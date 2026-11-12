Prediksi Skor Albania vs Finlandia: Duel Penentu Puncak Klasemen Grup C1

JawaPos.com - Timnas Albania akan menghadapi Finlandia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup C1. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Air Albania Stadium, Tirana, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Albania untuk mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang promosi ke Liga B. Selain itu, tuan rumah juga memiliki misi membalas kekalahan dari Finlandia pada pertemuan pertama.

Albania saat ini menempati peringkat pertama Grup C1 dengan koleksi sembilan poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Finlandia berada di posisi ketiga dengan tujuh poin. Selisih dua angka membuat pertandingan ini cukup menentukan bagi persaingan kedua tim.

Pada pertemuan sebelumnya, Albania harus mengakui keunggulan Finlandia dengan skor 1-2 pada 3 Oktober 2026. Hasil tersebut tentu menjadi motivasi tambahan bagi Kuqezinjte untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Albania datang dengan modal kemenangan 2-1 atas San Marino pada pertandingan terakhir. Meski berhasil mendapatkan tiga poin, performa lini serang masih menyisakan pekerjaan rumah.

Kemenangan tersebut baru dipastikan melalui tendangan penalti pada menit ke-93. Situasi ini menunjukkan bahwa Albania masih perlu meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir jika ingin mengamankan hasil positif saat menghadapi Finlandia.

Secara statistik, Albania sudah mengoleksi delapan gol dan baru kebobolan tiga kali dalam empat pertandingan Grup C1. Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik, terutama ketika mereka mampu mengontrol pertandingan.

Pelatih Albania, Rolando Maran, juga mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan. Seluruh pemain dilaporkan sudah tersedia dalam latihan resmi sebelum menghadapi Finlandia.

Arbër Hoxha dan Cristian Shpendi sebelumnya menjalani latihan terpisah untuk memulihkan kondisi setelah mengalami cedera. Namun, keduanya diharapkan bisa kembali bergabung dengan rekan-rekannya.

Dukungan suporter di Air Albania Stadium juga berpotensi menjadi keuntungan tersendiri. Bermain di kandang sendiri, Albania tentu ingin memanfaatkan atmosfer pertandingan untuk menekan Finlandia sejak menit awal.

Di sisi lain, Finlandia datang dengan kepercayaan diri berkat kemenangan pada pertemuan pertama. Tim berjuluk Huuhkajat tersebut juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik karena berhasil memenangkan empat dari lima duel terakhir melawan Albania. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, kondisi Finlandia menjelang pertandingan kali ini tidak sepenuhnya ideal. Anak asuh Jacob Friis baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Belarus. Hasil tersebut menjadi evaluasi penting bagi Finlandia, terutama dalam menjaga konsistensi permainan.

Meski demikian, Finlandia tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa merepotkan pertahanan tuan rumah. Leo Walta menjadi salah satu sosok yang patut mendapatkan perhatian setelah mencetak dua gol ketika Finlandia mengalahkan Albania pada pertemuan pertama.

Selain Walta, Joel Pohjanpalo diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan. Pengalamannya dalam memanfaatkan peluang bisa menjadi ancaman bagi barisan pertahanan Albania.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Albania memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Finlandia bisa mengandalkan catatan pertemuan yang lebih baik.

Dari perkiraan susunan pemain, Albania berpeluang menggunakan formasi 3-4-3. Etrit Berisha diprediksi mengawal gawang dengan dukungan Klisman Cake, Ardian Ismajli, dan Mario Mitaj di lini belakang.

Sektor tengah kemungkinan diisi Elseid Hysaj, Ylber Ramadani, Kristjan Asllani, dan Stavros Pilios. Sementara itu, Ernest Muci, Rey Manaj, serta Arbër Hoxha diperkirakan menjadi pilihan di lini depan.

Finlandia diprediksi menggunakan formasi 4-3-3 dengan Lukas Hradecky sebagai penjaga gawang. Adam Stahl, Samuli Miettinen, Miro Tenho, dan Juho Lähteenmäki mengisi barisan pertahanan.

Kaan Kairinen, Adam Markhiev, dan Leo Walta berpeluang mengisi lini tengah. Adapun Adrian Svanbäck, Joel Pohjanpalo, serta Håkan Hakans diprediksi menjadi trisula serangan.

Sejumlah prediksi mengunggulkan Albania untuk memenangkan pertandingan. Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memperkirakan tuan rumah menang 2-1. Sementara itu, Forebet memprediksi kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Dengan mempertimbangkan keuntungan kandang dan motivasi untuk membalas kekalahan sebelumnya, Albania memiliki peluang untuk mendapatkan hasil positif. Namun, Finlandia tetap tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat kualitas lini serang dan rekor pertemuan mereka.