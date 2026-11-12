Filosofi Klop, Jay Idzes Kemungkinan Besar Tetap Jadi Andalan Sassuolo di Bawah Roberto D’Aversa

JawaPos.com - Sassuolo menunjuk Roberto D’Aversa sebagai pelatih anyar untuk menggantikan Alberto Aquilani. Pergantian pelatih ini diperkirakan tidak akan memengaruhi posisi Jay Idzes di skuad utama I Neroverdi -julukan Sassuolo.

Aquilani didepak dari jabatannya setelah Sassuolo gagal meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir. Catatan minor tersebut membuat manajemen klub merekrut D’Aversa dengan durasi kontrak delapan bulan hingga Juni 2027.

D’Aversa diharapkan dapat membawa Sassuolo bangkit ke jalur kemenangan. Pelatih berusia 51 tahun itu memiliki waktu selama jeda internasional FIFA Matchday November 2026 untuk mempersiapkan timnya dengan baik.

Kehadiran D’Aversa tentu membawa filosofi baru. Namun yang menarik, karakter permainannya tidak terlalu jauh berbeda dengan pendekatan yang diterapkan Aquilani. Hal tersebut tampaknya tidak akan membuat pemain kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan pelatih.

Menukil Transfermarkt, D’Aversa memiliki formasi favorit 3-4-2-1. Bisa dibilang, skema permainan tiga bek tersebut akan sangat cocok dengan gaya main Jay Idzes.

Saat masih ditangani Aquilani, Sassuolo juga kerap bermain dengan skema tiga bek sejajar dan posisi Jay Idzes nyaris tidak tergantikan. Namun, I Neroverdi beberapa kali melakukan penyesuaian seiring cederanya bek berkebangsaan Indonesia tersebut.

Jay Idzes harus absen dalam lima laga Sassuolo akibat cedera hamstring. Dalam lima pertandingan tersebut, Aquilani kerap melakukan penyesuaian taktik. Tapi, taktik yang diterapkannya tak pernah mulus karena I Neroverdi tidak pernah menang.

Saat ini, Jay Idzes sudah pulih dari cederanya. Kapten Timnas Indonesia itu juga sudah membela Sassuolo dalam dua laga terakhir, namun hasilnya masih negatif.

Kini, di bawah komando D’Aversa, Jay Idzes berpeluang tetap menjadi andalan. Apalagi, eks pelatih Empoli itu memiliki formasi yang cocok dengan gaya permainan Jay Idzes. Bek berusia 26 tahun itu akan mengisi posisi sebagai bek tengah dalam mengawal pertahanan Sassuolo.

Selain karena cocok dengan gaya formasi andalannya, D’Aversa kemungkinan bakal menjadikan Jay Idzes sebagai pemain andalannya. Pasalnya, eks pemain Venezia itu memang merupakan salah satu pemain andalan Sassuolo ketika masih ditangani Fabio Grosso maupun Aquilani.

Sementara itu, Sassuolo saat ini baru mengoleksi delapan poin dari 11 pertandingan yang dimainkan. Torehan tersebut membuat I Neroverdi menempati posisi ke-17 atau satu tingkat di atas zona degradasi Liga Italia 2026/2027.

Karena itu, tugas D’Aversa bersama Sassuolo tidak ringan. Juru taktik berpaspor Italia itu diharapkan mampu membawa I Neroverdi bangkit dari keterpurukan sekaligus menjauh dari ancaman zona degradasi.