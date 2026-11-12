Kylian Mbappe Dipastikan Absen dalam Laga UEFA Nations League Melawan Italia

JawaPos.com – Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, dipastikan absen memperkuat Timnas Prancis dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Italia pada Kamis. Kepastian ini muncul setelah sang kapten tidak terlihat mengikuti sesi latihan tim pada hari Rabu.

Mbappe saat ini masih berada di bawah pengawasan ketat tim medis untuk menjalani perawatan menjelang keberangkatan skuad menuju Milan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaannya untuk membela Les Bleus yang kini dilatih oleh Zinedine Zidane.

Melansir RMC Sport, Mbappe melewatkan sesi latihan terakhir tim sebelum terbang ke Italia. Baik pihak Timnas Prancis maupun sang pemain diperkirakan tidak ingin mengambil risiko berlebih mengingat peran krusialnya bagi tim nasional serta struktur permainan Real Madrid.

Keterangan Resmi Staf Medis Timnas Prancis Hingga saat ini, jajaran staf tim nasional belum memberikan rincian spesifik mengenai jenis cedera yang membuat Mbappe absen dari latihan. Staf medis Prancis hanya menyampaikan informasi singkat mengenai proses pemulihannya.

"Saat ini, dia sedang menerima perawatan (dari staf medis/fisioterapis)," ujar perwakilan staf medis Prancis.

"Jika perlu, kami akan memberikan informasi lebih lanjut nanti," lanjut pernyataan tersebut.

Absennya Mbappe menjadi kehilangan besar bagi lini depan Prancis. Sebelumnya, ia diharapkan bisa kembali mengisi posisi penyerang tengah melawan Italia, terlebih karena Ousmane Dembele juga tidak tersedia.

Mbappe sendiri memiliki catatan kurang beruntung pada agenda internasional sebelumnya, di mana ia hanya tampil satu kali di bawah arahan Zidane sebelum terhenti akibat cedera.

Selain laga melawan Italia, peluang Mbappe untuk tampil pada pertandingan hari Minggu kontra Turki juga masih belum pasti. Meski demikian, tim pelatih Prancis tetap berharap kapten mereka bisa pulih untuk bermain setidaknya di sisa jadwal jeda internasional kali ini.

Aurelien Tchouameni Lebih Dulu Mundur dari Skuad Mbappe bukan satu-satunya penggawa Real Madrid yang harus menepi di kubu Prancis akibat masalah kebugaran. Gelandang Aurelien Tchouameni sudah lebih dulu mengundurkan diri dari skuad setelah mengalami cedera otot adduktor.

Tchouameni dipastikan absen pada laga melawan Italia maupun Turki, dan dijadwalkan segera kembali ke Madrid untuk menjalani proses pemulihan lanjutan. Mundurnya Tchouameni menjadi pukulan berat bagi Zidane yang tengah dihadapkan pada sejumlah badai cedera pemain pada pemusatan latihan kali ini.

Real Madrid Pantau Perkembangan Kondisi Mbappe Di sisi lain, manajemen Real Madrid dilaporkan terus memantau kondisi Mbappe secara saksama. Prioritas utama klub ibu kota Spanyol tersebut adalah memastikan seberapa parah masalah yang dialami sang bintang, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kebugaran Mbappe saat kompetisi klub kembali bergulir setelah jeda internasional.