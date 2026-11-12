Prediksi Skor Senegal vs Sudan: Singa dari Teranga Siap Pesta Gol, Kudeta Puncak Klasemen Grup!

JawaPos.com — Senegal membidik kemenangan telak atas Sudan dalam lanjutan Grup J Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade Leopold Sedar Senghor, Dakar, Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Pasukan Patrick Vieira berpeluang merebut puncak klasemen dari Mozambik sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan, meski produktivitas lini depan masih menjadi pekerjaan rumah menjelang pertandingan penting tersebut.

Senegal saat ini menempati peringkat kedua dengan empat poin dari dua pertandingan, menyamai perolehan Mozambik yang unggul selisih gol.

Singa dari Teranga mencatatkan selisih gol +1, sedangkan Mozambik memiliki +3 setelah menjalani dua pertandingan pembuka.

Sementara itu, Sudan datang dengan kondisi kurang ideal setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Mozambik pada pertandingan sebelumnya.

Tim berjuluk Falcons of Jediane tersebut berada di peringkat ketiga dengan tiga poin dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.

Senegal Belum Terkalahkan, tetapi Mengapa Lini Depan Masih Tumpul? Senegal sebenarnya menunjukkan perkembangan positif sejak Patrick Vieira mengambil alih kursi pelatih, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan dan organisasi pertahanan.

Namun, produktivitas serangan masih menjadi persoalan karena mereka hanya menghasilkan dua gol sepanjang dua pertandingan awal kualifikasi.

Debut kompetitif Vieira berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Mozambik pada 25 September, sebelum Senegal mengalahkan Ethiopia 1-0 empat hari kemudian.

Ibrahim Mbaye menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-11 meskipun Senegal mendominasi penguasaan bola hingga 61 persen.

Tren kemenangan tipis berlanjut ketika Senegal menundukkan Komoro 1-0 dalam pertandingan persahabatan di Marseille pada 4 Oktober.

Iliman Ndiaye mencetak gol cepat pada menit kelima sekaligus memastikan Senegal hanya kebobolan sekali dalam tiga pertandingan terakhir.

Catatan tersebut memperlihatkan pertahanan Senegal semakin solid, tetapi efektivitas penyelesaian akhir belum sepenuhnya meyakinkan.

Vieira membutuhkan peningkatan ketajaman apabila ingin membawa timnya menguasai persaingan Grup J tanpa terus bergantung pada kemenangan tipis.

Sudan Punya Masalah Serius, Dua Gol Seluruhnya dari Penalti Sudan menghadapi persoalan lebih besar karena belum mencetak gol melalui permainan terbuka sepanjang Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Dua gol mereka sejauh ini berasal dari eksekusi penalti, memperlihatkan keterbatasan dalam membangun serangan dan menciptakan peluang berbahaya.

Pada pertandingan pembuka, Sudan mengalahkan Ethiopia 1-0 di Juba, ibu kota Sudan Selatan, pada 25 September.

Mohamed Eisa menjadi pahlawan kemenangan setelah mengeksekusi penalti pada menit ke-86 yang sempat membawa timnya memimpin klasemen.

Namun, momentum positif tersebut langsung terhenti ketika Sudan dihancurkan Mozambik 1-4 di Maputo pada 29 September.

Witi membuka keunggulan pada menit ke-24, sementara Chamito mencetak dua gol dan Guima turut menyumbangkan gol sebelum Yaser Hamed memperkecil ketertinggalan melalui penalti.

Kekalahan tersebut menunjukkan rapuhnya pertahanan Sudan ketika menghadapi lawan dengan intensitas serangan tinggi dan variasi pergerakan pemain.

Pelatih Kwesi Appiah harus menemukan solusi cepat karena Senegal mempunyai kualitas individu yang berpotensi mengeksploitasi kelemahan tersebut.

Meski demikian, Appiah memiliki pengalaman membawa Sudan mencapai babak 16 besar Piala Afrika pada Januari lalu.

Sebagian pemain andalannya berasal dari Al Hilal dan Al Merrikh, dua klub yang menjadi tulang punggung kekuatan sepak bola Sudan.

Rekor Pertemuan Senegal vs Sudan: Dominasi Singa dari Teranga Sulit Dipatahkan Senegal mempunyai keunggulan psikologis menjelang pertandingan karena tidak pernah kalah dalam delapan pertemuan terakhir menghadapi Sudan.

Dari delapan pertandingan tersebut, Singa dari Teranga mengumpulkan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pertemuan terbaru berlangsung pada babak 16 besar Piala Afrika di Tangier, 3 Januari, ketika Senegal menang 3-1.

Sudan sempat mengejutkan melalui gol cepat Abdallah pada menit keenam, tetapi Senegal membalikkan keadaan dengan Pape Gueye mencetak dua gol sebelum turun minum.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Senegal merespons tekanan sekaligus memanfaatkan celah pertahanan Sudan dalam situasi pertandingan sulit.

Keunggulan pengalaman dan kualitas pemain kembali menjadi modal penting bagi Vieira untuk mempertahankan dominasi atas tim asuhan Appiah.

Kondisi Pemain Senegal vs Sudan: Sadio Mane Absen, Nicolas Jackson Jadi Andalan Senegal dipastikan menghadapi Sudan tanpa sejumlah pemain penting, termasuk Sadio Mane yang meminta izin tidak bergabung karena alasan keluarga.

Ismail Jakobs juga tidak tersedia setelah memutuskan pensiun dari sepak bola internasional, sedangkan Idrissa Gana Gueye tidak masuk daftar skuad.

Masalah bertambah setelah Mamadou Sarr mengalami cedera betis kiri ketika Real Sociedad bermain imbang 1-1 melawan Lyon di Liga Europa.

Bek tersebut diperkirakan membutuhkan pemulihan selama dua hingga tiga pekan sehingga tidak dapat memperkuat Senegal.

Krepin Diatta juga harus menepi setelah mengalami masalah fisik ketika Watford menghadapi Middlesbrough pada 7 November. Vieira kemudian memanggil bek Sevilla, Arouna Sangante, sebagai pengganti untuk menjaga kedalaman skuad.

Absennya Habib Diarra, Ismaila Sarr, dan Abdallah Sima semakin membatasi pilihan Vieira, khususnya untuk membangun variasi serangan.

Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye, dan Boulaye Dia kini menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Sudan.

Sementara itu, Kalidou Koulibaly tetap dipercaya memimpin pertahanan bersama Moussa Niakhate, dengan El Hadji Malick Diouf mengisi sektor bek kiri.

Sudan justru tidak melaporkan masalah cedera maupun skorsing sehingga Appiah memiliki keleluasaan menentukan komposisi pemain terbaiknya.

Prediksi Skor Senegal vs Sudan: Kemenangan 3-0 Buka Peluang Puncaki Grup J Senegal diprediksi mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola, tekanan tinggi, dan pergerakan agresif para pemain depan sejak menit awal.

Kombinasi Jackson dan Mbaye berpotensi menjadi pembeda, terutama menghadapi pertahanan Sudan yang kebobolan empat gol saat melawan Mozambik.

Pertahanan Senegal juga memiliki peluang besar mencatatkan clean sheet karena Sudan belum menunjukkan ketajaman melalui permainan terbuka.

Meski tanpa Mane dan beberapa pemain penting lainnya, kualitas skuad tuan rumah masih lebih unggul dibandingkan tim tamu.

Kemenangan dengan margin tiga gol akan memperbaiki selisih gol Senegal sekaligus memperbesar peluang mereka mengambil alih puncak klasemen Grup J.

Namun, posisi akhir tetap bergantung pada hasil Mozambik, sementara Senegal dan Sudan dijadwalkan kembali bertemu pada Senin (16/11/2026).

Prediksi Susunan Pemain

Senegal (4-2-3-1): Diaw; Sy, Koulibaly, Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye, Camara; Mbaye, Pape Matar Sarr, Ndiaye; Jackson.

Sudan (4-3-3): Mustafa; Barglan, Tabanja, Karshoum, Kuku; Taifour, Abdalla, Khedr; Aamir Abdallah, Muzmel, Mohamed Eisa.