Prediksi Skor Navalcarnero vs Real Betis: Los Verdiblancos Siap Pesta Gol Lawan Tim Kasta Keempat

JawaPos.com — Prediksi skor Navalcarnero vs Real Betis mengarah pada kemenangan telak Los Verdiblancos ketika kedua tim bertemu pada putaran pertama Copa del Rey, Jumat (13/11/2026) pukul 01.00 WIB.

Meski kehilangan sejumlah pemain utama akibat agenda internasional, Real Betis tetap memiliki kualitas skuad lebih baik untuk mengatasi perlawanan klub kasta keempat Spanyol tersebut.

Pertandingan ini semula dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober, tetapi harus ditunda menyusul kecelakaan kereta api tragis di Provinsi Toledo, Spanyol.

Kini, kedua tim bersiap menjalani pertandingan dengan ambisi berbeda, yakni Navalcarnero mengejar kejutan dan Real Betis berusaha menghindari eliminasi memalukan.

Bagi Navalcarnero, menghadapi klub papan atas La Liga merupakan kesempatan langka untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung nasional.

Namun, menghadapi Real Betis yang sedang bersaing di papan atas kompetisi domestik jelas menjadi tantangan berat bagi pasukan Larry Perez.

Sebaliknya, Real Betis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Elche dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir La Liga.

Hasil tersebut membawa tim asuhan Manuel Pellegrini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 26 poin.

Navalcarnero Punya Modal Empat Laga Tanpa Kekalahan Navalcarnero sebenarnya memiliki modal cukup menjanjikan menjelang pertandingan melawan Real Betis setelah mencatatkan empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Dalam periode tersebut, tim berjuluk Red and Whites berhasil mengamankan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Catatan lebih panjang menunjukkan Navalcarnero hanya mengalami satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Performa tersebut memperlihatkan konsistensi tim asuhan Larry Perez, meskipun kualitas lawan yang dihadapi berbeda jauh dengan Real Betis.

Di kompetisi domestik, Navalcarnero menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan mengumpulkan 16 poin dari sepuluh pertandingan.

Mereka mencatatkan empat kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan sepanjang perjalanan musim ini.

Pengalaman terbaik Navalcarnero di Copa del Rey terjadi pada musim 2020/2021 ketika berhasil menembus babak 16 besar.

Mereka juga mampu mencapai putaran kedua pada musim 2025/2026, sehingga memiliki pengalaman menghadapi tekanan kompetisi sistem gugur.

Kali ini, tantangannya jauh lebih besar karena Real Betis mempunyai kedalaman skuad dan pengalaman bertanding di level tertinggi.

Kendati demikian, dukungan publik sendiri berpotensi memberikan motivasi tambahan bagi Navalcarnero untuk menciptakan kejutan.

Real Betis Memburu Kemenangan Sebelum Derby Sevilla Real Betis memasuki pertandingan Copa del Rey dengan target melanjutkan momentum positif setelah kemenangan atas Elche di La Liga.

Tim asuhan Manuel Pellegrini juga sedang menjalani musim kompetitif karena harus membagi konsentrasi antara liga domestik, Liga Champions, dan turnamen piala.

Di Liga Champions, Los Verdiblancos menempati peringkat ke-11 klasemen keseluruhan setelah mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan.

Catatan tersebut menunjukkan kemampuan Real Betis bersaing menghadapi klub-klub Eropa meskipun jadwal pertandingan semakin padat.

Selepas jeda internasional, Real Betis sudah ditunggu pertandingan derby menghadapi Sevilla dalam lanjutan La Liga.

Tiga hari kemudian, mereka dijadwalkan bertandang menghadapi Slovan Bratislava pada pertandingan berikutnya di Liga Champions.

Situasi tersebut membuat Pellegrini harus mempertimbangkan rotasi pemain agar kondisi fisik skuad tetap terjaga.

Namun, pelatih asal Chile itu tentu tidak ingin mengambil risiko berlebihan ketika menghadapi Navalcarnero yang berpotensi memberikan kejutan.

Real Betis sendiri memiliki sejarah membanggakan di Copa del Rey dengan tiga gelar juara pada musim 1976/1977, 2004/2005, dan 2021/2022.

Sayangnya, sejak mengangkat trofi pada 2022, Los Verdiblancos belum pernah melangkah lebih jauh daripada babak perempat final.

Kesempatan menghadapi Navalcarnero menjadi langkah awal untuk membangun kembali ambisi meraih gelar di kompetisi tersebut.

Kemenangan meyakinkan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemain sebelum memasuki rangkaian pertandingan penting berikutnya.

Kehilangan Banyak Pemain, Siapa Andalan Real Betis? Real Betis menghadapi persoalan komposisi pemain karena sejumlah anggota skuad utama tidak tersedia akibat panggilan tim nasional.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan menit bermain dalam pertandingan Copa del Rey.

Nama-nama seperti Alvaro Valles, Manu Gonzalez, Angel Ortiz, Facundo Bernal, Alvaro Fidalgo, Marc Roca, Nelson Deossa, Abde Ezzalzouli, dan Troy Parrott diperkirakan absen.

Selain itu, penyerang Cucho Hernandez masih menjalani pemulihan cedera betis sehingga belum dapat memperkuat Los Verdiblancos.

Meski kehilangan banyak pemain, Real Betis tetap memiliki sejumlah nama berpengalaman seperti Marc Bartra, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Antony, dan Isco.

Rodrigo Riquelme juga berpeluang tampil sejak menit pertama untuk memberikan ancaman melalui pergerakan dari sektor sayap.

Pellegrini bahkan dapat memberikan kesempatan kepada penyerang muda Jose Morante untuk memimpin lini depan dalam pertandingan tersebut.

Kehadiran pemain berpengalaman di belakangnya diharapkan membantu Morante mendapatkan suplai bola sekaligus menciptakan peluang mencetak gol.

Sementara itu, Navalcarnero tidak melaporkan masalah cedera menjelang pertandingan sehingga Larry Perez berpeluang menurunkan komposisi terbaik.

Kensly Vazquez diperkirakan menjadi ujung tombak setelah mencetak tiga gol dari 12 penampilan sepanjang musim ini.

Pemain lain yang patut diperhatikan adalah Peque, yang sudah menyumbangkan dua gol dari sembilan pertandingan di seluruh kompetisi.

Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan tekanan kepada pertahanan Real Betis melalui serangan balik cepat.

Prediksi Skor Navalcarnero vs Real Betis, Los Verdiblancos Unggul Kualitas Perbedaan kualitas individu menjadi faktor utama yang membuat Real Betis lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Walaupun tampil tanpa sejumlah pemain penting, Los Verdiblancos masih memiliki kekuatan serangan yang cukup untuk membongkar pertahanan Navalcarnero.

Navalcarnero kemungkinan mengandalkan organisasi pertahanan rapat sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik.

Strategi tersebut dapat menyulitkan Real Betis pada awal pertandingan, terutama apabila tuan rumah mampu mempertahankan disiplin permainan.

Namun, kreativitas Isco dan Pablo Fornals, ditambah kecepatan Antony serta Rodrigo Riquelme, berpotensi menjadi pembeda.

Apabila mampu mencetak gol lebih awal, Real Betis memiliki kesempatan besar mengendalikan tempo sekaligus memperlebar keunggulan.

Dengan mempertimbangkan performa, kedalaman skuad, dan pengalaman kedua tim, Real Betis diprediksi meraih kemenangan nyaman tanpa kebobolan.

Prediksi Navalcarnero dikalahkan Real Betis, sekaligus mengantarkan Los Verdiblancos melangkah ke putaran kedua Copa del Rey.

Prediksi Susunan Pemain

Navalcarnero (4-2-3-1): Calado; Fernandez, Rodriguez, Larranaga, Esteban; Ortiz, Cruz; Lopez, Peque, Alvarez; Vazquez.

Real Betis (4-2-3-1): Conde; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Fornals, Ceballos; Antony, Isco, Riquelme; Morante.