Prediksi Skor Madagaskar vs Guinea-Bissau: Barea Incar Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Timnas Madagaskar akan menghadapi Guinea-Bissau dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) di Stade d'Honneur de Meknes, Maroko, dan kick-off pukul 23.00 WIB.

Kedua negara datang dengan catatan berbeda setelah menjalani dua pertandingan awal di Grup L. Madagaskar masih mencari kemenangan pertama, sedangkan Guinea-Bissau berhasil menyapu bersih dua laga dengan kemenangan.

Madagaskar yang ditangani Corentin Martins mengawali perjalanan di babak kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan. Mereka harus mengakui keunggulan Nigeria dengan skor 1-2 pada pertandingan pertama.

Dalam pertandingan tersebut, Madagaskar sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui gol Ehsan Kari. Namun, Nigeria mampu membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol yang membuat Madagaskar pulang tanpa membawa poin.

Pada pertandingan berikutnya, Madagaskar kembali gagal mendapatkan hasil maksimal ketika menjamu Tanzania. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1.

Madagaskar sempat tertinggal setelah Cyprian Kachwele mencetak gol untuk Tanzania enam menit sebelum turun minum. Namun, Nicolas Fontaine berhasil menyamakan kedudukan lima menit setelah babak kedua dimulai.

Hasil tersebut membuat Madagaskar baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan. Mereka menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup L, unggul atas Tanzania berdasarkan selisih gol.

Situasi berbeda dialami Guinea-Bissau. Tim berjuluk Wild Dogs tersebut justru tampil meyakinkan dengan meraih enam poin dari dua pertandingan.

Guinea-Bissau membuka kualifikasi dengan kemenangan 2-0 atas Tanzania. Franculino Dju dan Mama Balde menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Performa positif itu berlanjut ketika mereka menghadapi Nigeria pada pertandingan kedua. Guinea-Bissau berhasil menang dengan skor telak 3-0 di Estadio Nacional 24 de Setembro.

Franculino Dju membuka keunggulan pada menit ke-16. Setelah itu, Mama Balde dan Alvaro Djalo masing-masing menyumbangkan gol untuk memastikan kemenangan Guinea-Bissau.

Hasil tersebut membuat Guinea-Bissau sementara memimpin klasemen Grup L dengan koleksi enam poin. Mereka memiliki modal kepercayaan diri yang cukup baik menjelang pertandingan melawan Madagaskar.

Meski demikian, Madagaskar tetap mempunyai peluang untuk memberikan perlawanan. Salah satu modal yang bisa diandalkan adalah catatan pertandingan kandang mereka.

Dalam lima pertandingan kandang terakhir, Madagaskar berhasil meraih tiga kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka cukup kompetitif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Sebaliknya, Guinea-Bissau masih memiliki pekerjaan rumah ketika menjalani pertandingan tandang. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam lima laga tandang terakhir dan menelan tiga kekalahan.

Dari sisi rekor pertemuan, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara Madagaskar dan Guinea-Bissau. Belum ada catatan head-to-head yang bisa dijadikan acuan untuk melihat kekuatan kedua tim dalam duel langsung.

Berdasarkan peringkat FIFA yang tercantum dalam data pertandingan, Madagaskar berada di posisi ke-106, sedangkan Guinea-Bissau menempati peringkat ke-124. Meski demikian, performa di babak kualifikasi sejauh ini justru lebih menguntungkan Guinea-Bissau.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Madagaskar membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, sementara Guinea-Bissau berpeluang memperkokoh posisi puncak Grup L.

Dengan melihat hasil dua pertandingan sebelumnya, Guinea-Bissau memiliki modal lebih baik. Namun, catatan kandang Madagaskar bisa membuat pertandingan berjalan tidak mudah bagi tim tamu.

Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka dalam pertandingan ini.