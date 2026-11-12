Prediksi Skor Kongo DR vs Sierra Leone: The Leopards Bidik Kemenangan Ketiga

JawaPos.com - Republik Demokratik Kongo akan menghadapi Sierra Leone pada pertandingan pekan ketiga Kualifikasi Piala Afrika 2027. Duel kedua negara dijadwalkan berlangsung di Stade des Martyrs, Kinshasa, pada Kamis, 12 November 2026, pukul 23.00 WIB.

Kongo DR memiliki modal lebih baik untuk menyambut pertandingan ini. Mereka berhasil memenangi dua laga pertama di babak kualifikasi dan kini berpeluang melanjutkan catatan sempurna. Sementara itu, Sierra Leone datang dengan situasi berbeda karena belum mampu mengamankan poin dari dua pertandingan sebelumnya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Kongo DR. Tim berjuluk The Leopards tersebut tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali meraih kemenangan sekaligus memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Di bawah arahan pelatih Sebastien Desabre, Kongo DR menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Mereka memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang sudah terbiasa menghadapi pertandingan internasional dengan tekanan tinggi.

Nama-nama seperti Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, dan Yoane Wissa menjadi bagian penting dari kekuatan tim tuan rumah. Kehadiran para pemain tersebut diharapkan mampu memberikan perbedaan ketika menghadapi Sierra Leone.

Kongo DR juga memiliki beberapa pemain yang bisa diandalkan untuk membangun serangan dari sektor sayap. Arthur Masuaku menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Bek kiri tersebut memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan dapat membantu tim dalam membangun serangan dari lini belakang.

Namun, Kongo DR masih harus menghadapi sejumlah persoalan terkait kondisi pemain. Kiper utama Lionel Mpasi-Nzau belum bisa tampil karena mengalami cedera tendon Achilles. Posisinya diperkirakan kembali ditempati Matthieu Epolo.

Selain itu, Aaron Wan-Bissaka juga masih absen akibat cedera. Gedeon Kalulu kemungkinan kembali dipercaya untuk mengisi posisi bek kanan. Kondisi tersebut membuat Desabre harus memastikan keseimbangan lini pertahanan tetap terjaga.

Di sektor tengah, Kongo DR memiliki Samuel Moutoussamy dan Noah Sadiki yang dapat membantu menjaga penguasaan bola. Sementara itu, kombinasi pemain depan seperti Wissa dan Bakambu berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan lawan.

Dari kubu Sierra Leone, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi setelah mengawali kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan. Mereka membutuhkan poin agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan grup.

Salah satu pemain yang layak mendapat perhatian adalah Sallieu Tarawallie. Pemain berusia 31 tahun tersebut memiliki catatan cukup baik dengan terlibat langsung dalam tiga gol dari empat penampilan terakhirnya.

Selain Tarawallie, Sierra Leone juga berpeluang memberikan kesempatan debut kepada Malachi Jones. Pemain tersebut sudah masuk dalam pemanggilan tim nasional meskipun baru mencatatkan satu gol dalam 27 penampilan musim ini.

Sierra Leone diperkirakan akan mengandalkan permainan kolektif dan mencoba memanfaatkan setiap kesempatan melalui serangan balik. Menghadapi Kongo DR yang memiliki materi pemain lebih berpengalaman, mereka perlu tampil disiplin sejak menit awal.

Jika melihat catatan pertemuan kedua negara, Sierra Leone sebenarnya memiliki sejarah yang cukup kompetitif. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Sierra Leone meraih tiga kemenangan, Kongo DR satu kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir pada 29 Maret 2022 juga berhasil dimenangi Sierra Leone dengan skor 2-1. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim tamu untuk kembali memberikan perlawanan.

Meski demikian, situasi kedua tim saat ini berbeda dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kongo DR sedang berada dalam momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di babak kualifikasi. Faktor kandang juga membuat mereka lebih diunggulkan.

Sierra Leone tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan apabila mampu menjaga organisasi permainan dan memaksimalkan peluang yang didapat. Namun, menghadapi lini serang Kongo DR selama 90 menit tentu bukan pekerjaan mudah.

Melihat kualitas skuad, performa dalam dua pertandingan awal, serta keuntungan bermain di kandang, Kongo DR diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Sierra Leone kemungkinan akan memberikan perlawanan, tetapi tuan rumah memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin.