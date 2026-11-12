Prediksi Skor Pantai Gading vs Gambia: Les Éléphants Menang Tipis, 9 Poin Taruhan di Puncak Klasemen

JawaPos.com — Pantai Gading berpeluang mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 ketika menjamu Gambia di Stade de la Paix, Bouake, Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan Grup C, sehingga duel ini menjadi penentu penting dalam persaingan menuju puncak klasemen.

Pertandingan tersebut sekaligus membuka rangkaian dua pertemuan kedua negara dalam waktu lima hari, sebelum Gambia berganti menjadi tuan rumah pada 17 November mendatang.

Pantai Gading lebih diunggulkan berkat pertahanan solid, meskipun ketajaman lini serang Gambia berpotensi menghadirkan kejutan.

Pantai Gading Memburu Kemenangan Ketiga di Era Herve Renard Pantai Gading mengawali perjalanan Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan dua kemenangan meyakinkan tanpa sekalipun kebobolan.

Catatan tersebut menjadi modal berharga bagi pelatih Herve Renard yang kembali menangani Les Éléphants untuk periode keduanya.

Renard langsung memberikan dampak positif melalui kemenangan 2-0 atas Ghana pada pertandingan pembuka Grup C.

Malick Yalcouye membuka keunggulan sebelum Franck Kessie memastikan kemenangan melalui eksekusi penalti pada babak kedua.

Momentum positif berlanjut ketika Pantai Gading kembali menang 2-0 menghadapi Somalia dalam pertandingan berikutnya.

Bazoumana Toure dan Yann Gboho mencatatkan nama di papan skor sekaligus menjaga kesempurnaan pertahanan timnya.

Dua kemenangan tersebut menempatkan Pantai Gading dalam posisi ideal untuk melanjutkan persaingan memperebutkan tiket putaran final Piala Afrika 2027.

Tambahan tiga poin atas Gambia akan membawa mereka mengoleksi sembilan poin sekaligus memperbesar peluang menguasai Grup C.

Meski demikian, perjalanan Renard tidak sepenuhnya berjalan mulus setelah timnya menelan kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Kamerun.

Hasil tersebut menjadi pengingat penting agar Pantai Gading tidak meremehkan Gambia yang sedang menunjukkan perkembangan menjanjikan.

Gambia Datang dengan Serangan Tajam, Ebrima Colley Jadi Ancaman Gambia memasuki pertandingan melawan Pantai Gading dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan dua pertandingan pertama Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pasukan Johnny McKinstry bahkan sudah mencetak enam gol, memperlihatkan efektivitas serangan yang patut diperhitungkan.

The Scorpions membuka perjalanan mereka melalui kemenangan 2-1 atas Somalia sebelum menciptakan kejutan saat bertandang ke markas Ghana.

Dalam pertandingan tersebut, Gambia memperlihatkan mentalitas tangguh dengan bangkit dan mengamankan kemenangan 4-2.

Ebrima Colley menjadi salah satu pemain paling berbahaya berkat torehan tiga gol dalam dua pertandingan pembuka.

Dua golnya ketika menghadapi Ghana menunjukkan kemampuan penyerang tersebut memanfaatkan peluang sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Ketajaman Gambia membuat pertandingan di Bouake berpotensi berlangsung lebih terbuka dibandingkan dua laga sebelumnya yang dijalani Pantai Gading.

Apalagi, The Scorpions sedang memburu kemenangan ketiga berturut-turut, pencapaian yang belum mereka rasakan selama lima tahun terakhir.

Namun, persoalan pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi McKinstry menjelang pertandingan penting tersebut.

Gambia selalu kebobolan dalam lima pertandingan terakhir, meskipun berhasil mencetak sepuluh gol sepanjang periode yang sama.

Rekor Pertemuan Memihak Pantai Gading, Gambia Hadapi Ujian Berat Pantai Gading mempunyai keunggulan mencolok berdasarkan catatan pertemuan sebelumnya menghadapi Gambia.

Les Éléphants memenangkan empat pertandingan terakhir melawan The Scorpions dengan mencetak sembilan gol tanpa kebobolan.

Dominasi tersebut semakin terlihat ketika Pantai Gading bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dalam tiga pertemuan kandang sebelumnya, mereka selalu menang dengan total delapan gol dan belum pernah membiarkan Gambia mencetak gol.

Rekor tersebut memberikan keuntungan psikologis bagi Franck Kessie dan rekan-rekannya sebelum pertandingan dimulai.

Kendati demikian, performa menyerang Gambia sepanjang kualifikasi kali ini menunjukkan tim tamu mempunyai kemampuan untuk mengakhiri catatan buruk tersebut.

Kembalinya sejumlah pemain penting juga membuat Gambia memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi pertandingan.

Johnny McKinstry diharapkan mampu memanfaatkan kecepatan para penyerangnya untuk mengeksploitasi ruang ketika Pantai Gading meningkatkan intensitas serangan.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Pantai Gading vs Gambia Pantai Gading mendapatkan tambahan kekuatan setelah Amad Diallo kembali bergabung dengan skuad seusai pulih dari masalah cedera.

Kehadirannya memberikan alternatif penting bagi Herve Renard dalam membangun serangan melalui sektor sayap.

Namun, Odilon Kossounou dan Guela Doue dipastikan absen karena mengalami cedera menjelang pertandingan tersebut.

Wilfried Singo, Simon Adingra, Evann Guessand, dan Sebastien Haller juga tidak masuk daftar pemain untuk menghadapi Gambia.

Sementara itu, Gambia menyambut kembalinya Musa Barrow dan Yankuba Minteh setelah keduanya melewatkan pertandingan internasional September akibat cedera.

Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan meningkatkan kreativitas sekaligus memperkuat daya gedor The Scorpions.

Sayangnya, Alieu Fadera dan Adama Sidibeh masih harus menepi karena cedera, sedangkan James Gomez tidak masuk skuad akhir.

Jesper Ceesay dan Suleiman Camara juga mundur akibat cedera sehingga Saidou Khan serta Salieu Drammeh dipanggil sebagai pengganti.

Prediksi susunan pemain Pantai Gading (4-3-3): Fofana; Zogbe, Agbadou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Diallo, Wahi, Pepe.

Prediksi susunan pemain Gambia: Gaye; O. Colley, J. Colley, Sinyan, Bojang, Touray; Adams, Barry; Minteh, E. Colley, Barrow; Badamosi.

Prediksi Skor Pantai Gading vs Gambia: Les Éléphants Unggul Tipis Pantai Gading diprediksi mengendalikan pertandingan melalui penguasaan bola dan organisasi pertahanan yang lebih disiplin.

Namun, Gambia memiliki kecepatan serta ketajaman untuk menciptakan peluang berbahaya melalui serangan balik.

Kembalinya Amad Diallo memberikan keuntungan tambahan bagi tuan rumah dalam membongkar pertahanan lawan yang kemungkinan bermain lebih berhati-hati.

Sementara itu, kombinasi Ebrima Colley, Yankuba Minteh, dan Musa Barrow berpotensi menghadirkan ancaman serius bagi lini belakang Les Éléphants.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kualitas individu, dan dominasi pertemuan sebelumnya, Pantai Gading tetap menjadi favorit meraih kemenangan.

Meski Gambia berpeluang mencetak gol, tuan rumah diperkirakan mempunyai cukup kualitas untuk mengamankan tiga poin melalui pertandingan ketat.