Rio Ferdinand Sebut Pelatih yang Layak Gantikan Michael Carrick di Manchester United

JawaPos.com – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memberikan pandangannya mengenai sosok pelatih yang paling layak menggantikan Michael Carrick di kursi manajer Old Trafford.

Di tengah ancaman pemecatan yang membayangi Carrick, Ferdinand secara terbuka menjagokan Mauricio Pochettino.

Posisi Carrick, 45 tahun, memang berada di ujung tanduk menyusul awal musim 2026/2027 yang buruk bagi Setan Merah.

Menjelang jeda internasional November, Manchester United terpuruk di peringkat ke-18 klasemen sementara Liga Premier dan hanya terpaut satu poin dari dasar klasemen.

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Para petinggi klub saat ini sedang mengevaluasi kinerja Carrick, dengan pergantian pelatih menjadi opsi yang paling besar kemungkinannya.

Sejumlah nama seperti Eddie Howe, Fabian Hurzeler, Julian Nagelsmann, hingga Antonio Conte sempat dikaitkan dengan United dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, nama Pochettino belakangan mencuat sebagai kandidat utama. Pelatih asal Argentina berusia 54 tahun itu sebenarnya baru saja memperpanjang kontrak bersama Timnas Amerika Serikat seusai Piala Dunia musim panas lalu, tetapi kesepakatan tersebut diyakini menyertakan klausul pemutusan kontrak.

Melansir Metro Sport, Ferdinand menilai pendekatan personal yang dimiliki Pochettino sangat dibutuhkan oleh skuad Setan Merah saat ini.

"Orang-orang membicarakan Mauricio Pochettino dan sepertinya dia berada di urutan terdepan saat ini," kata Ferdinand di saluran YouTube miliknya.

"Kami menghabiskan waktu bersamanya dan timnya di musim panas, mereka benar-benar orang-orang baik dan kompeten dalam pekerjaan mereka."

"Saya melihat Pochettino dan salah satu aset terbesarnya adalah unsur kemanusiaan dalam manajemennya dan membangun kepercayaan diri pada para pemainnya. Itu adalah bagian besar dari Manchester United saat ini karena kita memiliki terlalu banyak individu yang bermasalah."

"Bagaimana hal itu dibangun kembali, apakah melalui pembinaan, hasil, atau seseorang yang datang dan merangkul mereka? Itu semua akan terjadi."

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"Saya melihat deretan nama itu dan berpikir Pochettino adalah orang yang paling menonjol sebagai seseorang yang memiliki lebih banyak hal yang kami cari untuk menyelamatkan dan membangun sebuah kelompok pemain."

"Menurutku dia memiliki lebih banyak kelebihan daripada yang lain, berdasarkan apa yang telah kulihat dan interaksiku dengannya selama ini."

Ferdinand juga menanggapi keraguan sebagian pihak mengenai koleksi trofi Pochettino, sekaligus mengingatkan bahwa target realistis klub saat ini adalah memulihkan stabilitas tim.

"Tidak banyak nama yang langsung menarik perhatian ketika Anda melihat daftar itu. Orang-orang akan berkata, 'Apa yang telah dimenangkan Pochettino?', tetapi Anda dapat mengatakan hal yang sama tentang Eddie Howe."

"Standar permainan telah menurun drastis, jadi mari kita realistis tentang posisi kita saat ini. Ada proses untuk kembali ke sana. Kita perlu menstabilkan diri dan kembali ke Liga Champions lagi."