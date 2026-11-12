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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 13 November 2026 | 01.48 WIB

Michael Carrick Resmi Tinggalkan Kursi Pelatih Manchester United

Michael Carrick (Manchester Evening News) - Image

Michael Carrick (Manchester Evening News)

JawaPos.com – Manchester United secara resmi mengumumkan bahwa Michael Carrick telah meninggalkan jabatannya sebagai kepala pelatih tim utama putra.

Dilansir dari laman resmi Manchester United pada Kamis (12/11), Keputusan tersebut mengakhiri masa tugas Carrick yang kembali bergabung dengan klub pada Januari dan berhasil membawa Setan Merah finis di posisi ketiga Liga Primer Inggris musim 2025/26.

Selama menangani tim, mantan gelandang Manchester United tersebut mencatatkan 12 kemenangan dari 17 pertandingan tersisa dan mengumpulkan poin terbanyak di liga dalam periode tersebut.

Keputusan berpisah dengan Carrick diambil setelah Manchester United mengawali musim dengan hasil yang kurang memuaskan sehingga manajemen menilai perubahan kepelatihan diperlukan untuk memenuhi target klub.

Meski demikian, pihak klub tetap memberikan apresiasi atas kontribusi Carrick yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan kepemimpinan selama menjalankan tugasnya.

Manchester United juga menyebut Carrick sebagai salah satu legenda klub yang akan selalu dikenang atas pengabdian dan pencapaiannya, baik ketika masih menjadi pemain maupun saat kembali sebagai pelatih.

Melalui pernyataan resminya, Manchester United menegaskan bahwa kontribusi Carrick selama musim sebelumnya akan selalu mendapatkan penghargaan dari klub.

Kepergian Carrick menjadi bagian dari langkah manajemen untuk melakukan perubahan setelah mengevaluasi perjalanan tim pada awal kompetisi.

Saat ini, Manchester United berencana menunjuk sosok pengganti secara permanen dalam waktu sesegera mungkin guna mempersiapkan tim menghadapi tantangan berikutnya.

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Editor: Novia Tri Astuti
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