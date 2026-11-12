Timnas Amerika Serikat Bidik Pep Guardiola untuk Gantikan Pochettino

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer) dikabarkan membidik Pep Guardiola sebagai target utama untuk menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih tim nasional putra.

Langkah tersebut disiapkan menyusul kabar Pochettino semakin dekat untuk menangani Manchester United.

Menurut laporan The Athletic pada Kamis, nama Guardiola sudah dibahas secara internal oleh U.S. Soccer. Federasi tersebut ingin membujuk mantan pelatih Manchester City itu untuk mencoba tantangan baru di level internasional.

Masa depan Pochettino bersama timnas Amerika Serikat sebenarnya sempat terlihat jelas. Pelatih asal Argentina itu baru saja membawa timnya mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2026 sebelum menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi empat tahun pada Agustus lalu. Ia diproyeksikan memimpin Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030.

Namun, rencana tersebut terancam berubah setelah Manchester United mendekatinya untuk menggantikan Michael Carrick. Setan Merah dikabarkan tengah merampungkan kontrak Pochettino setelah hanya meraih tiga kemenangan di seluruh kompetisi musim ini.

Ini bukan kali pertama U.S. Soccer mengincar Guardiola. Federasi tersebut sebelumnya juga tertarik merekrutnya setelah Piala Dunia 2022. Namun, Guardiola saat itu masih fokus bersama Manchester City.

Selama 10 musim menangani City sejak 2016, Guardiola mempersembahkan enam gelar Liga Inggris, satu Liga Champions, tiga Piala FA, dan lima Carabao Cup. Ia meninggalkan Etihad Stadium pada akhir musim 2025/2026.

U.S. Soccer juga sempat kembali mendekati Guardiola setelah Copa America 2024 untuk menggantikan Gregg Berhalter. Namun, federasi akhirnya memilih Pochettino meski mantan pelatih Liverpool, Juergen Klopp, juga masuk dalam pertimbangan.

Guardiola dinilai sebagai salah satu dari sedikit pelatih yang berpotensi meningkatkan kualitas timnas Amerika Serikat. Apalagi, ia pernah mengungkapkan ketertarikannya terhadap potensi sepak bola di negara tersebut.

"Amerika Serikat merupakan tempat yang menarik untuk membangun sebuah proyek selama bertahun-tahun dan membawa tim nasional ke level berikutnya. Potensinya ada, mengingat jumlah penduduk, olahraga, dan berbagai hal lainnya," ujar Guardiola ketika Pochettino ditunjuk sebagai pelatih Amerika Serikat.

Selain itu, Guardiola memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat setelah pernah tinggal di New York selama satu tahun usai meninggalkan Barcelona pada 2012.

Meski demikian, merekrut Guardiola bukan perkara mudah. Pelatih berusia 55 tahun itu sebelumnya meninggalkan Manchester City karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.