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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 13 November 2026 | 00.04 WIB

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Belgia: Tanpa Lukaku, Youri Tielemans Harap Tak Pengaruhi Tim

Gelandang timnas Belgia Youri Tielemans. (Dok. Youri Tielemans) - Image

Gelandang timnas Belgia Youri Tielemans. (Dok. Youri Tielemans)

JawaPos.com - Tim nasional Belgia bertamu ke markas timnas Turki di pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga tersebut akan dimainkan di Gursel Aksel Stadium, Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB. 

Kekuatan timnas Belgia sedikit berkurang setelah Romelu Lukaku harus absen karena cedera pinggul. Sebagai rekan setim, Youri Tielemans berharap absennya sang penyerang tidak terlalu mempengaruhi performa tim. 

"Ini pukulan besar, karena dia sangat penting bagi skuad dan tim. Dia sudah bersama kami selama bertahun-tahun. Selama jeda internasional terakhir, dia belum banyak bermain, tetapi kami sudah bisa melihat semua yang bisa dia berikan kepada kami. Ini benar-benar disayangkan baginya dan bagi skuad. Saya harap kita bisa mengatasi tantangan ini bersama-sama," kata Youri Tielemans yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (12/11/2026). 

Di sisi lain, pelatih timnas Belgia, Mark van Bommel tetap ingin menerapkan penguasaan bola. Dia berharap agar timnya terus meningkatkannya. 

"Saya tentu yakin akan hal itu. Di Prancis, kami juga melakukan itu secara bertahap, hanya saja dalam waktu yang lebih singkat daripada di pertandingan lainnya. Namun, itulah ide kami. Kami ingin meningkatkan hal itu setiap saat, pertandingan demi pertandingan. Dan akan ada saat-saat di mana kami sama sekali tidak bisa mengendalikan lawan, tetapi kemudian Anda harus memberikan struktur pada tim. Tim ini cerdas dan mampu melakukannya," ujar Mark van Bommel. 

Prediksi susunan pemain Turki vs Belgia

Timnas Turki memainkan pemain andalannya untuk melawan Belgia. Beberapa diantaranya seperti Calhanoglu dan Guler yang bakal jadi andalan di lini tengah. 

Sementara di sisi timnas Belgia, Tielemans akan bekerja sama dengan De Bruyne di lini tengah. Melansir Sports Mole, meski tanpa Lukaku masih ada De Ketelaere yang siap menjebol gawang lawan. 

Turki:Cakir; Celik, Kabak, Demiral, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Aydin, Guler, Yilmaz; Gul

Belgia: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Editor: Banu Adikara
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