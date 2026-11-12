Prediksi Skor Kamerun vs Namibia: Kans Les Lions Indomptables Menang Berkat Rekor Tak Terkalahkan

JawaPos.com — Prediksi skor Kamerun vs Namibia mengunggulkan kemenangan Les Lions Indomptables dengan skor 2-0 dalam lanjutan matchday ketiga Grup G Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Japoma, Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermodal empat pertandingan tanpa kekalahan, Kamerun berpeluang memperkokoh posisi puncak klasemen sekaligus memperpanjang tren positif di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan David Pagou untuk menjaga momentum dalam perebutan tiket putaran final Piala Afrika 2027.

Kamerun saat ini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan, unggul satu angka atas Komoro dan Namibia yang sama-sama mengantongi tiga poin.

Namun, Namibia bukan lawan yang sepenuhnya mudah ditaklukkan jika melihat sejarah pertemuan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Brave Warriors bahkan mampu menghindari kekalahan dalam tiga dari empat pertemuan terakhir melawan Kamerun pada ajang kualifikasi Piala Afrika.

Mengapa Kamerun Lebih Diunggulkan untuk Mengalahkan Namibia? Kamerun memasuki pertandingan menghadapi Namibia dengan modal performa yang semakin stabil setelah tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Catatan tersebut mencakup dua kemenangan dan dua hasil imbang, termasuk penampilan meyakinkan pada awal Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Les Lions Indomptables membuka perjalanan mereka di Grup G dengan mengalahkan Komoro 3-1 sebelum bermain imbang 1-1 melawan Kongo.

Empat poin dari dua pertandingan tersebut cukup membawa Kamerun memimpin klasemen sementara meskipun persaingan antartim masih berlangsung ketat.

Performa positif Kamerun juga terlihat dalam pertandingan persahabatan internasional sepanjang tahun ini ketika mereka berhasil menundukkan Tiongkok dengan skor 2-0.

Kemenangan lainnya diperoleh saat menghadapi Pantai Gading di Abidjan melalui gol tunggal Bil Nsongo pada menit ke-46.

Sejak David Pagou mengambil alih kursi pelatih pada Desember 2025, Kamerun menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan meskipun belum sepenuhnya konsisten.

Dari sepuluh pertandingan bersama pelatih tersebut, Kamerun mencatat enam kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya dua kekalahan.

Salah satu kekalahan tersebut terjadi ketika Kamerun menghadapi tuan rumah Maroko pada babak perempat final Piala Afrika awal tahun ini.

Meski demikian, pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim yang sedang dipersiapkan Pagou untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Seberapa Kuat Kamerun Ketika Bermain di Stadion Japoma? Keunggulan bermain di kandang menjadi salah satu alasan utama Kamerun lebih difavoritkan untuk mengamankan tiga poin atas Namibia.

Les Lions Indomptables berhasil memenangkan tiga dari empat pertandingan kandang kompetitif terakhir dengan produktivitas gol yang cukup mengesankan.

Dalam tiga dari empat pertandingan tersebut, Kamerun mampu mencetak tepat tiga gol ke gawang lawan sekaligus memperlihatkan efektivitas serangan.

Mereka juga mencatat dua pertandingan tanpa kebobolan, sebuah modal penting ketika menghadapi Namibia yang sedang mengalami kesulitan mencetak gol.

Sebagai negara dengan lima gelar juara Piala Afrika, Kamerun memiliki pengalaman panjang menghadapi tekanan dalam pertandingan internasional.

Mereka kini memburu penampilan ke-23 pada putaran final sekaligus berusaha mempertahankan tradisi lolos dalam tujuh edisi berturut-turut.

Kepercayaan diri Kamerun juga didukung kualitas individu pemain yang memiliki pengalaman berkompetisi di berbagai liga Eropa.

Bryan Mbeumo diperkirakan mengenakan ban kapten dan menjadi salah satu tumpuan utama dalam membangun serangan menghadapi pertahanan Brave Warriors.

Meski demikian, Pagou harus melakukan penyesuaian karena Carlos Baleba dipastikan absen setelah mengalami cedera hamstring.

Christian Kofane juga tidak tersedia akibat masalah paha, sedangkan Karl Etta Eyong tidak masuk skuad meskipun sudah kembali bermain bersama Levante.

Mengapa Namibia Berpotensi Kesulitan Mencuri Poin? Namibia datang ke Stadion Japoma dengan catatan pertandingan tandang yang mengkhawatirkan menjelang pertemuan melawan Kamerun.

Pasukan Collin Benjamin menelan tujuh kekalahan beruntun ketika bermain bukan sebagai tuan rumah, termasuk enam pertandingan terakhir tanpa mencetak gol.

Situasi semakin sulit karena Namibia kebobolan sedikitnya dua gol dalam lima dari tujuh kekalahan tersebut.

Catatan ini memperlihatkan persoalan serius dalam organisasi pertahanan maupun efektivitas serangan ketika menghadapi tekanan lawan di luar kandang.

Dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027, Namibia sebenarnya memulai persaingan dengan hasil positif setelah mengalahkan Kongo di Botswana National Stadium.

Namun, mereka gagal mempertahankan momentum ketika bertandang menghadapi Komoro dan harus menerima kekalahan tipis 0-1.

Kondisi Brave Warriors semakin mengkhawatirkan setelah mereka dipermalukan Rusia dengan skor telak 0-6 dalam pertandingan persahabatan internasional.

Hasil tersebut membuat Namibia menelan tujuh kekalahan dalam sembilan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, tanpa memandang lokasi pertandingan.

Walaupun demikian, Namibia masih memiliki peluang bersaing karena sudah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan pembuka Grup G.

Negara yang baru empat kali tampil pada putaran final Piala Afrika tersebut tentu ingin mengulang pencapaian bersejarah ketika mencapai babak 16 besar edisi 2023.

Benjamin diperkirakan mengandalkan Peter Shalulile sebagai kapten sekaligus ujung tombak serangan, dengan dukungan pengalaman Deon Hotto.

Namibia juga menyambut kembalinya Absalom Iimbondi, tetapi kehilangan Petrus Shitembi yang mengalami cedera ketika memperkuat Kuching City di Malaysia.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Kamerun vs Namibia Kamerun diperkirakan menggunakan pendekatan menyerang dengan memaksimalkan pergerakan Bryan Mbeumo, Danny Namaso, dan Bil Nsongo di lini depan.

Sementara itu, Namibia kemungkinan lebih mengutamakan kedisiplinan bertahan sambil mencari kesempatan melancarkan serangan balik melalui Peter Shalulile.

Prediksi susunan pemain Kamerun: Ngapandouetnbu; Tchamadeu, Kotto, Keben, Nagida; Avom, Nyengue; Mbeumo, Namaso, Djibirin; Nsongo.

David Pagou juga memiliki Ryan Fosso sebagai pengganti Carlos Baleba, sementara Enzo Ebosse kembali memperkuat skuad untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2022.

Prediksi susunan pemain Namibia: Kamaijanda; Amutenya, Hambira, Katau; Hanuman; Shidolo, A Petrus; Hotto, Muzeu, Rudath; Shalulile.

Collin Benjamin membutuhkan penampilan disiplin dari seluruh pemain untuk menghindari terulangnya kesalahan pertahanan yang muncul dalam dua pertandingan terakhir.

Secara historis, Namibia memang memiliki modal psikologis setelah hanya sekali kalah dalam empat pertemuan terakhir melawan Kamerun di kualifikasi Piala Afrika.

Namun, kekalahan tersebut justru terjadi di Stadion Japoma pada September 2024 ketika Kamerun berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 1-0.

Melihat perbedaan performa terkini, kualitas individu, serta keuntungan bermain di kandang, Kamerun memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Kemenangan Les Lions Indomptables sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka menjadi lima pertandingan beruntun.