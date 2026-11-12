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Penulis: Aprillia JP
Kamis, 12 November 2026 | 21.46 WIB

Tepis Rumor Hengkang, Thomas Tuchel Pastikan Bertahan di Timnas Inggris hingga Euro 2028

Thomas Tuchel tak akan tinggalkan Timnas Inggris hingga Euro 2028. (@England/X). - Image

Thomas Tuchel tak akan tinggalkan Timnas Inggris hingga Euro 2028. (@England/X).

JawaPos.com - Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk meninggalkan jabatannya sebelum Piala Eropa (Euro) 2028. Tuchel memastikan dirinya tetap berkomitmen menangani The Three Lions meski mendapat tawaran dari klub-klub besar.

Tuchel menyampaikan pernyataan itu di tengah kabar ketertarikan klub-klub besar terhadap sejumlah pelatih tim nasional. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya menggantikan Gareth Southgate pada 2025. Awalnya, Tuchel hanya dikontrak selama 18 bulan hingga Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Namun, kontrak Tuchel diperpanjangan pada Februari 2026 setelah berhasil membawa Timnas Inggris meraih posisi ketiga Piala Dunia 2026. Kesepakatan itu membuat Tuchel tetap menjadi pelatih Inggris hingga Euro 2028.

Dalam keterangannya yang dikutip dari Reuters, Tuchel menegaskan bahwa dirinya tidak punya niatan untuk meninggalkan Timnas Inggris. “Tidak ada klausul pelepasan. Saya juga tidak berniat pergi. Saya sudah menandatangani kontrak dan ingin bertahan hingga Piala Eropa. Saya ingin menjalani Euro. Masih ada urusan yang belum kami selesaikan,” ujar Tuchel.

Meski menegaskan komitmennya bersama Inggris, Tuchel tidak menutup kemungkinan kembali melatih klub setelah masa kontraknya berakhir. Mantan pelatih Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Bayern Munchen itu mengaku merindukan atmosfer sepak bola klub, terutama intensitas pertandingan sepanjang musim.

“Saya merindukan 50 pertandingan dalam satu musim, seperti yang pernah saya katakan. Saya juga merindukan dua menit ketika semuanya sudah selesai,” kata Tuchel. Pelatih berusia 53 tahun itu menggambarkan momen menjelang peluit akhir pertandingan sebagai salah satu pengalaman yang paling dirindukannya. 

“Ketika Anda keluar dua menit sebelum peluit akhir berbunyi, rasanya seperti dua menit terbaik. Semuanya sudah selesai, Anda berada di stadion yang penuh, lampu menyala, dan Anda begitu bersemangat karena menjadi bagian dari momen itu,” ujarnya.

Sementara itu, Timnas Inggris tengah bersiap menghadapi dua pertandingan penting di UEFA Nations League. Inggris dijadwalkan menjamu Kroasia di Stadion Wembley pada Jumat (13/11), sebelum bertandang ke Madrid untuk menghadapi Spanyol pada Senin (16/11). Saat ini, Inggris menempati posisi kedua klasemen Grup A3 dengan koleksi sembilan poin, tertinggal tiga poin dari Spanyol yang berada di puncak klasemen. 

Editor: Banu Adikara
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