Prediksi Skor Montenegro vs Latvia: Tuan Rumah Bidik Kemenangan untuk Amankan Puncak Grup C2

JawaPos.com - Timnas Montenegro akan menghadapi Latvia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup C2 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pod Goricom, Podgorica, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Montenegro untuk semakin dekat dengan target promosi ke Liga B. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hrabri Sokoli memiliki modal cukup baik untuk mengamankan tiga poin.

Montenegro saat ini memimpin klasemen sementara Grup C2 dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan. Mereka belum terkalahkan setelah membukukan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebaliknya, Latvia masih kesulitan menemukan konsistensi. Tim berjuluk 11 Vilki tersebut baru mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan, hasil dari tiga kekalahan dan satu kali imbang.

Perbedaan posisi di klasemen menggambarkan kondisi kedua tim sepanjang kompetisi. Montenegro mampu menjaga performa, sedangkan Latvia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam membangun serangan dan memaksimalkan peluang.

Montenegro mengawali perjalanan di Grup C2 dengan hasil positif saat menghadapi Siprus, Armenia, dan Latvia. Namun, pada pertandingan terakhir melawan Armenia, mereka harus puas bermain imbang tanpa gol pada 5 Oktober 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Montenegro masih perlu memperbaiki penyelesaian akhir. Meski mampu menciptakan sejumlah peluang, efektivitas di depan gawang menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan sebelum menghadapi Latvia.

Pada pertemuan pertama kedua negara yang berlangsung 2 Oktober 2026, Montenegro berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Latvia. Hasil itu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah menjelang pertandingan kali ini.

Montenegro juga memiliki catatan pertemuan yang lebih baik. Dalam lima pertandingan melawan Latvia, mereka belum pernah menelan kekalahan dengan rincian tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, Montenegro tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Latvia tentu ingin memperbaiki catatan mereka sekaligus menghentikan tren negatif di kompetisi tersebut.

Pelatih Montenegro, Mirko Vucinic, diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda. Namun, tuan rumah harus menghadapi sejumlah kendala terkait kondisi skuad.

Adam Marusic dipastikan absen karena cedera. Kapten Stevan Jovetic juga masih diragukan bisa tampil, sementara Stefan Loncar harus menjalani hukuman akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi Armenia.

Kondisi tersebut membuat Vucinic perlu mempertimbangkan komposisi terbaik, terutama untuk menjaga keseimbangan permainan di lini tengah dan pertahanan.

Di kubu Latvia, pelatih Paolo Nicolato juga memiliki tugas untuk membenahi efektivitas permainan timnya. Latvia sebenarnya masih mampu memberikan perlawanan, tetapi kurang maksimal dalam memanfaatkan peluang pada momen-momen penting.

Menghadapi Montenegro di kandangnya, Latvia kemungkinan akan bermain lebih berhati-hati. Formasi lima pemain belakang bisa menjadi pilihan untuk meredam tekanan tuan rumah sekaligus mengandalkan serangan balik.

Montenegro diprediksi menggunakan formasi 4-3-3 dengan Balsa Popovic sebagai penjaga gawang. Lini belakang berpotensi diisi Milan Roganovic, Slobodan Rubezic, Igor Vujacic, dan Marko Vesovic.

Sementara itu, Vasilije Adzic, Andrija Bulatovic, serta Dusan Vukovic diperkirakan mengisi sektor tengah. Untuk lini depan, Sead Haksabanovic, Nikola Krstovic, dan Milutin Osmajic menjadi pilihan.

Latvia diperkirakan menggunakan formasi 5-4-1 dengan Rihards Matrevics di bawah mistar. Raivis Jurkovskis, Antonijs Cernomordijs, Deniss Melniks, Daniels Balodis, dan Andrejs Ciganiks berpeluang mengisi pertahanan.

Markuss Strods, Dmitrijs Zelenkovs, Lukass Vapne, serta Eduards Daskevics diprediksi bermain di lini tengah. Vladislavs Gutkovskis menjadi pilihan utama sebagai penyerang tunggal.

Melihat kualitas skuad, performa sepanjang kompetisi, serta keuntungan bermain di kandang, Montenegro lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Sports Mole memperkirakan Montenegro menang 2-1. Sementara Football Whispers dan Forebet sama-sama memprediksi tuan rumah mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.

Montenegro diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Jika mampu memperbaiki penyelesaian akhir, peluang mereka untuk meraih tiga poin cukup terbuka.

Latvia tetap berpotensi memberikan perlawanan, tetapi catatan performa dan rekor pertemuan membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.