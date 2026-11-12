Prediksi Skor Senegal vs Sudan di Kualifikasi Piala Afrika 2027, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Senegal akan menghadapi Sudan dalam lanjutan pertandingan ketiga Grup J Kualifikasi Piala Afrika 2027. Duel kedua negara dijadwalkan berlangsung di Stadion Leopold Sedar Senghor, Dakar, Kamis (12/11/2026) pukul 19.00 waktu setempat atau Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Senegal tentu membidik kemenangan untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Namun, tuan rumah harus menjalani pertandingan ini tanpa sejumlah pemain penting, termasuk Sadio Mané dan Idrissa Gana Gueye.

Senegal saat ini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dan menempati peringkat kedua Grup J. Mereka tertinggal dari pemuncak klasemen, sementara Sudan berada tepat di bawahnya dengan raihan tiga poin.

Kondisi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim. Senegal membutuhkan tambahan tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas, sedangkan Sudan berpeluang menyamai perolehan angka lawannya jika mampu mencuri kemenangan.

Di bawah arahan Patrick Vieira, Senegal memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa diandalkan meskipun tidak diperkuat beberapa nama senior. Nicolas Jackson diperkirakan menjadi pilihan utama di lini depan untuk menggantikan peran Mané.

Penyerang tersebut akan mendapat dukungan dari Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, dan Ibrahim Mbaye. Kombinasi pemain tersebut diharapkan mampu memberikan variasi serangan sekaligus meningkatkan produktivitas gol Senegal.

Performa Senegal dalam beberapa pertandingan terakhir juga cukup menjanjikan. Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat laga terakhir di berbagai kompetisi.

Dalam dua pertandingan awal kualifikasi, Senegal bermain imbang 1-1 melawan Mozambik sebelum mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Etiopia. Ibrahim Mbaye menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Meski demikian, produktivitas gol masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim berjuluk Singa Teranga itu. Senegal baru mencetak dua gol dalam dua pertandingan awal sehingga efektivitas penyelesaian akhir perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Sudan datang dengan situasi yang tidak jauh lebih mudah. Tim berjuluk Falcons of Jediane tersebut baru saja menelan kekalahan 1-4 dari Mozambik.

Sebelumnya, Sudan berhasil mengalahkan Etiopia dengan skor 1-0 melalui penalti Mohamed Eisa pada menit ke-86. Menariknya, dua gol yang sudah mereka cetak dalam kualifikasi sejauh ini seluruhnya berasal dari titik putih.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Sudan masih perlu meningkatkan kemampuan membangun serangan dan menciptakan peluang dari permainan terbuka.

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Pelatih James Kwesi Appiah kemungkinan akan meminta anak asuhnya bermain lebih disiplin, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah. Mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik bisa menjadi salah satu pilihan untuk menyulitkan Senegal.

Namun, Sudan memiliki catatan pertemuan yang kurang menguntungkan. Mereka belum pernah mengalahkan Senegal dalam delapan pertandingan terakhir kedua negara. Dari rangkaian tersebut, Senegal meraih lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pertemuan terakhir berlangsung pada babak 16 besar Piala Afrika Januari 2026. Saat itu, Senegal berhasil mengalahkan Sudan dengan skor 3-1.

Untuk pertandingan kali ini, Senegal diperkirakan menggunakan formasi yang mengandalkan Mory Diaw di bawah mistar. Lini belakang akan diperkuat Kalidou Koulibaly dan Moussa Niakhate, sedangkan Nicolas Jackson menjadi ujung tombak serangan.

Di kubu Sudan, Mohamed Eisa diperkirakan kembali menjadi andalan untuk memburu gol. Dia akan mendapat dukungan dari Aamir Abdallah dan Muzmel di sektor depan.

Senegal juga masih harus menghadapi sejumlah masalah kebugaran pemain. Mamadou Sarr mengalami cedera betis, sementara Krépin Diatta tidak tersedia setelah mengalami cedera ketika memperkuat Watford. Habib Diarra, Ismaïla Sarr, dan Abdallah Sima juga masuk dalam daftar pemain yang absen.

Meski kehilangan beberapa pemain penting, kualitas skuad Senegal masih lebih unggul dibandingkan Sudan. Keuntungan bermain di Dakar juga bisa menjadi faktor tambahan bagi tuan rumah untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Sports Mole memperkirakan Senegal mampu menang dengan skor 3-0, sedangkan Forebet memprediksi kemenangan 2-0. Kedua prediksi tersebut menunjukkan bahwa Senegal lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Senegal memang tidak bisa mengandalkan Sadio Mané, tetapi keberadaan Nicolas Jackson dan sejumlah pemain muda memberikan alternatif di lini serang. Jika mampu memperbaiki penyelesaian akhir, peluang mereka untuk mengamankan tiga poin cukup terbuka.