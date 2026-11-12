Prediksi Estudiantes vs Independiente Rivadavia: Duel Perebutan Gelar Supercopa Argentina 2026

JawaPos.com - Estudiantes de La Plata akan menghadapi Independiente Rivadavia dalam pertandingan final Supercopa Argentina 2026. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Estadio Julio César Villagra, Córdoba, Jumat (13/11/2026) pukul 06.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua klub untuk menambah koleksi trofi sekaligus mencatatkan nama mereka dalam daftar juara Supercopa Argentina. Estudiantes datang dengan status juara Trofeo de Campeones 2025, sedangkan Independiente Rivadavia memperoleh tiket final setelah menjuarai Copa Argentina 2025.

Estudiantes memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Klub asal La Plata tersebut juga mempunyai catatan cukup baik dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Independiente Rivadavia.

Di bawah arahan Alexander Medina, Estudiantes diperkirakan mengandalkan kombinasi pengalaman pemain dan kekuatan lini tengah. Nama Fernando Muslera, José Sosa, serta Guido Carrillo menjadi beberapa pemain yang berpotensi memberikan pengaruh besar dalam pertandingan ini.

Estudiantes diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3. Muslera akan mengawal gawang dengan dukungan Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, dan Marcos Rojo di lini pertahanan. Sementara itu, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, dan José Sosa diproyeksikan mengisi sektor tengah.

Di lini depan, Tiago Palacios, Guido Carrillo, dan Joaquín Tobio Burgos berpeluang menjadi pilihan utama untuk membongkar pertahanan lawan.

Namun, Independiente Rivadavia bukan lawan yang bisa dianggap mudah. Tim besutan Alfredo Berti tersebut memiliki motivasi besar untuk meraih gelar Supercopa Argentina sekaligus melanjutkan catatan positif setelah keberhasilan menjuarai Copa Argentina.

Kekuatan utama Independiente Rivadavia terletak pada kemampuan mereka memanfaatkan peluang. Álex Arce menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian karena berpotensi merepotkan barisan pertahanan Estudiantes.

Independiente Rivadavia diperkirakan turun dengan formasi 4-1-3-2. Nicolás Bolcato berada di bawah mistar, sedangkan Tomás Bottari berperan sebagai gelandang bertahan. Sementara itu, Fabrizio Sartori dan Álex Arce diproyeksikan mengisi posisi penyerang.

Dari segi permainan, Estudiantes kemungkinan mencoba menguasai jalannya pertandingan melalui pengaturan tempo dan distribusi bola di lini tengah. Sementara Independiente Rivadavia bisa memanfaatkan kecepatan transisi untuk mencari celah di pertahanan lawan.

Kedua tim juga mempunyai kepentingan besar dalam pertandingan ini. Estudiantes ingin menambah gelar setelah keberhasilan menjuarai Trofeo de Campeones, sedangkan Independiente Rivadavia berpeluang menciptakan sejarah sebagai klub pertama dari Mendoza yang menjuarai Supercopa Argentina.

Melihat kualitas pemain, pengalaman, serta catatan pertemuan, Estudiantes sedikit lebih diunggulkan. Meski demikian, Independiente Rivadavia memiliki kapasitas untuk memberikan perlawanan, terutama jika mampu memaksimalkan peluang di depan gawang.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan kedua tim tidak ingin mengambil risiko terlalu besar. Estudiantes berpeluang mencetak gol lebih dahulu, tetapi Independiente Rivadavia juga bisa memberikan kejutan melalui serangan balik.