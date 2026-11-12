Prediksi Skor Barcelona Women vs Arsenal Women: Blaugranes Siapkan Camp Nou Jadi Neraka

JawaPos.com — Barcelona Women berpeluang melanjutkan rekor sempurna di Liga Champions Wanita 2026/2027 ketika menjamu Arsenal Women di Camp Nou, Jumat (13/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Blaugranes memburu kemenangan keempat secara beruntun pada fase liga, sementara The Gunners berusaha mempertahankan catatan tak terkalahkan sekaligus mengulang keberhasilan mereka pada final musim lalu.

Pertandingan Barcelona Women vs Arsenal Women diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar di kompetisi Eropa.

Namun, performa luar biasa Barcelona di kandang membuat pasukan Pere Romeu lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

Barcelona kini memimpin klasemen fase liga dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan. Sebaliknya, Arsenal menempati posisi kelima dengan tujuh poin setelah mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Barcelona Women Menggila, Cetak 19 Gol dalam Tiga Pertandingan Barcelona Women menunjukkan dominasi luar biasa sejak memulai perjalanan menuju gelar Liga Champions Wanita kelima sepanjang sejarah klub.

Dalam tiga pertandingan pembuka fase liga, tim asal Catalunya tersebut mencetak 19 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Ketajaman lini serang Barcelona terlihat ketika mereka menghancurkan Paris FC dan AS Roma pada dua pertandingan awal.

Dominasi tersebut berlanjut saat Claudia Pina mencetak dua gol dalam kemenangan telak 8-0 atas Koge di Denmark.

Performa impresif itu juga terbawa ke kompetisi domestik ketika Barcelona menundukkan Badalona dengan skor 4-0.

Mereka kemudian menghajar Madrid CFF 5-1 pada Minggu (8/11) untuk memperlebar keunggulan menjadi empat poin atas Real Madrid.

Dua kemenangan tersebut memperpanjang tren positif Barcelona menjadi empat pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Kebangkitan itu terjadi setelah mereka secara mengejutkan dikalahkan Real Sociedad 1-2 pada 18 Oktober lalu.

Catatan kandang Barcelona bahkan jauh lebih mengerikan dibandingkan performa mereka ketika bermain tandang.

Dari enam pertandingan kompetitif di kandang musim ini, Blaugranes selalu menang dan lima kali mencetak sedikitnya lima gol.

Dominasi serupa terlihat dalam perjalanan Barcelona di Liga Champions Wanita selama beberapa musim terakhir. Mereka memenangi 33 dari 35 pertandingan kandang di kompetisi tersebut, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Lebih mengesankan lagi, Barcelona selalu memenangkan 11 pertandingan kandang terakhir mereka di pentas Eropa. Kekalahan kandang terakhir terjadi ketika Chelsea menang 1-0 pada leg pertama semifinal April 2024.

Arsenal Women Punya Alessia Russo, Mesin Gol yang Sedang Panas Arsenal Women datang ke Camp Nou dengan modal tujuh poin dari tiga pertandingan Liga Champions Wanita musim ini.

Meski belum terkalahkan di Eropa, performa pasukan Renee Slegers masih memperlihatkan sejumlah kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan Barcelona.

Di Women's Super League, Arsenal baru mengumpulkan tiga kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan dari sembilan pertandingan.

Hasil tersebut menempatkan The Gunners di posisi keenam, tertinggal enam poin dari tiga besar klasemen.

Perjalanan Arsenal di Liga Champions Wanita juga tidak sepenuhnya berjalan mulus sejak pertandingan pembuka.

Mereka membutuhkan penalti pada menit ke-93 untuk mengalahkan Koge sebelum ditahan Paris FC 2-2 meskipun sempat unggul.

Namun, Arsenal memperlihatkan peningkatan signifikan ketika menghadapi Benfica di Meadow Park pada pertandingan ketiga.

Alessia Russo menjadi bintang kemenangan 3-0 setelah mencetak hat-trick yang sekaligus mempertegas reputasinya sebagai penyerang berbahaya.

Tambahan tiga gol tersebut membuat Russo menjadi pemain Inggris tersubur sepanjang sejarah Liga Champions Wanita dengan koleksi 23 gol.

Pencapaian itu menjadi modal penting bagi Arsenal ketika menghadapi pertahanan Barcelona yang sedang tampil solid.

Ketajaman Russo juga berlanjut ketika Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa. Penyerang timnas Inggris tersebut kemudian memborong dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Liverpool pada Minggu (8/11/2026).

Secara keseluruhan, Russo telah mencetak sembilan gol dalam tujuh pertandingan kompetitif terakhir Arsenal.

Produktivitas tersebut membuatnya menjadi ancaman utama bagi Barcelona, terutama ketika The Gunners mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik.

Arsenal juga memiliki kenangan manis dari pertemuan terakhir kedua tim pada final Liga Champions Wanita 2024/2025 di Lisbon. Ketika itu, The Gunners berhasil mengalahkan Barcelona 1-0 untuk merebut gelar juara Eropa.

Badai Cedera Menghantui Kedua Tim Jelang Duel Camp Nou Barcelona Women menghadapi pertandingan penting ini tanpa beberapa pemain yang masih menjalani pemulihan cedera.

Pere Romeu dipastikan kehilangan Laia Aleixandri, Kika Nazareth, dan Vicky Lopez yang belum tersedia untuk memperkuat tim.

Kerolin juga masuk daftar pemain absen setelah mengalami masalah pada otot betis. Cedera tersebut diperkirakan membuatnya harus menepi selama sekitar empat pekan.

Meski demikian, Barcelona memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan pelatih melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan.

Renee van Asten, Patri Guijarro, dan Aitana Bonmati berpeluang kembali menjadi starter setelah duduk di bangku cadangan saat menghadapi Madrid CFF.

Situasi Arsenal tidak kalah rumit karena beberapa pemain penting berpotensi melewatkan pertandingan di Camp Nou. Mariona Caldentey, Selina Cerci, Katie Reid, dan Michelle Agyemang diperkirakan absen akibat masalah kebugaran.

Kondisi Stina Blackstenius dan Chloe Kelly juga masih diragukan menjelang pertandingan melawan Barcelona. Bek Taylor Hinds turut menjadi perhatian setelah ditarik keluar pada menit-menit akhir kemenangan atas Liverpool.

Kabar positif datang dari Ona Batlle yang berpeluang kembali masuk skuad setelah sebelumnya mengalami benturan ringan.

Kehadirannya dapat memberikan tambahan pilihan bagi Arsenal untuk menghadapi tekanan agresif lini depan Barcelona.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Barcelona Women vs Arsenal Women Barcelona diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kreativitas Aitana Bonmati dan Patri Guijarro di lini tengah.

Sementara itu, Arsenal kemungkinan menempatkan Alessia Russo sebagai ujung tombak dengan dukungan pemain sayap yang memiliki kecepatan.

Prediksi susunan pemain Barcelona Women (4-3-3): Coll; Schertenleib, Camara, Van Asten, Brugts; Serrajordi, Guijarro, Bonmati; Graham, Pina, Pajor.

Prediksi susunan pemain Arsenal Women (4-2-3-1): Misa; Fox, Williamson, Catley, Batlle; Stanway, Cooney-Cross; Baum, Smith, Foord; Russo.

Barcelona diperkirakan langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola dan kombinasi umpan pendek sejak menit pertama.

Arsenal kemungkinan lebih banyak bertahan sambil menunggu kesempatan memanfaatkan kecepatan serangan balik serta ketajaman Russo.

Meski Arsenal belum terkalahkan di Eropa musim ini, rekor kandang Barcelona membuat tuan rumah lebih layak diunggulkan.

Dengan produktivitas 19 gol dari tiga pertandingan, Blaugranes memiliki peluang besar mencetak beberapa gol sekaligus membalas kekalahan pada final musim lalu.