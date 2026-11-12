Prediksi Skor Benin vs Republik Afrika Tengah: Les Guépards Menang, 3 Poin Penting untuk Lolos

JawaPos.com — Benin berpeluang memperkokoh posisi puncak Grup F Kualifikasi Piala Afrika 2027 saat menjamu Republik Afrika Tengah pada Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri, Les Guépards memburu tiga poin penting demi menjaga peluang lolos ke putaran final, sementara tim tamu berusaha bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Pertandingan Benin vs Republik Afrika Tengah diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim membawa kepentingan berbeda dalam persaingan Grup F.

Benin ingin mempertahankan momentum positif, sedangkan Republik Afrika Tengah membutuhkan kemenangan untuk menghidupkan kembali peluang tampil di Piala Afrika untuk pertama kalinya.

Di atas kertas, Benin lebih diunggulkan berkat performa konsisten sepanjang awal kualifikasi dan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, absennya kapten Steve Mounie akibat cedera menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Gernot Rohr dalam meracik kekuatan lini depan.

Benin Berambisi Pertahankan Puncak Grup F Benin mengawali Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan hasil menjanjikan setelah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pertama.

Les Guépards bermain imbang melawan Burkina Faso sebelum mengamankan kemenangan penting atas Mauritania.

Hasil tersebut membawa pasukan Gernot Rohr memimpin klasemen sementara Grup F, meskipun keunggulan mereka atas Burkina Faso sangat tipis.

Kedua negara memiliki jumlah poin sama, tetapi Benin berada di atas berkat produktivitas satu gol lebih banyak.

Situasi tersebut membuat pertandingan menghadapi Republik Afrika Tengah menjadi kesempatan penting untuk memperlebar jarak dengan para pesaing.

Kehilangan poin berpotensi membuka peluang bagi Burkina Faso maupun Mauritania untuk mengambil alih posisi teratas.

Kepercayaan diri Benin juga meningkat setelah mencatatkan perkembangan positif dalam penampilan terakhir mereka di Piala Afrika 2025.

Les Guépards berhasil mengalahkan Botswana dengan skor 1-0 untuk membukukan kemenangan pertama sepanjang sejarah partisipasi mereka di turnamen tersebut.

Keberhasilan itu sekaligus membantu Benin lolos dari fase grup untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Sayangnya, perjalanan mereka terhenti pada babak 16 besar setelah menyerah 1-3 kepada Mesir melalui perpanjangan waktu.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Gernot Rohr untuk membangun mentalitas kompetitif para pemainnya.

Apalagi, Benin belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Republik Afrika Tengah Terpuruk, Pelatih Baru Hadapi Ujian Berat Republik Afrika Tengah datang dengan situasi jauh lebih sulit setelah mengalami dua kekalahan dalam dua pertandingan pembuka Grup F.

Les Fauves kini menempati posisi terbawah klasemen dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga harapan lolos.

Ambisi mereka sebenarnya cukup besar karena Republik Afrika Tengah belum pernah tampil dalam putaran final Piala Afrika.

Kesempatan mendekati kelolosan sempat muncul pada edisi 2021 dan 2023, tetapi mereka selalu gagal melewati tahap kualifikasi.

Persoalan semakin rumit setelah federasi menunjuk Abdelaziz Kerkache sebagai pelatih kepala menggantikan Eloge Enza Yamissi.

Pelatih asal Maroko tersebut hanya memiliki waktu kurang dari satu pekan untuk mempersiapkan tim menghadapi Benin.

Pergantian pelatih di tengah situasi sulit tentu membawa tantangan, terutama dalam membangun organisasi permainan dan menyesuaikan pendekatan taktik.

Kerkache harus segera menemukan formula tepat agar Republik Afrika Tengah tidak kembali kehilangan poin.

Catatan pertandingan tandang juga menjadi perhatian serius karena Les Fauves hanya memenangi satu dari tujuh laga tandang terakhir.

Dalam periode tersebut, mereka menelan lima kekalahan dan menunjukkan kesulitan mempertahankan konsistensi ketika bermain jauh dari kandang.

Republik Afrika Tengah bahkan belum merasakan kemenangan sejak Oktober tahun lalu, sehingga tekanan terhadap skuad semakin besar.

Meski demikian, kehadiran pelatih baru berpotensi menghadirkan motivasi tambahan bagi pemain untuk memperlihatkan kemampuan terbaik.

Steve Mounie Absen, Rodolfo Aloko Jadi Andalan Benin Benin dipastikan kehilangan kapten Steve Mounie yang masih menjalani pemulihan cedera menjelang pertandingan menghadapi Republik Afrika Tengah.

Absennya penyerang berpengalaman tersebut membuat Gernot Rohr harus mencari alternatif untuk mempertahankan ketajaman serangan.

Kabar positif datang dari pemanggilan perdana Parfait Faton yang baru berusia 16 tahun ke tim nasional senior.

Kehadiran pemain muda tersebut memberikan pilihan tambahan sekaligus memperlihatkan upaya regenerasi dalam skuad Les Guépards.

Di posisi penjaga gawang, Marcel Dandjinou diperkirakan kembali mendapatkan kepercayaan sebagai pilihan utama.

Empat pemain bertahan yang berpeluang tampil sejak menit pertama adalah Charlemagne Azongnitode, Yohan Roche, Mohamed Tijani, dan Tamimou Ouorou.

Sessi D'Almeida bersama Hassane Imourane diproyeksikan mengendalikan keseimbangan lini tengah untuk membantu pertahanan sekaligus membangun serangan.

Sementara itu, Rodolfo Aloko menjadi salah satu pemain paling diandalkan setelah mencetak dua gol ketika menghadapi Mauritania.

Di kubu Republik Afrika Tengah, Venuste Baboula masih diragukan tampil karena mengalami masalah pada pergelangan kaki.

Kondisi tersebut membuat Kerkache kemungkinan mempertahankan sebagian besar pemain yang sebelumnya diturunkan ketika kalah 0-1 dari Mauritania.

Geoffrey Kondogbia tidak tercantum dalam perkiraan susunan pemain yang tersedia, sementara Louis Mafouta juga tidak masuk proyeksi sebelas pertama.

Dengan waktu persiapan terbatas, Kerkache diperkirakan lebih mengutamakan kestabilan organisasi permainan daripada melakukan perubahan besar.

Prediksi Skor Benin vs Republik Afrika Tengah: Tuan Rumah Unggul Benin memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan berkat kualitas individu, performa terkini, dan keuntungan bermain di kandang.

Les Guépards juga memiliki posisi peringkat FIFA yang lebih tinggi dengan selisih mencapai 56 tingkat dibandingkan Republik Afrika Tengah.

Namun, pertandingan diperkirakan tidak berjalan mudah karena tim tamu membutuhkan poin untuk menghindari kekalahan ketiga secara beruntun.

Perubahan pendekatan permainan di bawah Abdelaziz Kerkache juga dapat menghadirkan kejutan bagi pertahanan Benin.

Kunci kemenangan tuan rumah terletak pada kemampuan menguasai lini tengah dan memaksimalkan peluang melalui Rodolfo Aloko serta Aiyegun Tosin.

Jika mampu menjaga intensitas serangan, Benin berpeluang mengatasi perlawanan Republik Afrika Tengah meskipun tanpa Steve Mounie.

Pertandingan ini sekaligus menjadi pertemuan pertama yang tercatat antara kedua negara sebelum kembali berhadapan pada leg berikutnya.

Hasil positif akan memberikan keuntungan psikologis bagi Benin dalam persaingan menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Kemenangan tersebut diperkirakan membawa Les Guépards mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak Grup F, meski belum otomatis memastikan tiket kelolosan.

Prediksi Susunan Pemain

Benin (4-2-3-1): Dandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, T. Ouorou; D'Almeida, Imourane; Aloko, Olaitan, Tessilimi; Tosin.

Republik Afrika Tengah (4-3-3): Youfeigane; Yangao, M'Baka, Gambor, Yapende; Sambia, Quarshie, Diomande; Djimet, Solet, Koyalipou.