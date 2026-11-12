Prediksi Skor Antigua dan Barbuda vs Trinidad dan Tobago: Tuan Rumah Menang Satu Gol!

JawaPos.com — Prediksi skor Antigua dan Barbuda vs Trinidad dan Tobago mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 2-1 dalam leg pertama babak Play-In CONCACAF Gold Cup 2027 di Stadion Sir Vivian Richards, Jumat (13/11/2026) pukul 06.00 WIB.

Kedua tim memburu tiket menuju babak kualifikasi berikutnya melalui duel dua leg yang menentukan kelanjutan perjalanan mereka.

Antigua dan Barbuda datang dengan modal tiga kemenangan beruntun, sedangkan Trinidad dan Tobago justru belum merasakan kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir.

Perbedaan performa tersebut membuat pertandingan ini menarik karena tim tamu sebenarnya memiliki kualitas skuad dan pengalaman internasional lebih baik.

Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Antigua dan Barbuda untuk memperbaiki catatan pertemuan menghadapi Soca Warriors.

Meski berstatus tim dengan peringkat FIFA lebih rendah, tuan rumah memiliki momentum positif untuk menciptakan kejutan di hadapan pendukung sendiri.

Antigua dan Barbuda Bermodal Tiga Kemenangan Beruntun Antigua dan Barbuda menunjukkan perkembangan menjanjikan setelah menyelesaikan fase grup CONCACAF Nations League dengan status juara Grup B League C.

Tim asuhan Jacques Passy mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan sekaligus memastikan kesempatan bersaing dalam babak Play-In.

Perjalanan Benna Boys sebenarnya dimulai dengan hasil mengecewakan setelah kalah 0-1 ketika menghadapi Aruba.

Namun, mereka segera bangkit melalui dua kemenangan meyakinkan atas Anguilla dengan skor 5-0 di kandang dan 3-0 saat bertandang.

Performa positif tersebut berlanjut ketika Antigua dan Barbuda mengalahkan Aruba dengan skor 3-2 pada pertandingan terakhir fase grup awal Oktober.

Sean Tomlinson dan TJ Bramble membawa timnya unggul dua gol sebelum Brandon Satchell memastikan kemenangan melalui gol penentu menjelang pertandingan berakhir.

Hasil tersebut membuat Antigua dan Barbuda mencatatkan tiga kemenangan berturut-turut dengan koleksi 11 gol dan hanya dua kali kebobolan.

Produktivitas serangan menjadi modal penting bagi pasukan Jacques Passy ketika menghadapi lawan dengan pengalaman kompetisi lebih tinggi.

Meski demikian, pertandingan melawan Trinidad dan Tobago menghadirkan tantangan berbeda dibandingkan lawan sebelumnya.

Soca Warriors merupakan peserta League A CONCACAF Nations League dan mempunyai sejumlah pemain berpengalaman di Major League Soccer maupun kompetisi Championship Inggris.

Trinidad dan Tobago Terpuruk, Belum Menang dalam 11 Pertandingan Trinidad dan Tobago menghadapi tekanan besar menjelang pertandingan setelah menjalani kampanye CONCACAF Nations League yang mengecewakan.

Tim besutan Derek King hanya mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan sehingga harus puas menempati posisi kelima Grup A.

Soca Warriors mengawali perjalanan dengan kekalahan 2-3 melawan Haiti sebelum kembali menyerah 1-2 dari Republik Dominika.

Mereka kemudian kalah 0-1 ketika bertandang ke Curacao dan hanya mampu bermain imbang 1-1 dalam pertemuan berikutnya menghadapi lawan sama.

Pada pertandingan terakhir tersebut, Luke Phillip sempat memberikan harapan setelah mencetak gol pembuka untuk Trinidad dan Tobago.

Sayangnya, keunggulan itu gagal dipertahankan setelah Jordi Paulina mencetak gol penyeimbang bagi Curacao.

Rentetan hasil negatif membuat Trinidad dan Tobago kini melewati 11 pertandingan tanpa sekalipun meraih kemenangan.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Derek King, terutama dalam memperbaiki konsentrasi pertahanan dan efektivitas penyelesaian peluang.

Walaupun sedang mengalami penurunan performa, Trinidad dan Tobago tetap memiliki keunggulan berdasarkan peringkat FIFA.

Soca Warriors menempati posisi ke-105 dunia, sedangkan Antigua dan Barbuda berada di urutan ke-162 atau terpaut 57 peringkat.

Catatan pertemuan kedua negara juga memperlihatkan dominasi Trinidad dan Tobago sepanjang sejarah pertandingan mereka.

Dari 15 pertemuan sebelumnya, Soca Warriors berhasil mengamankan 12 kemenangan dan akan berusaha mempertahankan keunggulan historis tersebut.

Kondisi Skuad dan Prediksi Susunan Pemain Antigua dan Barbuda belum mengumumkan daftar pemain resmi untuk pertandingan Play-In sehingga komposisi pilihan Jacques Passy masih menyisakan tanda tanya.

Kendati demikian, pelatih diperkirakan mempertahankan sebagian besar pemain yang tampil ketika mengalahkan Aruba dengan skor 3-2.

Shahoi Dorsett berpeluang kembali dipercaya mengawal gawang, sementara Sean Tomlinson, Kylano Isaac, Quinton Griffith, dan Jahzihno O'Garro menjadi pilihan di lini pertahanan.

TJ Bramble dapat memainkan peran penting di sektor tengah bersama Dion Pereira yang sebelumnya turut membantu kemenangan atas Aruba.

Brandon Satchell juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama setelah menunjukkan kontribusi menentukan pada pertandingan sebelumnya.

Kehadirannya memberikan alternatif serangan bagi tuan rumah untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan Trinidad dan Tobago.

Sementara itu, Derek King telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi dua pertandingan penentuan melawan Antigua dan Barbuda.

Nathaniel James kembali tersedia setelah pulih dari cedera, sedangkan Ali Kazim Nakhid, Steffen Yeates, Andre Raymond, dan Kathon St Hillaire kembali mendapatkan panggilan.

Bek Bristol City, Rio Cardines, diperkirakan menjadi pilihan utama sekaligus berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-13.

Dantaye Gilbert dan Wayne Frederick juga kembali tersedia setelah menjalani hukuman larangan bermain, tetapi Daniel Phillips masih harus absen.

Trinidad dan Tobago turut kehilangan Roald Mitchell, Tyrese Spicer, dan Dante Sealy akibat masalah cedera. Kondisi tersebut membuat Derek King harus menemukan kombinasi pemain terbaik untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Antigua dan Barbuda (4-5-1): Dorsett; O'Garro, Tomlinson, Griffith, Isaac, Massicot; Satchell, Pereira, Bramble, George; Knight.

Prediksi susunan pemain Trinidad dan Tobago (4-2-3-1): Smith; Cardines, Joseph, Henry, Telfer; Rampersad, Poon-Angeron; Frederick, Khan, David; Phillip.

Prediksi Skor Antigua dan Barbuda vs Trinidad dan Tobago Antigua dan Barbuda memiliki peluang menciptakan kejutan berkat kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun.

Keuntungan bermain di Stadion Sir Vivian Richards juga dapat membantu pasukan Jacques Passy memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Sebaliknya, Trinidad dan Tobago harus membuktikan kualitas mereka tidak sekadar terlihat melalui peringkat FIFA maupun sejarah pertemuan.

Catatan 11 pertandingan tanpa kemenangan memperlihatkan persoalan konsistensi yang berpotensi kembali menjadi penghambat Soca Warriors.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim masih mempunyai kesempatan menentukan hasil akhir pada leg kedua, 16 November.

Antigua dan Barbuda berpeluang memanfaatkan momentum untuk mengamankan kemenangan kandang sekaligus membawa keunggulan menuju Trinidad dan Tobago.