Prediksi Skor Pantai Gading vs Gambia: Les Elephants Bidik Kemenangan Ketiga

JawaPos.com - Pantai Gading akan menghadapi Gambia dalam pertandingan lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade de la Paix, Bouake, pada Jumat, 13 November 2026, pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama memiliki modal positif menjelang pertemuan tersebut. Pantai Gading dan Gambia berhasil mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan awal.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup C semakin menarik, mengingat kemenangan dalam laga ini berpeluang membawa salah satu tim semakin dekat dengan tiket putaran final Piala Afrika 2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Pantai Gading. Tim berjuluk Les Elephants itu tentu ingin memaksimalkan kesempatan untuk mengamankan tiga poin sekaligus mempertahankan catatan positif mereka di babak kualifikasi.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama dari dua laga beruntun antara Pantai Gading dan Gambia. Kedua negara dijadwalkan kembali bertemu pada 17 November 2026. Dengan jadwal yang cukup berdekatan, hasil pertandingan pertama bisa memberikan pengaruh terhadap persiapan dan strategi masing-masing tim pada laga berikutnya.

Pantai Gading memiliki catatan pertemuan yang cukup meyakinkan ketika menghadapi Gambia. Dalam lima pertandingan terakhir kedua negara, Pantai Gading selalu berhasil meraih kemenangan.

Pertemuan terbaru berlangsung pada 24 Maret 2025. Saat itu, Pantai Gading berhasil mengalahkan Gambia dengan skor tipis 1-0. Sebelumnya, mereka juga menang 2-0 ketika bertandang ke markas Gambia pada November 2023.

Dominasi Pantai Gading bahkan sudah terlihat dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka pernah menang 3-0 atas Gambia pada Maret dan Juni 2013. Sementara itu, kemenangan terbesar dalam catatan tersebut terjadi pada September 2002 dengan skor 5-0.

Meski demikian, Gambia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah. Mereka juga mengawali kualifikasi dengan dua kemenangan dan memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman melalui kecepatan serta kemampuan menyerang.

Dari sisi komposisi pemain, Pantai Gading mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Amad Diallo. Pemain yang sebelumnya mengalami cedera tersebut kini sudah kembali masuk dalam skuad dan bisa memberikan pilihan tambahan di sektor serangan.

Kehadiran Diallo diharapkan mampu meningkatkan kreativitas permainan Pantai Gading. Ia memiliki kemampuan individu yang dapat membantu tim membongkar pertahanan lawan, terutama ketika menghadapi tim yang memilih bermain lebih rapat.

Namun, Pantai Gading tetap harus kehilangan beberapa pemain akibat cedera. Odilon Kossounou dan Guela Doue dipastikan tidak bisa memperkuat tim dalam pertandingan ini.

Selain itu, Wilfried Singo, Simon Adingra, Evann Guessand, dan Sebastien Haller juga tidak masuk dalam susunan pemain yang dipersiapkan untuk laga tersebut.

Di kubu Gambia, kembalinya Musa Barrow dan Yankuba Minteh menjadi kabar positif. Keduanya sudah pulih dari cedera yang membuat mereka absen pada pertandingan kualifikasi September lalu.

Barrow dan Minteh berpotensi menjadi tumpuan Gambia untuk memberikan tekanan kepada lini belakang tuan rumah. Kecepatan dan kemampuan mereka dalam membangun serangan bisa menjadi salah satu senjata untuk mencuri gol.

Meski begitu, Gambia juga memiliki sejumlah pemain yang harus absen. Alieu Fadera dan Adama Sidibeh tidak dapat bermain karena cedera. James Gomez juga tidak masuk dalam skuad final.

Sementara itu, Jesper Ceesay dan Suleiman Camara harus mengundurkan diri akibat masalah kebugaran. Sebagai gantinya, Saidou Khan dan Salieu Drammeh mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam skuad.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Pantai Gading kemungkinan menggunakan formasi dengan Fofana sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Zogbe, Agbadou, Ndicka, dan Konan. Sementara itu, Kessie, Sangare, serta Oulai diprediksi mengisi sektor tengah.

Untuk lini depan, Amad Diallo, Wahi, dan Pepe berpeluang menjadi pilihan utama.

Di sisi lain, Gambia diperkirakan menurunkan Gaye di bawah mistar gawang. O. Colley, J. Colley, Sinyan, Bojang, dan Touray akan mengisi barisan pertahanan. Sektor tengah kemungkinan diperkuat Adams dan Barry, sedangkan Minteh, E. Colley, Barrow, serta Badamosi menjadi pilihan di lini serang.

Melihat catatan pertemuan, kualitas skuad, dan keuntungan bermain di kandang, Pantai Gading lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Gambia tetap memiliki potensi memberikan perlawanan, terutama setelah mendapatkan tambahan kekuatan di sektor penyerangan.

Pantai Gading diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan, meskipun tidak mudah untuk menjaga gawang mereka tetap bersih dari kebobolan.