Prediksi Skor Ghana vs Somalia: The Black Stars Buru Kemenangan Perdana, Mohammed Kudus Kuncinya!

JawaPos.com — Prediksi skor Ghana vs Somalia mengarah pada kemenangan The Black Stars dengan skor 2-0 dalam lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Essipong Sports, Sekondi-Takoradi, Kamis (12/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Ghana memburu tiga poin perdana setelah menelan dua kekalahan beruntun, sementara Somalia datang membawa ambisi menciptakan kejutan sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran final.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara yang sama-sama belum mengumpulkan poin dari dua pertandingan pembuka.

Kekalahan berikutnya berpotensi semakin mempersempit peluang mereka untuk bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Afrika 2027.

Ghana menghadapi tekanan lebih besar karena statusnya sebagai salah satu kekuatan tradisional sepak bola Afrika.

Kolektor empat gelar juara Piala Afrika tersebut bahkan terancam kembali gagal tampil dalam turnamen kontinental apabila tidak segera memperbaiki performanya.

Sebaliknya, Somalia datang tanpa beban sebesar tuan rumah meskipun sama-sama membutuhkan kemenangan.

Ocean Stars berharap mampu memanfaatkan ketidakstabilan Ghana untuk mencuri hasil positif dalam pertandingan tandang yang diperkirakan berlangsung sengit.

Ghana Terpuruk Setelah Dua Kekalahan, Mampukah Bangkit? Ghana mengawali Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan dua kekalahan menyakitkan yang membuat mereka terpuruk tanpa poin.

Situasi tersebut memaksa federasi melakukan perubahan kepelatihan dengan mengakhiri kerja sama bersama Carlos Queiroz dan menunjuk Kim Lars Bjorkegren sebagai pelatih sementara.

Kekalahan pertama datang ketika Ghana menghadapi Pantai Gading pada 24 September dengan skor 0-2. Malick Yalcouye dan Franck Kessie mencetak gol yang memastikan The Elephants membawa pulang tiga poin.

Lima hari kemudian, Ghana kembali menelan hasil mengecewakan ketika menjamu Gambia di Accra Sports Stadium.

Sempat unggul dua gol melalui Ernest Nuamah dan Felix Afena-Gyan, tuan rumah justru menyerah dengan skor 2-4.

Muhammed Badamosi dan Omar Colley membuka jalan kebangkitan Gambia sebelum Ebrima Colley mencetak dua gol tambahan.

Kekalahan tersebut memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan Ghana ketika menghadapi tekanan lawan.

Catatan Ghana semakin mengkhawatirkan karena mereka sudah melewati delapan pertandingan Kualifikasi Piala Afrika tanpa kemenangan.

Rentetan buruk tersebut turut menyebabkan The Black Stars gagal tampil pada Piala Afrika 2025, untuk pertama kalinya sejak 2004.

Kini, Bjorkegren menghadapi tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain sekaligus memperbaiki keseimbangan permainan.

Ghana tentu tidak ingin kembali melewatkan turnamen kontinental secara beruntun seperti ketika absen pada edisi 1986, 1988, dan 1990.

Somalia Punya Modal Kepercayaan Diri meski Belum Meraih Poin Somalia juga mengawali persaingan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan dua kekalahan, tetapi memperlihatkan perkembangan permainan yang cukup menjanjikan.

Tim asuhan Yusuf Ali sebelumnya berhasil melewati babak pendahuluan dengan menyingkirkan Eswatini dan Mauritius.

Pada pertandingan pembuka grup, Somalia memberikan perlawanan sengit kepada Gambia sebelum kalah 1-2 pada 25 September.

Bilal Njie sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-72, tetapi gol Muhammed Badamosi memastikan kemenangan lawan.

Empat hari kemudian, Somalia kembali menunjukkan organisasi permainan yang disiplin ketika menghadapi Pantai Gading.

Ocean Stars mampu menahan serangan lawan hingga memasuki enam menit terakhir sebelum akhirnya kalah 0-2.

Yann Gboho dan Bazoumana Toure menjadi pencetak gol yang menggagalkan upaya Somalia mencuri poin.

Meski kalah, penampilan tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan mereka menghadapi tim dengan kualitas individu lebih tinggi.

Somalia kini berusaha mencatatkan sejarah dengan merebut tiket putaran final Piala Afrika untuk pertama kalinya.

Menghadapi Ghana yang sedang kehilangan konsistensi, Yusuf Ali berpeluang menerapkan pendekatan bertahan sambil mengandalkan serangan balik cepat.

Mohammed Kudus Kembali, Ghana Mendapat Tambahan Kekuatan Ghana memperoleh tambahan tenaga penting menjelang pertandingan melawan Somalia melalui kembalinya Mohammed Kudus dan Jordan Ayew.

Kehadiran kedua pemain diharapkan meningkatkan kreativitas serangan sekaligus memberikan pengalaman dalam pertandingan bertekanan tinggi.

Kudus berpeluang mencatatkan penampilan internasional pertamanya tahun ini setelah sebelumnya absen akibat cedera.

Penyerang Tottenham Hotspur tersebut diharapkan menjadi pembeda melalui kemampuan menggiring bola, menciptakan peluang, dan menembus pertahanan lawan.

Sementara itu, Jordan Ayew kembali masuk skuad setelah melewatkan dua pertandingan kualifikasi akibat masalah pangkal paha.

Kapten Ghana tersebut diharapkan memberikan kepemimpinan sekaligus ketenangan kepada rekan-rekannya ketika menghadapi situasi sulit.

Bjorkegren juga memanggil Abdul Fatawu Issahaku, Brandon Thomas-Asante, dan Ibrahim Osman dalam skuad berisi 26 pemain.

Namun, Ghana kehilangan Antoine Semenyo akibat cedera lutut serta Jan Gyamerah yang mengalami masalah otot.

Di kubu Somalia, Bilal Njie diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama lini depan setelah memperlihatkan performa produktif.

Penyerang KFUM Oslo berusia 28 tahun tersebut terlibat dalam delapan gol sepanjang sembilan pertandingan terakhir bersama klub dan negaranya.

Yusuf Ali kemungkinan mempertahankan sebagian besar komposisi pemain yang tampil menghadapi Pantai Gading.

Mohamed Mohamed, Abel Gigli, Ali Omar, dan Faisal Othman diproyeksikan melindungi penjaga gawang Ibrahim Ahmed Hussein yang baru berusia 20 tahun.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Ghana vs Somalia Ghana diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Mohammed Kudus, Abdul Fatawu Issahaku, dan Jordan Ayew sebagai pendukung penyerang utama.

Thomas Partey bersama Caleb Yirenkyi berpeluang mengendalikan lini tengah untuk memastikan tuan rumah mendominasi penguasaan bola.

Prediksi susunan pemain Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Adjetey, Salisu, Mensah; Partey, Yirenkyi; Kudus, Abdul Fatawu, Ayew; Thomas-Asante.

Komposisi tersebut menawarkan keseimbangan antara kreativitas lini serang dan perlindungan terhadap pertahanan yang sebelumnya tampil kurang solid.

Prediksi susunan pemain Somalia (4-3-3): Hussein; Mohamed, Gigli, Ali Omar, Osman; Mohamed Omar, Sharif, Suleiman; Addo, Njie, Hassan.

Somalia diperkirakan mengandalkan kedisiplinan pertahanan dan kecepatan transisi untuk mengimbangi tekanan Ghana.

Secara kualitas individu, Ghana masih memiliki keunggulan signifikan dibandingkan Somalia, terutama pada sektor tengah dan depan.

Dukungan suporter tuan rumah juga dapat menjadi faktor tambahan untuk membangkitkan motivasi The Black Stars.

Namun, Ghana wajib menghindari kesalahan pertahanan yang menyebabkan mereka kebobolan empat gol ketika menghadapi Gambia.

Somalia berpotensi memberikan hukuman apabila tuan rumah terlalu agresif menyerang tanpa menjaga keseimbangan antarlini.

Dengan mempertimbangkan kedalaman skuad, keuntungan bermain di kandang, serta kembalinya sejumlah pemain penting, Ghana lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan.

Kemenangan tuan rumah sekaligus membuka peluang kebangkitan mereka dalam persaingan Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027.