Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Kroasia: Harry Kane Sambut Caps ke-126 bersama Timnas

JawaPos.com – Timnas Inggris akan menjamu Timnas Kroasia pada pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Penyerang Inggris, Harry Kane, menyambut pertandingan tersebut dengan status sebagai peraih Ballon d’Or. Dia mengaku mendapatkan sambutan meriah dari seluruh anggota skuad The Three Lions.

"Semua orang sangat bangga bahwa saya memenangkan [Ballon d'Or]. Ada banyak ucapan selamat dan sangat menyenangkan melihat banyak pemain dan staf yang membantu mewujudkannya. Saya mungkin meremehkan respons yang akan saya dapatkan jika saya menang. Sungguh luar biasa dari semua orang," kata Harry Kane yang dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (12/11/2026).

Harry Kane Bidik Penampilan ke-126 bersama Inggris Penyerang Bayern Munchen tersebut juga berpeluang mencatat penampilan ke-126 bersama Timnas Inggris. Kane berharap bisa terus menjaga konsistensi dan meraih lebih banyak gelar dalam kariernya.

"Saya pikir ini adalah salah satu tonggak terbesar dalam karier saya. Ini menunjukkan konsistensi di level tertinggi. Setiap pemain hebat ingin dapat tampil konsisten dari tahun ke tahun dan mencapai jumlah penampilan seperti yang saya miliki adalah bukti dari semua hal di balik layar - dedikasi, waktu yang tidak dilihat orang. Semoga masih banyak tahun lagi untuk melihat apa yang dapat saya capai," ujar Kane.

Thomas Tuchel Tetap Waspadai Kekuatan Kroasia Di sisi lain, pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap memandang Kroasia sebagai lawan tangguh. Dia tidak ingin timnya terlena dengan kemenangan telak 7-0 atas Kroasia pada pertemuan sebelumnya di pekan ketiga.

Menurut Tuchel, hasil tersebut tidak menggambarkan kualitas sebenarnya dari tim asuhan Slaven Bilic. Dia juga mengapresiasi respons Kroasia setelah kekalahan tersebut.

"Pertama-tama, ini adalah tantangan mental. Kita harus memahami bahwa kita mendapatkan hasil ini [kemenangan 7-0 melawan Kroasia pada pekan ke-3] malam itu. Kita pantas mendapatkan hasil ini, tetapi bagi saya ini tetap hasil yang tidak biasa, kejadian yang terisolasi. Ini tidak mencerminkan kualitas, status tim nasional Kroasia. Mereka menunjukkan reaksi langsung, yang sangat mengesankan - saya pikir mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Spanyol," pungkas Thomas Tuchel.

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Kroasia Jude Bellingham diperkirakan tetap menjadi sumber kreativitas di lini tengah Inggris. Melansir Sports Mole, Harry Kane masih menjadi andalan di lini depan untuk membobol gawang Kroasia, didukung oleh Anthony Gordon dan Morgan Rogers.

Sementara itu, Kroasia diprediksi mengandalkan duet Luka Modric dan Mateo Kovacic untuk mengatur tempo permainan. Di lini depan, Martin Baturina dan Ante Budimir diharapkan menjadi ancaman bagi pertahanan Inggris.

Berikut prediksi susunan pemain Inggris vs Kroasia:

Inggris: Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.