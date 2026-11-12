Manchester United Hancur, Pochettino Terluka! Akankah Pertemuan Keduanya Berakhir Bahagia?

JawaPos.com — Mauricio Pochettino berpeluang menjadi pelatih baru Manchester United di tengah keterpurukan klub yang kini terpuruk di posisi ketiga terbawah klasemen Liga Inggris.

Pelatih asal Argentina berusia 54 tahun tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali Setan Merah melalui permainan intensitas tinggi, meski rekam jejaknya bersama klub-klub elite menyisakan banyak pertanyaan.

Kabar kemungkinan kedatangan Pochettino ke Old Trafford menghadirkan cerita menarik tentang dua pihak yang sama-sama mencari jalan keluar dari masa sulit.

Manchester United membutuhkan sosok pemimpin baru, sedangkan Pochettino berusaha membuktikan kapasitasnya setelah pengalaman mengecewakan bersama Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Tottenham Hotspur.

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Selama 13 tahun terakhir, Manchester United terus berganti pelatih tanpa menemukan solusi permanen untuk mengembalikan kejayaan klub.

Ironisnya, nama Pochettino sudah berkali-kali dikaitkan dengan kursi kepelatihan Setan Merah sepanjang delapan tahun terakhir.

Kini, peluang pertemuan keduanya kembali terbuka ketika Manchester United membutuhkan perubahan besar untuk menyelamatkan musim.

Namun, pertanyaan terpenting bukan sekadar siapa yang akan melatih, melainkan apakah struktur klub mampu mendukung perubahan tersebut.

Mengapa Mauricio Pochettino Bisa Menjadi Pilihan Manchester United? Mauricio Pochettino menawarkan pendekatan permainan agresif dengan intensitas tinggi yang pernah membuat Tottenham Hotspur menjadi salah satu tim paling menarik di Inggris.

Filosofinya menekankan pressing, mobilitas pemain, transisi cepat, dan kesiapan fisik sepanjang pertandingan.

Pada periode terbaiknya bersama Tottenham Hotspur, Pochettino berhasil membangun tim yang bermain dengan energi luar biasa dan identitas taktik kuat.

Para pemain dituntut bekerja keras, menjaga organisasi permainan, serta memberikan tekanan kolektif kepada lawan.

Pendekatan tersebut berpotensi memberikan perubahan signifikan bagi Manchester United yang sedang kehilangan konsistensi permainan.

Terlebih, sejumlah pemain dalam skuad Setan Merah memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih asal Argentina tersebut.

Meski demikian, pengalaman panjang Pochettino juga memperlihatkan keterbatasannya ketika menghadapi lingkungan klub dengan persoalan struktural kompleks.

Manchester United sendiri hanya memenangkan dua trofi utama dalam satu dekade terakhir, sebuah gambaran penurunan prestasi yang sulit diselesaikan melalui pergantian pelatih semata.

Pengalaman Pahit PSG, Chelsea, dan Tottenham Jadi Peringatan? Karier Mauricio Pochettino bersama klub-klub elite menyimpan pelajaran penting mengenai hubungan antara pelatih, pemain, dan manajemen.

Keberhasilannya membangun Tottenham Hotspur justru berbanding terbalik dengan kesulitan yang kemudian dialaminya di Paris Saint-Germain dan Chelsea.

Ketika menangani Paris Saint-Germain pada Januari 2021 hingga Juli 2022, Pochettino menghadapi tantangan mengelola ruang ganti bertabur superstar.

Kehadiran pemain seperti Kylian Mbappe dan Neymar membuat tuntutan menjaga keseimbangan antara disiplin kolektif dan kepentingan individu semakin rumit.

Pochettino memang berhasil meraih trofi utama bersama klub Prancis tersebut, tetapi pengalaman itu tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi terhadap kemampuan kepelatihannya.

Persoalan ego pemain, intensitas latihan, dan dinamika internal menjadi tantangan yang terus membayangi pekerjaannya.

Situasi serupa muncul ketika Pochettino menjalani satu musim bersama Chelsea sebelum akhirnya berpisah berdasarkan kesepakatan bersama.

Ketidakseimbangan komposisi skuad dan ketidakjelasan hierarki klub membuat proses pembangunan tim berjalan tidak sesuai harapan.

Bahkan, masa terbaiknya bersama Tottenham Hotspur menyimpan persoalan yang akhirnya mempercepat berakhirnya kerja sama dengan klub London tersebut.

Pochettino kesulitan meyakinkan Daniel Levy mengenai pentingnya memperkuat skuad ketika tim sedang berada dalam posisi kompetitif.

Siapa Pemain Manchester United yang Cocok dengan Taktik Pochettino? Skema 4-2-3-1 berintensitas tinggi menjadi salah satu pendekatan yang berpotensi diterapkan Mauricio Pochettino apabila resmi menangani Manchester United.

Formasi tersebut membutuhkan gelandang dinamis, penyerang pekerja keras, dan lini pertahanan yang mampu bermain dengan garis tinggi.

Kobbie Mainoo memiliki kemampuan menguasai bola dalam tekanan sekaligus mengalirkan umpan cepat untuk menjaga ritme permainan.

Karakteristik tersebut membuatnya berpotensi menjadi bagian penting dalam pembangunan serangan dari lini tengah.

Carlos Baleba dan Andrey Santos juga menawarkan kemampuan berlari serta mobilitas yang dibutuhkan dalam sistem pressing agresif.

Meski penampilan keduanya belum sepenuhnya meyakinkan, pendekatan Pochettino dapat membuka kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka.

Di sektor serangan, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo memiliki karakter pekerja keras yang cocok dengan tuntutan pressing dari lini depan.

Benjamin Sesko juga berpotensi mendapatkan peran penting karena Pochettino menyukai penyerang bertubuh tinggi sebagai titik utama serangan.

Sementara itu, Bruno Fernandes kemungkinan harus menyesuaikan gaya bermainnya dengan tuntutan disiplin posisi dan pengambilan keputusan yang lebih terukur.

Tantangan berbeda muncul di lini belakang, terutama ketika Harry Maguire harus beradaptasi dengan kebutuhan kecepatan dalam sistem pertahanan tinggi.

Bisakah Pochettino Mengakhiri Krisis Manchester United? Kesuksesan Mauricio Pochettino di Manchester United tidak hanya bergantung pada kemampuan merancang taktik atau meningkatkan intensitas latihan.

Dukungan manajemen, keseimbangan skuad, dan kesabaran menjalankan proyek jangka panjang akan menjadi faktor yang sama pentingnya.

Manchester United telah menghabiskan bertahun-tahun mencari pelatih yang dianggap mampu mengembalikan identitas klub setelah periode kejayaan sebelumnya.

Namun, pergantian sosok di pinggir lapangan berulang kali gagal menyelesaikan persoalan mendasar yang terus muncul.

Pochettino sendiri datang dengan reputasi pelatih berpengalaman, tetapi belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi besar yang mengiringi perkembangan kariernya.

Pada usia 54 tahun, kesempatan menangani Manchester United bisa menjadi panggung pembuktian sekaligus pertaruhan besar terhadap warisan kepelatihannya.

Kisah ini menghadirkan kemungkinan menarik tentang klub yang kehilangan arah dan pelatih yang masih mencari pencapaian terbaiknya.

Keduanya membutuhkan kebangkitan, meskipun pengalaman masa lalu menunjukkan perubahan tidak akan datang hanya melalui penunjukan seorang manajer.

Apabila kerja sama tersebut benar-benar terwujud, Pochettino harus segera menghadirkan perubahan nyata di tengah tekanan klasemen dan ekspektasi pendukung.