Prediksi Skor Benin vs Republik Afrika Tengah: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Timnas Benin akan menghadapi Republik Afrika Tengah dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Benin memiliki peluang untuk kembali mengamankan tiga poin saat tampil di hadapan pendukung sendiri. Les Guepards membutuhkan kemenangan demi mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Saat ini, Benin mengoleksi empat poin dari dua pertandingan yang sudah dimainkan. Mereka mengawali perjalanan kualifikasi dengan hasil imbang melawan Burkina Faso sebelum meraih kemenangan atas Mauritania.

Hasil tersebut menempatkan Benin di posisi teratas Grup F. Namun, persaingan masih cukup ketat karena Burkina Faso memiliki jumlah poin yang sama. Benin hanya unggul dalam produktivitas gol sehingga tambahan tiga poin menjadi target penting dalam pertandingan kali ini.

Pelatih Gernot Rohr tentu tidak ingin timnya kehilangan momentum, terlebih mereka memiliki keuntungan bermain di kandang. Benin juga sedang menunjukkan perkembangan positif setelah tampil cukup baik pada Piala Afrika 2025.

Dalam turnamen tersebut, Benin berhasil mencatatkan kemenangan bersejarah atas Botswana dengan skor 1-0. Hasil itu menjadi kemenangan pertama mereka sepanjang keikutsertaan di Piala Afrika sekaligus mengantarkan Les Guépards lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.

Langkah Benin kemudian terhenti pada babak 16 besar setelah kalah 1-3 dari Mesir melalui perpanjangan waktu. Meski gagal melangkah lebih jauh, pengalaman menghadapi sejumlah tim kuat menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Gernot Rohr.

Catatan kandang Benin juga cukup menjanjikan. Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir dengan mengemas dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Situasi berbeda justru dialami Republik Afrika Tengah. Les Fauves datang dengan tekanan setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan pertama Grup F. Hasil tersebut membuat mereka berada di dasar klasemen sementara.

Republik Afrika Tengah membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final. Pasalnya, mereka belum pernah tampil dalam putaran final Piala Afrika dan kembali menghadapi tantangan berat dalam perjalanan kualifikasi edisi 2027.

Persiapan tim tamu juga tidak berjalan ideal. Federasi baru saja menunjuk Abdelaziz Kerkache sebagai pelatih kepala menggantikan Eloge Enza Yamissi. Pelatih asal Maroko tersebut memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan tim menghadapi Benin.

Selain pergantian pelatih, performa tandang Republik Afrika Tengah juga menjadi perhatian. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan tandang terakhir, dengan catatan lima kekalahan.

Les Fauves bahkan belum merasakan kemenangan sejak Oktober tahun lalu. Kondisi tersebut membuat pertandingan melawan Benin menjadi ujian penting bagi Kerkache untuk membangkitkan kepercayaan diri para pemainnya.

Dari sisi komposisi pemain, Benin dipastikan tidak bisa diperkuat kapten sekaligus penyerang andalan Steve Mounie karena masih mengalami cedera. Absennya pemain tersebut menjadi kehilangan tersendiri bagi lini depan Les Guépards.

Meski demikian, Gernot Rohr masih memiliki sejumlah pilihan untuk mengisi sektor serangan. Rodolfo Aloko diperkirakan menjadi salah satu pemain yang diandalkan setelah tampil produktif dengan mencetak dua gol saat menghadapi Mauritania.

Benin juga mendapat tambahan tenaga dengan pemanggilan Parfait Faton. Pemain berusia 16 tahun tersebut mendapatkan kesempatan pertama untuk memperkuat tim nasional senior.

Sementara itu, Republik Afrika Tengah masih menunggu perkembangan kondisi Venuste Baboula yang mengalami masalah pada pergelangan kaki. Geoffrey Kondogbia dan Louis Mafouta juga tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain yang disiapkan untuk pertandingan ini.

Dengan kondisi kedua tim, Benin lebih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan. Keuntungan bermain di kandang, performa yang lebih stabil, serta posisi di klasemen menjadi beberapa faktor pendukung bagi tuan rumah.

Namun, Benin tetap perlu mewaspadai perubahan pendekatan permainan Republik Afrika Tengah di bawah pelatih baru. Tim tamu diperkirakan akan berusaha memperkuat pertahanan dan mengandalkan serangan balik untuk mencuri peluang.

Jika mampu menguasai lini tengah dan memaksimalkan peluang yang didapatkan, Benin berpeluang mengamankan tiga poin. Rodolfo Aloko dan Aiyegun Tosin bisa menjadi pemain penting untuk membongkar pertahanan lawan.

Kemenangan akan membawa Benin mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak Grup F. Meski belum memastikan tiket ke putaran final, hasil tersebut akan menjadi langkah penting dalam persaingan Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Prediksi susunan pemain:

Benin (4-2-3-1): Dandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, T. Ouorou; D'Almeida, Imourane; Aloko, Olaitan, Tessilimi; Tosin.

Republik Afrika Tengah (4-3-3): Youfeigane; Yangao, M'Baka, Gambor, Yapende; Sambia, Quarshie, Diomande; Djimet, Solet, Koyalipou.