Prediksi Skor RD Kongo vs Sierra Leone: Les Léopards Bidik Kemenangan Ketiga

JawaPos.com – Timnas RD Kongo berpeluang mengamankan sembilan poin sekaligus memperkokoh posisi di puncak Grup E Kualifikasi Piala Afrika 2027 saat menjamu Sierra Leone di Stade des Martyrs, Kinshasa, Kamis (12/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Les Léopards datang dengan modal dua kemenangan beruntun. Sementara itu, tim tamu masih berjuang mendapatkan poin pertama setelah menelan dua kekalahan.

Pertandingan ketiga fase kualifikasi ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan Sebastien Desabre untuk memperlebar jarak dari para pesaingnya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, RD Kongo lebih diunggulkan dibandingkan Sierra Leone yang sedang mengalami penurunan performa.

RD Kongo Incar Kemenangan Ketiga, Modal Sempurna Jadi Senjata Utama RD Kongo mengawali perjalanan menuju Piala Afrika 2027 dengan performa meyakinkan setelah memenangkan dua pertandingan pembuka.

Mereka mengalahkan Guinea Khatulistiwa 2-0 sebelum menundukkan Zimbabwe 2-1 dalam rangkaian pertandingan September lalu.

Hasil tersebut membawa Les Léopards mengoleksi enam poin sekaligus memimpin klasemen Grup E dengan keunggulan tiga angka.

Status sebagai tim dengan peringkat FIFA tertinggi di grup semakin memperkuat posisi RD Kongo sebagai salah satu kandidat juara grup.

Kepercayaan diri mereka juga didukung pengalaman tampil di Piala Dunia 2026, meskipun perjalanan tersebut berakhir di babak 32 besar setelah dikalahkan Inggris.

Pengalaman menghadapi lawan berkualitas tinggi menjadi bekal penting bagi skuad Desabre untuk menjaga konsistensi sepanjang kualifikasi.

Namun, performa RD Kongo sempat menurun ketika menjalani dua pertandingan persahabatan menghadapi Uganda pada Oktober.

Mereka kalah 0-2 dalam pertemuan pertama sebelum bermain imbang 1-1 pada pertandingan berikutnya. Kedua laga tersebut sama-sama berlangsung di Johannesburg.

Meski demikian, hasil pertandingan persahabatan tersebut tidak mengubah posisi RD Kongo dalam persaingan Grup E.

Desabre kini memiliki kesempatan mengembalikan momentum kemenangan sekaligus memperbaiki efektivitas permainan timnya menjelang pertandingan berikutnya.

Catatan pertemuan juga memberikan keuntungan psikologis bagi tuan rumah karena mereka memenangkan tiga pertandingan terakhir melawan Sierra Leone.

Dominasi tersebut termasuk dua kemenangan dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2015 yang memperlihatkan keunggulan Les Léopards.

Sierra Leone Terpuruk, Ancaman Empat Kekalahan Beruntun Mengintai Sierra Leone menghadapi pertandingan ini dalam situasi sulit setelah menelan dua kekalahan pada awal Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pasukan Didier Gomes Da Rosa belum memperoleh satu poin pun sehingga harus bekerja ekstra keras untuk menjaga peluang lolos.

Pelatih yang ditunjuk pada Juni tersebut belum berhasil memberikan perubahan signifikan terhadap performa Leone Stars.

Salah satu kekalahan paling menyakitkan terjadi ketika Sierra Leone menyia-nyiakan keunggulan dua gol sebelum akhirnya menyerah 2-3 kepada Zimbabwe.

Kekalahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tiga hasil negatif secara beruntun yang membuat tekanan semakin besar.

Jika kembali tumbang di Kinshasa, Sierra Leone akan mencatatkan empat kekalahan berturut-turut di seluruh kompetisi.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat Sierra Leone belum kembali tampil di putaran final Piala Afrika sejak edisi 2021.

Mereka juga belum meraih kemenangan kompetitif sejak mengalahkan Djibouti pada Oktober 2025. Catatan tersebut mencerminkan kesulitan mereka dalam mempertahankan konsistensi.

Meski berstatus tim tamu, Sierra Leone tetap memiliki peluang memberikan perlawanan melalui permainan disiplin dan serangan balik.

Namun, mereka harus menghindari kesalahan sejak menit awal karena RD Kongo mencetak gol pembuka dalam empat dari lima pertandingan terakhir.

Pertandingan ini sekaligus menjadi ujian mental bagi para pemain Sierra Leone sebelum kedua tim kembali bertemu di El Jadida pada Selasa mendatang.

Hasil positif di Kinshasa sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang bersaing.

Kondisi Pemain RD Kongo dan Sierra Leone Jelang Pertandingan RD Kongo diperkirakan kembali mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Matthieu Epolo karena Lionel Mpasi-Nzau masih mengalami cedera tendon Achilles.

Absennya kiper utama tersebut membuat Epolo berpeluang kembali mendapatkan tanggung jawab mengawal pertahanan Les Léopards.

Sementara itu, Aaron Wan-Bissaka juga belum tersedia akibat cedera sehingga Gedeon Kalulu diprediksi mengisi posisi bek kanan.

Kalulu sebelumnya menjalankan peran serupa ketika RD Kongo menghadapi Uganda dalam pertandingan persahabatan Oktober.

Di jantung pertahanan, Chancel Mbemba tetap menjadi figur sentral sekaligus pemimpin tim yang berpengalaman.

Sang kapten semakin mendekati penampilan internasional ke-120 dan terus memperpanjang rekornya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah RD Kongo.

Pada sektor penyerangan, kombinasi Yoane Wissa dan Cedric Bakambu diperkirakan menjadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan.

Keduanya diharapkan mampu memanfaatkan dukungan lini tengah sekaligus meningkatkan ketajaman RD Kongo setelah hasil kurang memuaskan menghadapi Uganda.

Sierra Leone memiliki beberapa pemain yang berpotensi memberikan kejutan, termasuk Sallieu Tarawallie yang sedang menunjukkan kontribusi positif.

Pemain berusia 31 tahun tersebut terlibat langsung dalam tiga gol sepanjang empat penampilan terakhir bersama tim nasional.

Selain Tarawallie, Malachi Jones juga mendapatkan panggilan meskipun baru mencetak satu gol dalam 27 penampilan musim ini.

Pemain tersebut berpeluang menjalani debut internasional apabila mendapatkan kesempatan dari pelatih Didier Gomes Da Rosa.

Prediksi Susunan Pemain RD Kongo vs Sierra Leone RD Kongo diperkirakan menggunakan susunan pemain yang mengandalkan keseimbangan antara pengalaman lini belakang dan kecepatan serangan.

Kehadiran Mbemba, Wissa, serta Bakambu menjadi modal penting untuk mengontrol pertandingan sekaligus menciptakan peluang sejak babak pertama.

Prediksi susunan pemain RD Kongo: Epolo; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Kalulu; Kadile, Moutoussamy, Mukau, Mbuku; Wissa, Bakambu.

Prediksi susunan pemain Sierra Leone: Jalloh; Tarawallie, Bah, Turay; Fornah, Kanu, Koroma, S. Kamara, Kakay; Conteh, M. Kamara.

Prediksi Skor RD Kongo vs Sierra Leone Sierra Leone kemungkinan lebih mengutamakan organisasi pertahanan untuk meredam tekanan tuan rumah sebelum mencari kesempatan melalui serangan balik.

Namun, buruknya performa dalam beberapa pertandingan terakhir membuat mereka diprediksi kesulitan menghadapi agresivitas RD Kongo.

Dengan keunggulan kualitas pemain, performa di kualifikasi, dan rekor pertemuan, RD Kongo memiliki peluang besar meraih kemenangan ketiga secara beruntun.

Tambahan tiga poin akan membawa Les Léopards mengoleksi sembilan angka sekaligus semakin memperkokoh posisi mereka di puncak Grup E.