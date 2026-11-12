Prediksi Skor Guinea vs Eritrea: Tuan Rumah Diunggulkan Berdasarkan Statistik dan Rekor Pertemuan

Timnas Guinea diunggulkan saat menghadapi Eritrea di Kualifikasi Piala Afrika 2027. (Dok. CAF)

JawaPos.com - Timnas Guinea akan menghadapi Eritrea dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stade du 28 Septembre pada Kamis (12/11/2026) kick off pukul 23.00 WIB.

Guinea memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Syli National tersebut juga mempunyai kualitas pemain dan pengalaman internasional yang lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Kedua negara datang dengan modal berbeda. Guinea mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih kemenangan atas Kenya pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Eritrea masih berusaha menemukan konsistensi setelah gagal mendapatkan hasil maksimal dalam dua laga awal Grup D.

Guinea sempat mengawali perjalanan di kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan. Mereka harus mengakui keunggulan Afrika Selatan dengan skor 1-2 pada pertandingan 26 September.

Namun, tim asuhan Paulo Duarte mampu merespons kekalahan tersebut dengan mengalahkan Kenya 1-0 pada 1 Oktober. Gol Serhou Guirassy pada menit ke-32 menjadi penentu kemenangan Guinea dalam pertandingan tersebut.

Tambahan tiga poin membuat Guinea kini menempati posisi kedua klasemen sementara Grup D dengan koleksi tiga poin. Mereka masih tertinggal tiga angka dari Afrika Selatan yang berada di puncak klasemen.

Kemenangan atas Kenya juga menjadi modal penting bagi Guinea untuk menghadapi Eritrea. Terlebih, mereka membutuhkan tambahan poin agar peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027 tetap terjaga.

Guinea sendiri memiliki pengalaman tampil di turnamen terbesar sepak bola Afrika tersebut. Mereka sempat mengikuti tiga edisi secara beruntun pada 2019, 2021, dan 2023, tetapi gagal lolos ke putaran final edisi 2025.

Di sisi lain, Eritrea masih menghadapi perjalanan yang tidak mudah. Tim berjuluk Red Sea Camels itu belum pernah tampil di putaran final Piala Afrika dan kini berusaha memperbaiki catatan mereka di babak kualifikasi.

Eritrea mengawali Grup D dengan bermain imbang 1-1 melawan Kenya pada 26 September. Hasil tersebut sempat memberikan harapan untuk bersaing mendapatkan tiket ke putaran final.

Sayangnya, mereka kemudian mengalami kekalahan telak 0-5 dari Afrika Selatan empat hari berselang. Hasil itu memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah bagi tim asuhan Yakan, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih baik.

Eritrea sementara menempati posisi terbawah Grup D dengan satu poin. Mereka memiliki perolehan angka yang sama dengan Kenya, tetapi Guinea sudah unggul dua poin dari kedua negara tersebut.

Dari catatan performa, Guinea memiliki modal cukup baik. Mereka tidak terkalahkan dalam enam dari tujuh pertandingan kompetitif terakhir, dengan rincian tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Guinea juga mampu memenangi empat dari enam pertandingan kualifikasi Piala Afrika terakhir sejak Oktober 2024. Dua kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi ketika menghadapi Tanzania dan Afrika Selatan.

Sementara itu, Eritrea tercatat tidak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan di semua kompetisi sejak Mei 2025. Mereka mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam periode tersebut.

Meski demikian, perbedaan kualitas skuad menjadi salah satu faktor yang membuat Guinea lebih diunggulkan. Apalagi, mereka akan bermain di kandang sendiri dan memiliki sejumlah pemain yang lebih berpengalaman di level internasional.

Menariknya, Guinea dan Eritrea belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk mencatatkan pertemuan pertama mereka.

Eritrea diperkirakan akan mencoba bermain lebih disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun, Guinea memiliki peluang untuk menguasai jalannya pertandingan melalui kualitas permainan dan kemampuan individu para pemainnya.

Jika mampu mempertahankan performa seperti saat mengalahkan Kenya, Guinea berpeluang mendapatkan kemenangan kedua di fase grup. Eritrea tetap bisa memberikan perlawanan, tetapi tuan rumah lebih layak difavoritkan.