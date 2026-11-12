Prediksi San Marino vs Belarusia di UEFA Nations League: The White Wings Berpeluang Menang

JawaPos.com - Timnas Belarusia akan menghadapi San Marino pada pertandingan kelima Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di San Marino Stadium, Serravalle, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Belarusia datang dengan kepercayaan diri setelah mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan. Sementara itu, San Marino masih belum mampu meraih poin setelah menelan empat kekalahan beruntun di kompetisi tersebut.

Perbedaan hasil itu membuat Belarusia lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. The White Wings membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup C1 sekaligus membuka peluang merebut posisi pertama.

Saat ini, Belarusia menunjukkan performa yang cukup konsisten. Mereka berhasil mengamankan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir, termasuk kemenangan tipis 1-0 atas Finlandia.

Selain hasil positif tersebut, lini pertahanan Belarusia juga sedang berada dalam kondisi cukup baik. Tim asuhan Viktor Goncharenko tercatat tidak kebobolan dalam tiga pertandingan beruntun di UEFA Nations League.

Catatan itu menjadi modal penting untuk menghadapi San Marino yang masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya. Tim berjuluk The Titans tersebut sudah kemasukan 16 gol dalam empat pertandingan dan belum meraih kemenangan sejak November 2024.

Meski demikian, San Marino memperlihatkan perkembangan dalam pertandingan terakhir. Mereka hanya kalah 1-2 dari Albania setelah kebobolan gol penentu pada menit ke-93.

Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi San Marino untuk memberikan perlawanan lebih baik. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga diharapkan bisa membantu mereka tampil lebih percaya diri.

Namun, tantangan yang dihadapi tuan rumah tidak mudah. Belarusia memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan atas San Marino.

Pada pertemuan pertama Grup C1 yang berlangsung di Budapest pada 3 Oktober 2026, Belarusia berhasil menang dengan skor telak 4-0. Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim.

Secara keseluruhan, Belarusia juga selalu menang dalam tiga pertemuan melawan San Marino di UEFA Nations League. Mereka bahkan belum pernah kebobolan dalam rangkaian pertandingan tersebut dengan agregat kemenangan 11-0.

Dari sisi komposisi pemain, San Marino mendapatkan tambahan tenaga setelah Tommaso Benvenuti dan Andrea Contadini kembali tersedia. Keduanya sebelumnya harus menepi cukup lama karena mengalami cedera.

Akan tetapi, Roberto Cevoli masih harus kehilangan Michele Cevoli yang mengalami cedera serta Nicolas Giacopetti akibat hukuman larangan bermain.

Di kubu Belarusia, Goncharenko juga tidak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Artem Shumanskiy dan German Barkovskiy dipastikan absen karena menjalani hukuman larangan bermain.

Untuk pertandingan ini, San Marino diperkirakan mengandalkan Edoardo Colombo di bawah mistar gawang. Lini belakang kemungkinan diisi Filippo Fabbri, Marco Pasolini, Dante Rossi, dan Simone Giocondi.

Sementara itu, Belarusia diprediksi menggunakan Fedor Lapoukhov sebagai penjaga gawang. Barisan pertahanan diisi Vladislav Kalinin, Zakhar Volkov, Kirill Gomanov, dan Kirill Pechenin.

Di lini tengah, Valeriy Bocherov dan Aleksandr Selyava berpeluang menjadi pengatur permainan. Sementara itu, Anton Kovalev, Maks Ebong, dan Artem Kontsevoy diprediksi mendukung Vitaliy Lisakovich di lini depan.

Melihat performa dan catatan pertemuan kedua tim, Belarusia memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin. Konsistensi pertahanan serta produktivitas permainan mereka menjadi faktor yang bisa menyulitkan San Marino.

Prediksi dari sejumlah situs juga mengarah pada kemenangan tim tamu. Sports Mole memperkirakan Belarusia menang 2-0, sedangkan Forebet memprediksi The White Wings mampu mengamankan kemenangan dengan skor 3-0.

Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan Belarusia juga menjadi salah satu pilihan yang diperhitungkan dalam pasar taruhan.

San Marino tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memperbaiki koordinasi pertahanan dan memanfaatkan kesempatan di depan gawang. Namun, melihat perbedaan kualitas serta performa kedua tim, Belarusia lebih layak diunggulkan.

Belarusia diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang. San Marino kemungkinan akan lebih banyak bertahan untuk mengurangi tekanan lawan.