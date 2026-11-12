Lamine Yamal Absen Lawan Ceko, Luis de la Fuente Bantah Ada Perlakuan Istimewa

JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente membantah anggapan bahwa Lamine Yamal mendapat perlakuan istimewa karena diizinkan bergabung dengan pemusatan latihan lebih lambat. Lamine Yamal dikabarkan tidak ikut rombongan Timnas Spanyol jelang hadapi Republik Ceko pada pertandingan UEFA Nations League, Jumat (13/11).

Keputusan itu diambil karena pemain Barcelona itu mengalami masalah pada lutut kanannya. Meskipun demikian, Yamal diperkirakan sudah dapat bergabung dan tersedia untuk pertandingan melawan Inggris pada Senin (16/11).

De la Fuente pun mengaku kecewa dengan pemberitaan yang menyebut Yamal mendapatkan perlakuan berbeda dari pemain lain. Pelatih berusia 65 tahun itu menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan waktu pemulihan lebih lama merupakan pertimbangan medis, bukan bentuk keistimewaan bagi sang pemain.

“Tim medis kami telah melakukan pemeriksaan. Saya lalu memutuskan bahwa untuk menghindari perjalanan, akan lebih baik baginya untuk tetap di rumah dan menjalani perawatan bersama klubnya. Lamine tidak memiliki hak istimewa. Kami akan melakukan hal yang sama kepada pemain lain,” kata De la Fuente dikutip dari AP News.

Federasi Sepak Bola Spanyol sebelumnya juga telah mengumumkan pada Senin (9/11) bahwa Yamal mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya. Yamal saat itu ikut membantu Barcelona mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 di La Liga.

Selain Yamal, pemain Real Sociedad Mikel Oyarzabal juga dijadwalkan bergabung dengan skuad Spanyol lebih lambat. Pasalnya, Oyarzabal masih menjalani pemulihan setelah terserang flu di San Sebastian.

De la Fuente juga menyayangkan pemberitaan yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta. Sang pelatih bahkan mengaku harus memberikan penjelasan lebih terperinci agar publik tidak menerima informasi yang keliru. “Hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah kebohongan, kurangnya ketelitian, tidak adanya kebenaran, dan informasi yang dibuat-buat,” ujar De la Fuente.

“Itulah alasan saya menyampaikan lebih banyak informasi daripada yang mungkin seharusnya saya ungkapkan. Namun, ini satu-satunya cara agar orang-orang mengetahui kebenarannya. Saya tidak tahan dengan orang-orang yang mencoba menipu dan berbohong kepada Anda,” tambahnya.

Pelatih berusia 65 tahun itu memastikan kondisi Yamal terus dipantau oleh tim medis. Yamal juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan sang pemain pada Selasa (10/11) dan Rabu (11/11) untuk mengetahui perkembangan pemulihannya. “Pemulihannya berjalan dengan baik dan kami memperkirakan dia akan bergabung dengan kami pada Jumat (13/11),” kata De la Fuente.