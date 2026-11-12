Zidane Sebut Kylian Mbappe Lebih Layak Menang Ballon d'Or Ketimbang Harry Kane

JawaPos.com – Pelatih kepala Tim Nasional Prancis, Zinedine Zidane, menilai Kylian Mbappe sebenarnya lebih layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini ketimbang Harry Kane.

Meski begitu, legenda Real Madrid tersebut menegaskan bahwa hasil akhir pemilihan tetap harus diterima dengan lapang dada.

Beberapa pekan lalu, Mbappe harus puas menempati posisi kedua dalam klasemen akhir Ballon d'Or di bawah penyerang Timnas Inggris, Harry Kane, yang mencatatkan musim gemilang.

Kegagalan Mbappe meraih trofi besar bersama Real Madrid maupun Timnas Prancis disinyalir menjadi faktor penentu yang membuatnya gagal menyabet bola emas pertamanya.

Melansir Diario AS, dalam sesi wawancara terbaru bersama program Telefoot, Zidane mendapatkan pertanyaan mengenai perhelatan Ballon d'Or tersebut dan secara terbuka memberikan pembelaan untuk anak asuhnya.

Pandangan Zidane Soal Hasil Ballon d'Or Zidane mengakui bahwa kapten Les Bleus itu merasa kecewa karena gagal keluar sebagai pemenang, mengingat pencapaian individunya yang luar biasa sepanjang musim lalu baik di level klub maupun tim nasional.

"Soal Ballon d'Or, setiap orang punya preferensi masing-masing tentang pemenangnya. Dia finis di posisi kedua, Anda hanya perlu menerima hasilnya. Mbappé kecewa, karena dia pantas memenangkan Ballon d'Or, itu sudah pasti," ungkap Zidane.

Pernyataan Zidane, yang merupakan peraih trofi Ballon d'Or pada tahun 1998, menambah panjang daftar tokoh sepak bola yang menilai Mbappe lebih pantas mendapatkan penghargaan individu tertinggi tersebut dibandingkan Kane.

Pada musim 2025/2026 lalu, penyerang asal Prancis tersebut tampil sangat produktif dengan membukukan 42 gol di semua kompetisi untuk Real Madrid sekaligus menyabet gelar top skor La Liga (trofi Pichichi).

Di ajang Piala Dunia, ia juga keluar sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dan membawa Prancis melaju hingga babak semifinal sebelum langkah mereka dihentikan oleh Spanyol yang akhirnya keluar sebagai juara.

Fokus Penuh Mbappe pada Musim Baru Terlepas dari kekecewaan tersebut, Mbappe kini telah melupakan hasil Ballon d'Or dan mengarahkan fokus sepenuhnya pada musim kompetisi yang sedang berjalan.

Penyerang berusia 27 tahun itu mengawali musim ini dengan catatan impresif lewat torehan 17 gol dalam 16 pertandingan kompetitif. Kontribusinya yang konsisten bahkan sudah mengantarkannya masuk ke dalam daftar sepuluh besar pencetak gol asing terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid, kendati baru bergabung dengan klub tersebut beberapa tahun lalu.

Di level tim nasional, peran Zidane diprediksi akan sangat krusial bagi perkembangan performa Mbappe ke depannya. Mantan manajer Real Madrid itu telah mengisyaratkan akan memberikan kebebasan bagi Mbappe untuk beroperasi di posisi favoritnya di lini serang, tidak melulu terpaku sebagai penyerang tengah murni.