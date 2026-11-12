Prediksi Skor Guinea Khatulistiwa vs Zimbabwe: Duel Ketat di Kualifikasi Piala Afrika 2027

JawaPos.com - Guinea Khatulistiwa akan menghadapi Zimbabwe dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027. Pertandingan Grup E tersebut dijadwalkan berlangsung di Stade Ahmadou Ahidjo, Kamerun, pada Kamis (12/11/2026) kick off pukul 23.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengantongi tiga poin dari dua pertandingan yang telah dimainkan. Kondisi tersebut membuat pertemuan ini cukup penting bagi Guinea Khatulistiwa maupun Zimbabwe untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Guinea Khatulistiwa datang dengan modal kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Mereka berhasil mengalahkan Sierra Leone dengan skor tipis 1-0 pada 28 September 2026.

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Gol cepat Loren Zuniga pada menit pertama menjadi penentu kemenangan tim berjuluk Nzalang Nacional tersebut. Setelah unggul, Guinea Khatulistiwa mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan itu sekaligus menjadi respons positif setelah mereka kalah 0-2 dari Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka Grup E, 24 September 2026.

Sebelum meraih kemenangan atas Sierra Leone, performa Guinea Khatulistiwa memang belum cukup meyakinkan. Mereka bahkan sempat mengalami empat kekalahan dalam pertandingan kompetitif terakhir.

Meski demikian, hasil positif pada laga sebelumnya bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Zimbabwe. Terlebih, Guinea Khatulistiwa memiliki ambisi untuk kembali tampil di Piala Afrika setelah berpartisipasi dalam tiga edisi terakhir secara beruntun.

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Di sisi lain, Zimbabwe juga membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya di klasemen Grup E.

The Warriors sebenarnya mengawali perjalanan di kualifikasi dengan hasil positif. Mereka berhasil mengalahkan Sierra Leone dengan skor 3-2 setelah sempat tertinggal dua gol.

Zimbabwe menunjukkan semangat juang dengan mencetak tiga gol pada 20 menit terakhir pertandingan. Hasil tersebut sempat memberikan harapan besar bagi tim asuhan pelatih mereka dalam persaingan Grup E.

Namun, momentum positif itu gagal dipertahankan ketika menghadapi RD Kongo pada 28 September 2026. Bermain di National Sports Stadium, Zimbabwe harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut membuat Zimbabwe gagal menambah koleksi poin dan kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Guinea Khatulistiwa.

Pertandingan mendatang juga menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara. Dengan belum adanya catatan pertemuan sebelumnya, kedua tim tentu perlu membaca kekuatan lawan sejak awal pertandingan.

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Jika melihat statistik pertandingan terakhir, Guinea Khatulistiwa masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan kompetitif terakhir, dengan lima kekalahan dan satu hasil imbang.

Sementara itu, Zimbabwe juga belum menunjukkan konsistensi. Mereka gagal meraih kemenangan dalam delapan dari sembilan pertandingan kompetitif terakhir, dengan catatan enam kekalahan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, Guinea Khatulistiwa memiliki catatan yang cukup baik dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika. Mereka tidak terkalahkan dalam 10 dari 13 pertandingan terakhir di kompetisi tersebut, dengan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang sejak Juni 2022.

Faktor tersebut bisa menjadi modal bagi Guinea Khatulistiwa untuk menghadapi Zimbabwe. Terlebih, mereka baru saja mendapatkan kepercayaan diri setelah mengamankan kemenangan atas Sierra Leone.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan tiga poin. Guinea Khatulistiwa berpeluang mengandalkan organisasi pertahanan dan efektivitas serangan, sedangkan Zimbabwe bisa memanfaatkan kecepatan dalam membangun serangan balik.

Berdasarkan performa kedua tim dan kebutuhan meraih kemenangan, Guinea Khatulistiwa sedikit lebih diunggulkan. Namun, Zimbabwe tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan, terutama jika mampu mengulangi produktivitas seperti saat menghadapi Sierra Leone.