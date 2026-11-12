Direktur Olahraga Como Bahas Masa Depan Jacobo Ramon di Tengah Isu Kepindahan ke Real Madrid

JawaPos.com – Direktur olahraga Como, Carlalberto Ludi, menegaskan bahwa bek tengah Jacobo Ramon akan tetap bertahan di klub Italia tersebut hingga akhir musim ini. Meski demikian, Ludi tidak menutup kemungkinan sang pemain kembali ke Real Madrid pada masa mendatang.

Ramon, yang baru saja mendapat panggilan ke skuad Timnas Spanyol pada jeda internasional kali ini, memang terus masuk dalam pantauan Los Blancos. Kendati demikian, pihak Como tidak berniat melepasnya pada bursa transfer Januari mendatang.

Secara kontrak, Real Madrid masih memegang 50 persen hak kepemilikan Ramon sekaligus memiliki klausul pembelian kembali dengan nilai yang terjangkau, sehingga membuka lebar peluang kepulangannya ke Santiago Bernabeu. Namun, sang pemain sendiri sempat meredam spekulasi tersebut dengan mengatakan: "Saya bersumpah, saya tidak memikirkannya."

Como Pastikan Belum Ada Pembicaraan Resmi

Kubu Como tampak sangat tenang menyikapi rumor yang beredar. Dalam wawancara bersama Radio Lo Sport yang dikutip dari MARCA, Ludi memastikan raksasa Spanyol tersebut belum menyampaikan rencana apa pun terkait bek tengah andalannya itu.

"Real Madrid belum memberikan indikasi apa pun mengenai Jacobo Ramon," jelasnya.

Ludi mengungkapkan bahwa nama Ramon sebenarnya sempat disinggung secara ringan ketika pihak Como melakukan negosiasi dengan Real Madrid untuk transfer Nico Paz, tetapi ia menegaskan bahwa masa depan sang bek dalam jangka pendek sudah pasti aman.

"Real Madrid bercanda tentang Jacobo ketika kami pergi bernegosiasi untuk Nico Paz," tambah Ludi.

"Kami telah mengikuti perkembangannya dan kita sedang membicarakan pemain luar biasa yang pasti akan tetap bersama kami sepanjang musim. Masih terlalu dini untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depannya."

Belajar dari Kasus Transfer Nico Paz

Direktur Como tersebut juga membandingkan situasi Ramon dengan spekulasi berulang seputar Nico Paz, yang terus dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Real Madrid pada periode waktu yang sama tahun lalu.

"Saya bercanda, tetapi setiap tahun, antara November dan Maret, selalu ada rumor bahwa Nico Paz akan bergabung dengan Real Madrid. Pada akhirnya, kami beruntung masih memilikinya," katanya.

Como sendiri akhirnya menuntaskan kesepakatan permanen untuk Paz pada musim panas lalu dengan mahar sekitar €60 juta. Ludi meyakini transaksi itu sangat menguntungkan bagi klubnya, kendati Real Madrid tetap mengantongi opsi pembelian kembali yang berlaku pada tenggat waktu tertentu di bursa transfer.

"Kami membuat kesepakatan yang bagus, karena sekarang Nico Paz adalah pemain Como 100%. Namun demikian, Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali hingga tanggal tertentu selama jendela transfer."

"Dalam hal itu, penjualan tersebut akan memvalidasi kerja keras kami dan akan penting bagi klub."

Pembahasan Kemungkinan Digelar Musim Panas Mendatang

Di sisi lain, Real Madrid dikabarkan tetap tertarik memulangkan Ramon, terlebih karena kontrak Antonio Rudiger akan berakhir pada penghujung musim ini. Akan tetapi, performa impresif Ramon bersama Como juga menarik minat dari klub-klub besar lainnya, termasuk Manchester United yang disebut ikut memantau situasinya.

Pembicaraan serupa seperti yang terjadi pada transfer Paz berpeluang kembali digelar antara Como dan Real Madrid mengenai nasib Ramon pada musim panas mendatang. Ludi membuka pintu untuk berdiskusi setelah kompetisi berakhir, asalkan kesepakatan tersebut menguntungkan semua pihak yang terlibat.