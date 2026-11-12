Prediksi Skor Ghana vs Somalia: Momen Black Stars Menang di Kualifikasi Piala Afrika 2027

JawaPos.com - Timnas Ghana akan menghadapi Somalia pada pertandingan ketiga Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027, Kamis (12/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Black Stars untuk mengamankan kemenangan pertama setelah mengawali perjalanan di babak kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan.

Duel Ghana vs Somalia dijadwalkan berlangsung di Stadion Olahraga Essipong, Sekondi-Takoradi, mulai pukul 22.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan pertama.

Situasi tersebut membuat pertandingan kali ini cukup penting bagi kedua negara. Ghana yang memiliki materi pemain lebih berkualitas tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, terlebih mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Black Stars sebenarnya mempunyai sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi Eropa. Namun, kualitas individu tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan hasil sesuai harapan dalam dua pertandingan pembuka.

Karena itu, pertandingan melawan Somalia menjadi momentum bagi Ghana untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di Grup C. Kemenangan akan menjadi modal penting untuk menghidupkan kembali ambisi mereka lolos ke putaran final Piala Afrika 2027.

Ghana juga mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya sejumlah pemain penting. Jordan Ayew yang sebelumnya melewatkan dua pertandingan kualifikasi akibat masalah pangkal paha kini kembali masuk dalam daftar pemain.

Kehadiran penyerang senior tersebut diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap permainan tim. Pengalaman Jordan Ayew di level internasional bisa membantu Ghana menghadapi tekanan dalam pertandingan yang menuntut hasil maksimal.

Selain itu, Mohammed Kudus juga kembali memperkuat Black Stars. Pemain Tottenham Hotspur tersebut berpeluang menjalani penampilan internasional pertamanya tahun ini setelah sebelumnya absen di Piala Dunia akibat cedera.

Kudus bisa menjadi salah satu pemain yang diandalkan Ghana untuk membongkar pertahanan Somalia. Kemampuannya membawa bola, menciptakan peluang, dan melakukan penyelesaian akhir akan memberikan variasi serangan bagi tuan rumah.

Ghana juga memiliki Abdul Fatawu Issahaku dan Brandon Thomas-Asante yang masuk dalam daftar pemain. Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi di sektor depan.

Meski demikian, Ghana tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Antoine Semenyo dipastikan absen karena mengalami cedera lutut. Sementara itu, Jan Gyamerah juga tidak tersedia akibat masalah otot.

Baca Juga:Real Madrid Hampir Rekrut Bek Muda Asal Ghana

Di sisi lain, Somalia datang dengan motivasi untuk memberikan perlawanan. Meskipun kalah dalam dua pertandingan sebelumnya, mereka sempat menunjukkan potensi ketika menghadapi Pantai Gading.

Somalia mampu memberikan perlawanan sebelum akhirnya kesulitan menghadapi tekanan lawan pada penghujung pertandingan. Pengalaman tersebut bisa menjadi bekal untuk menghadapi Ghana, meski perbedaan kualitas pemain masih menjadi tantangan tersendiri.

Nije menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan dari kubu Somalia. Penyerang KFUM Oslo tersebut sedang berada dalam performa cukup baik dengan mencatatkan delapan kontribusi gol dalam sembilan pertandingan terakhir bersama klub dan negaranya.

Pemain berusia 28 tahun itu diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini serang. Ia akan mendapatkan dukungan dari Mohamed Omar, Abdi Sharif, dan Mukhtar Suleiman yang diproyeksikan mengisi sektor tengah.

Untuk pertandingan ini, Somalia kemungkinan tidak banyak melakukan perubahan komposisi pemain. Ibrahim Ahmed Hussein diprediksi tetap dipercaya menjaga gawang dengan dukungan Mohamed Mohamed, Abel Gigli, Ali Omar, dan Faisal Othman di lini pertahanan.

Jika melihat catatan pertemuan, Ghana mempunyai keunggulan atas Somalia. Kedua negara terakhir kali bertemu pada November 2003 dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, Ghana menang 5-0 pada pertemuan pertama dan kembali meraih kemenangan 2-0 di pertandingan kedua.

Perbedaan kualitas dan pengalaman kembali membuat Ghana lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Apalagi, kembalinya Jordan Ayew dan Mohammed Kudus memberikan tambahan opsi bagi Black Stars untuk meningkatkan daya gedor.

Somalia tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu menjaga kedisiplinan pertahanan dan memaksimalkan serangan balik. Namun, bermain di kandang Ghana bukan pekerjaan mudah, terutama ketika tuan rumah membutuhkan kemenangan.

Ghana diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Sementara Somalia kemungkinan memilih bermain lebih rapat untuk mengurangi ruang gerak para pemain depan lawan.

Dengan mempertimbangkan kualitas skuad, keuntungan bermain di kandang, serta kembalinya sejumlah pemain andalan, Ghana berpeluang mengamankan tiga poin.