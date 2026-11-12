Mauricio Pochettino Berpeluang Menjadi Pelatih Baru Manchester United Menggantikan Michael Carrick

JawaPos.com – Mauricio Pochettino dikabarkan semakin dekat dengan peluang kembali berkarier di Premier League setelah Manchester United menunjukkan keseriusan untuk merekrutnya sebagai pengganti Michael Carrick.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (12/11), Manajemen Setan Merah telah mencapai perkembangan dalam pembicaraan dengan pelatih asal Argentina tersebut, yang disebut bersedia menerima tantangan baru di Inggris.

Meski demikian, kesepakatan antara kedua pihak belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, termasuk status Carrick yang secara resmi masih menjabat sebagai pelatih Manchester United hingga 2028.

Keinginan Manchester United merekrut Pochettino berpotensi menimbulkan persoalan bagi Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) karena sang pelatih masih terikat kontrak bersama tim nasional hingga 2030.

Berdasarkan sejumlah laporan, Manchester United perlu menyiapkan kompensasi sekitar USD 10 juta atau setara Rp166,5 miliar untuk membebaskan Pochettino dari kontrakmya.

Peluang kembali ke Premier League menjadi daya tarik tersendiri bagi Pochettino, mengingat keberhasilannya menangani Southampton dan Tottenham Hotspur, termasuk membawa klub terakhir mencapai final Liga Champions UEFA 2019 sebelum melanjutkan karier bersama Paris Saint-Germain dan Chelsea.

Jika Pochettino benar-benar meninggalkan tim nasional Amerika Serikat, US Soccer harus segera mempertimbangkan sosok pengganti untuk melanjutkan proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030.

Salah satu nama yang mencuat adalah Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City yang dinilai memiliki pengalaman serta kemampuan membangun proyek sepak bola berkelanjutan.

Untuk sementara, Pochettino masih menjalankan tanggung jawabnya bersama Amerika Serikat yang dijadwalkan menghadapi Haiti pada perempat final Liga Bangsa-Bangsa Concacaf, 14 dan 17 November.