dalam membangun serangan dan memanfaatkan peluang. Jika kembali kesulitan mencetak gol, mereka berpotensi pulang tanpa membawa poin.

Mozambik diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Kemenangan akan semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju putaran berikutnya Kualifikasi Piala Afrika 2027.