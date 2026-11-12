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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 20.21 WIB

Courtois: Real Madrid Butuh Pelatih Berkepribadian Seperti Mourinho

Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. (Dok. Instagram/@thibautcourtois) - Image

Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. (Dok. Instagram/@thibautcourtois)

JawaPos.com - Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois menyebut timnya memang membutuhkan pelatih dengan kepribadian kuat seperti Jose Mourinho.

"Sangat menyenangkan melihatnya kembali. Ia memiliki aura yang kuat. Ketika Anda datang dan ia berada di sana, Anda bisa merasakan kehadirannya. Saya rasa itulah yang kami butuhkan," ujar Courtois seperti dikutip ESPN pada Rabu (11/11).

Mourinho kembali menangani Real Madrid pada musim panas 2026 setelah meninggalkan klub tersebut pada 2013.

Pelatih asal Portugal itu ditunjuk untuk menggantikan Alvaro Arbeloa yang berpisah dengan Los Blancos setelah menjalani musim tanpa gelar pada 2025/2026.

Kembalinya Mourinho juga menjadi momen reuni dengan Courtois. Keduanya pernah bekerja sama di Chelsea pada musim 2014/2015 dan berhasil membawa klub London tersebut menjuarai Liga Inggris.

Courtois menilai Mourinho tidak banyak berubah dibandingkan sosok yang dikenalnya saat masih bekerja sama di Chelsea.

Meski demikian, kiper asal Belgia itu melihat Mourinho kini sedikit lebih tenang seiring bertambahnya pengalaman.

"Saya rasa ia sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya mungkin sudah berkembang menjadi lebih dewasa. Dengan pengalamannya, saya pikir sekarang dia sedikit lebih tenang," kata Courtois.

"Di Chelsea, saya ingat ia lebih keras di ruang ganti dan lebih intens. Sekarang pun masih seperti itu, meski saya merasa ada sedikit perbedaan dibandingkan sosok yang saya kenal 12 tahun lalu. Namun, kepribadian dan kehadirannya tetap sama," tambahnya.

Bagi Courtois, karakter Mourinho menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan Real Madrid. Kehadiran pelatih berusia 63 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh positif sekaligus membawa Los Blancos kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Editor: Banu Adikara
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