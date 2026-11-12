Pep Guardiola Masuk Radar US Soccer untuk Menjadi Pelatih Timnas Amerika Serikat

JawaPos.com – Pep Guardiola dikabarkan menjadi kandidat utama Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) untuk menggantikan Mauricio Pochettino apabila pelatih asal Argentina tersebut menerima tawaran melatih Manchester United.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (12/11), Federasi mulai mempertimbangkan Guardiola sebagai pilihan untuk memimpin tim nasional Amerika Serikat dalam proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030.

Ketertarikan tersebut bukan hal baru karena US Soccer sebelumnya pernah mempertimbangkan pelatih asal Spanyol itu sebelum akhirnya menunjuk Pochettino.

Guardiola dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni setelah meraih 20 trofi selama sepuluh tahun menangani Manchester City, termasuk enam gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.

Sebelumnya, Guardiola juga mencatatkan kesuksesan bersama Barcelona dan Bayern Munich dengan menerapkan filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola, tekanan terhadap lawan, serta pengendalian pertandingan.

Meski demikian, tantangan menangani tim nasional menjadi pengalaman baru bagi Guardiola yang selama ini lebih banyak berkarier di level klub.

Di sisi lain, Pochettino masih terikat kontrak dengan tim nasional Amerika Serikat hingga 2030, tetapi ketertarikan Manchester United membuka kemungkinan dirinya meninggalkan jabatan tersebut lebih awal.

Untuk sementara, pelatih berusia 54 tahun itu tetap berfokus mempersiapkan tim menghadapi Haiti pada perempat final Liga Bangsa-Bangsa Concacaf yang dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 17 November.

Jika Pochettino benar-benar bergabung dengan Manchester United, US Soccer berpeluang menjadikan Guardiola sebagai target utama untuk memimpin ambisi baru sepak bola Amerika Serikat di panggung internasional.